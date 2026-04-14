삼성전자·SK하이닉스, 맞춤형 메모리 경쟁 돌입... '제2의 HBM 모먼트' 만들까?

삼성전자와 SK하이닉스가 AI 시대를 맞아 고객 맞춤형 메모리 시장에 본격적으로 뛰어들면서, 과거 HBM 시장 선점 실패를 교훈 삼아 새로운 기회를 창출하려 한다. 맞춤형 메모리 시장의 성장 가능성과 함께, 엇갈리는 전망 속에서 한국 메모리 업계의 미래를 조망한다.

전영현 삼성전자 DS부문 부회장은 3월 18일 열린 제57기 정기 주주총회에서 고객 맞춤형 고대역폭메모리( HBM )를 차질 없이 준비하겠다는 의지를 밝혔다. 이는 인공지능(AI) 시대를 맞아 다양한 기능과 사용 환경을 반영한 고객 맞춤형 대응을 통해 메모리 반도체 시장의 경쟁력을 강화하겠다는 전략의 일환이다. 곽노정 SK하이닉스 CEO 역시 3월 25일 주주총회에서 고객 맞춤형 솔루션으로의 진화를 강조하며, 맞춤형 메모리 시장의 중요성을 역설했다. 이러한 움직임은 마치 유니클로와 탑텐이 고급 맞춤복 패션쇼에 참가하는 것과 같은 파격적인 변화로, 메모리 반도체 업계의 새로운 경쟁 구도를 예고하고 있다.

범용 D램은 소품종 대량생산 체제를 기반으로, 전 세계 전자기기에 폭넓게 사용되며 메모리 반도체 시장의 주류를 이루고 있다. 그러나 삼성전자와 SK하이닉스는 기존의 범용 D램 시장을 넘어, 엔비디아, 구글, 메타, 아마존 등 특정 고객사의 요구에 특화된 맞춤형 메모리 개발에 주력할 것을 선언했다. 이는 'HBM 많이 납품하기' 경쟁에서 한 단계 더 나아가 '고객 맞춤형 메모리'를 제공하는 경쟁으로 진화하는 것을 의미한다. 이러한 변화는 AI 기술 발전에 따른 고성능 메모리 수요 증가와 함께, 데이터센터, 자율주행, 인공지능 가속기 등 다양한 분야에서 맞춤형 메모리 요구가 증대됨에 따른 것이다.

맞춤형 메모리 시장에 대한 전망은 엇갈린다. 긍정적인 측면에서는 AI 효율성을 극대화하기 위해 맞춤형 메모리가 필수적이라는 주장이 제기되는 반면, 범용 메모리 가격이 여전히 높은 상황에서 고객들이 맞춤형 제품에 대한 지불 의사가 낮을 수 있다는 우려도 존재한다. 과거 삼성전자가 HBM 개발을 후순위로 미뤘다가 SK하이닉스에 시장을 선점당한 사례를 교훈 삼아, 한국 메모리 업계는 맞춤형 메모리 시장에서 기회를 잡기 위해 적극적으로 노력해야 할 것이다. 삼성전자가 5년 전에 개발한 PIM(프로세싱-인 메모리) 기술의 상용화와 함께, 삼성, SK하이닉스, 그리고 중국 메모리 업체 간의 치열한 경쟁 속에서 한국 메모리 업계가 어떤 전략으로 시장을 선도해 나갈지 귀추가 주목된다





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