삼성전자·구글·젠틀몬터, AI 스마트안경 '인텔리전트 아이웨어' 출시

삼성전자, 구글, 젠틀몬터가 협력한 AI 스마트안경 '인텔리전트 아이웨어'가 12월 10일 정식 출시된다. 실시간 통역과 AI 비서 기능을 탑재한 이 기기의 가격과 주요 기능, 시장 경쟁구도에 대해 상세히 소개한다.

삼성전자, 구글, 젠틀몬터 가 공동으로 개발한 AI 기반 스마트안경 ' 인텔리전트 아이웨어'가 오는 12월 10일 한국과 미국 시장에서 정식으로 출시된다. 세 기업의 기술과 디자인이 결합된 이 제품은 실시간 통역부터 AI 비서 기능까지 다양한 스마트 기능을 안경 착용만으로 처리할 수 있게 해주는 혁신적인 기기다.

실시간 다국어 통역 및 AI 기능 작동 원리

'인텔리전트 아이웨어'의 가장 두드러진 특징은 70여 개 언어를 지원하는 실시간 통역 기능이다. 사용자가 안경테를 두 손가락으로 누르면 제미나이가 음성으로 통역을 수행하며, 한국어로 질문해도 일본어로 답변하는 등 언어 장벽을 초월한 자연스러운 대화가 가능하다. 이 통역 과정은 약 1~2초의 지연 시간을 가지며, 상대방 역시 동일한 안경을 착용하고 있을 때 가장 원활하게 작동한다.

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또한 증강현실(AR) 디스플레이 방식과 달리, 안경에 내장된 카메라와 마이크, 스피커를 통해 주변 환경을 AI가 실시간으로 분석하고 음성으로 사용자에게 전달한다. 예를 들어 주방 재료를 가리키면 제미나이가 즉시 맞춤형 레시피를 알려주거나, 악보를 바라보며 연주 요청 시 음악을 들려주는 등 시각적 정보 없이도 AI의 음성 안내로 복잡한 작업을 수행할 수 있다.

이외에도 길안내, 정보검색 등 스마트폰을 꺼내지 않고 안경 착용만으로 처리 가능한 다양한 편의 기능이 탑재되어 있다. 기존 증강현실 기기와 달리 가상 화면을 렌즈에 띄우는 방식이 아닌, 실제 환경을 AI가 인지하고 음성으로 상호작용하는 형태라 착용감과 실용성에서 차별화된 경험을 제공한다.

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디자인, 무게 및 프라이버시 보안 강화

젠틀몬터의 시그니처 디자인을 그대로 반영한 '인텔리전트 아이웨어'는 무게가 약 41g으로 매우 가벼워 일상 착용에 부담이 적다. 총 16종이 출시되며, 두 가지 안경 프레임과 네 가지 선글라스 프레임을 기반으로 다양한 컬러와 렌즈 조합으로 구성되었다. 겉보기에는 일반 안경과 다를 바 없으며, 오른쪽 상단의 카메라 렌즈와 왼쪽의 작은 램프만이 스마트 기능의 존재를 드러낸다.

최근 학교 시험 등 공공장소에서의 도촬 논란이 커짐에 따라, 본 제품은 강력한 프라이버시 보호 기능을 탑재했다. 촬영 중일 때는 표시등이 켜져 타인에게 촬영 사실을 알리며, 외부에서 렌즈나 램프를 가리거나 안경을 벗으면 즉시 사진 및 동영상 촬영이 중단된다. 이러한 설계는 사용자의 사생활 보호와 타인의 안위 모두를 고려한 장치다.

배터리 성능 및 정식 출시 일정과 가격

스마트안경의 핵심 과제인 배터리 성능도 개선되었다. 기기 자체의 단일 충전으로 최대 9시간 동안 사용할 수 있으며, 전용 충전 케이스를 병행할 경우 최대 72시간까지 연장 사용이 가능하다. 이는 하루 종일 지속되는 출퇴근 및 업무场景中 충분한 작동 시간을 보장한다.

사전 예약은 오는 12일부터 시작되며, 정식 판매는 12월 10일에 진행된다. 국내 판매 가격은 모델에 따라 65만원에서 70만원 사이로 책정되었으며, 이 가격에는 부가세(VAT)가 포함되어 있다. 이 시기는 메타가 주도해온 AI 스마트안경 시장에 삼성전자와 구글이 합류하며 경쟁이 본격화되는 시점과 맞물려 있어 업계의 주목을 받고 있다.

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경쟁 구도 및 시장 전망

시장조사업체 옴디아의 데이터에 따르면, 메타는 지난해 세계 AI 스마트안경 시장에서 출하량 기준 85.2%라는 압도적인 점유율을 기록하며 독주 상태를 이어왔다. 그러나 삼성전자의 하드웨어 역량, 구글의 제미나이 AI 기술, 젠틀몬터의 디자인력이 결합된 본 제품의 등장은 시장 판도에 변화를 줄 것으로 예상된다.

특히 알리바바, 로키드, 엑스리얼 등 중국 주요 기업들도 AI 스마트글라스 시장에 진출하며 글로벌 경쟁이 치열해지고 있다. 삼성전자와 구글의 이번 도전을 통해 향후 스마트안경 시장은 언어 AI 서비스의 완성도, 스마트폰 호환성, 착용감, 경량화, 디자인 등 실사용 경험 요소들을 중심으로 더 활발한 기술 경쟁이 펼쳐질 전망이다.