삼성전자 노사 갈등과 성과급 논란, 상생과 사회적 책임의 길을 묻다

삼성전자 노조의 파업 선언을 통해 본 성과급 중심 문화의 폐해와 사회적 책임, 협력사와의 상생 방안을 분석하며 새로운 보상 체계의 필요성을 제시합니다.

삼성전자 내에서 벌어지고 있는 노동조합 의 파업 선언과 이를 둘러싼 성과급 배분 갈등은 단순한 노사 간의 임금 협상을 넘어 우리 사회의 기업 문화와 노동의 가치, 그리고 사회적 책임이라는 무거운 화두를 던지고 있습니다.

노동조합이 가지는 노동3권, 특히 교섭이 난항을 겪을 때 선택할 수 있는 파업권은 헌법이 보장하는 정당한 권리이자 기업이 성실하게 협상에 임하도록 만드는 제도적 장치입니다. 그러나 권리라는 이름으로 행해지는 모든 행동이 언제나 사회적 정당성을 획득하는 것은 아닙니다. 권리의 정당한 행사는 타인의 권리를 침해하지 않고 사회적 공감대를 형성할 때 비로소 그 빛을 발하기 때문입니다. 최근 삼성전자지부의 파업 선언이 세간의 이목을 끄는 이유는 삼성전자가 거둔 막대한 영업이익과 그에 따른 성과급 요구액의 규모가 매우 크기 때문입니다.

특히 시스템 반도체인 HBM의 전략적 조정과 범용 D램을 통한 수익성 개선으로 1분기에만 수십조 원의 영업이익을 기록한 상황에서, 노조는 연봉의 50%로 제한된 성과급 상한제를 폐지하고 영업이익의 15%를 노동자들에게 지급할 것을 요구하고 있습니다. 하지만 이러한 요구가 대중의 지지를 얻고 성공적인 결과로 이어지기에는 몇 가지 치명적인 한계가 존재합니다. 첫째로, 삼성전자가 거둔 기록적인 성과 뒤에는 국가적 차원의 막대한 지원이 있었다는 점을 간과해서는 안 됩니다.

소위 K-칩스법이라 불리는 조세특례제한법 개정을 통해 삼성전자가 감면받은 세액은 무려 21조 원이 넘는 규모로 알려져 있으며, 이는 기업이 납부한 법인세보다도 많은 수준입니다. 국가가 전략산업 육성이라는 명목으로 파격적인 혜택을 제공했음에도 불구하고, 노동조합의 요구 사항에는 이러한 사회적 혜택에 상응하는 기업의 사회적 책임이나 환원 계획이 전혀 포함되어 있지 않습니다. 둘째로, 성과의 과실을 나누는 범위가 지나치게 협소합니다.

삼성전자의 성공은 정규직 노동자들만의 전유물이 아니라, 소재, 부품, 장비, 물류 등 150여 개에 달하는 협력업체와 그곳에서 묵묵히 일하는 3만 5천 명의 사내하청 노동자들의 헌신이 있었기에 가능했습니다. 그럼에도 불구하고 이번 성과급 논의에서 하청 노동자들과의 이익 공유에 대한 목소리는 들리지 않습니다. 셋째로, 같은 회사 내에서도 부서 간의 연대가 부족합니다. 반도체 부문의 성과를 해당 부문 노동자들만이 독점하려는 태도는 가전이나 휴대폰을 담당하는 DX 부문 직원들과의 위화감을 조성하며, 노동자 간의 건강한 연대 정신을 훼손하는 결과를 초래합니다.

결국 사회적 책임과 이해관계자에 대한 배려, 그리고 동료 노동자와의 나눔이 결여된 파업은 명분을 잃고 단순한 밥그릇 싸움으로 비춰질 위험이 큽니다. 이러한 갈등의 뿌리에는 삼성전자가 과거부터 도입해 온 지나친 성과주의 문화가 자리 잡고 있습니다. 1990년대 신인사제도 도입 이후 삼성은 고성과자에게 보상을 몰아주는 방식을 택했고, 이는 직원들 사이의 협력보다는 무한 경쟁을 부추기는 조직 문화를 고착화시켰습니다. 임금의 상당 부분이 예측 불가능한 성과급으로 채워지면서, 노동자들은 안정적인 삶의 계획을 세우기보다 매년 반복되는 성과급 배분 전쟁에 매몰되게 되었습니다.

이는 내부적으로는 공정성 논란을, 외부적으로는 상대적 박탈감을 불러일으키는 비극적인 결과를 낳았습니다. 더욱이 SK하이닉스와 같은 경쟁사가 인재 확보를 위해 성과급 상한을 폐지하고 억대 보상을 지급하는 이른바 성과급 치킨게임에 가담하면서, 보상의 기준은 직무의 가치가 아닌 상대적인 금액의 크기로 변질되었습니다. 이러한 구조는 기업이 일시적인 경영 위기를 맞이했을 때 더 큰 부작용과 갈등을 야기할 수밖에 없는 위험한 구조입니다. 따라서 이제는 성과급 중심의 보상 체계를 근본적으로 개선해야 할 때입니다.

성과급의 비중을 낮추어 임금의 안정성을 높이고, 정규직과 비정규직 모두에게 적용될 수 있는 직무 가치 기반의 보상 체계를 구축해야 합니다. 비슷한 일을 한다면 비슷한 임금을 받는다는 상식적인 관행이 정착되어야 합니다. 또한 삼성전자 노조는 현재의 요구안을 수정하여 사회적 정당성을 확보하는 전략적 변화가 필요합니다. 순이익의 15%를 반도체 부문이 독식하는 것이 아니라, 일정 비율을 청년 일자리 창출을 위한 펀드로 조성하거나 사내 협력사 노동자 및 타 부문 노동자들과 나누는 상생안을 제시해야 합니다.

이러한 포용적 요구는 파업이라는 극단적인 수단 없이도 회사의 수용을 끌어낼 수 있는 강력한 명분이 될 것입니다. 만약 노사가 끝까지 폐쇄적인 이익 다툼에만 몰두한다면, 훗날 기업이 어려움에 처했을 때 국민들의 냉담한 시선을 견뎌내야 할 것입니다. 이제는 성과라는 숫자를 넘어 상생과 책임이라는 가치를 최우선으로 하는 현명한 판단이 필요한 시점입니다





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삼성전자 성과급 노동조합 사회적책임 상생경영

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