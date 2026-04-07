삼성전자, 2026년 1분기 어닝 서프라이즈…분기 기준 역대 최대 실적 경신

삼성전자가 2026년 1분기 잠정 실적을 발표하며 국내 기업 역사상 분기 기준 역대 최대 기록을 경신했습니다. 반도체 시장에서의 주도권을 더욱 공고히 하는 한편, AI 인프라 확충에 따른 수요 증가를 적극적으로 활용하며 놀라운 성과를 거두었습니다. 글로벌 반도체 시장에서의 경쟁 심화 속에서도 삼성전자는 압도적인 기술력과 시장 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

삼성전자 가 2026년 1분기 잠정 실적 발표를 통해 국내 기업 역사상 분기 기준 역대 최대 기록을 경신했습니다. 매출과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 훨씬 뛰어넘는 ' 어닝 서프라이즈 '를 달성하며 글로벌 반도체 시장에서의 주도권을 더욱 공고히 하겠다는 의지를 드러냈습니다. 7일 삼성전자 는 연결 기준 매출 133조 원, 영업이익 57조 2천억 원의 2026년 1분기 잠정 실적을 공식 발표했습니다. 이는 삼성전자 창사 이래 최대 분기 실적일 뿐 아니라, 국내 기업 전체를 통틀어 보아도 전례 없는 수준입니다. 특히 수익성 개선이 두드러집니다. 이번 분기 영업이익은 전년 동기 대비 무려 755.01%나 폭증했으며, 매출 또한 133조 원으로 작년 동기 대비 68.1% 증가했습니다.

이러한 압도적인 실적 향상에 힘입어 삼성전자는 지난해 4분기에 기록했던 역대 최대 기록(매출 93조 8374억 원, 영업이익 20조 737억 원)을 단 한 분기 만에 경신하며 2분기 연속 '신기록 행진'을 이어가게 되었습니다. 이번 실적 호조의 핵심 동력은 단연 디바이스솔루션(DS) 부문입니다. 증권가에서는 반도체 사업을 담당하는 DS 부문의 1분기 영업이익이 50조 원을 상회하며 전체 실적을 견인한 것으로 추정하고 있습니다. 업계 추산에 따르면, 1분기 D램과 낸드플래시의 가격이 전 분기 대비 약 90% 급등했습니다. 이는 인공지능(AI) 인프라 확충에 따른 수요 폭증의 결과로 풀이됩니다. 반면, 완제품(세트) 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 반도체 가격 급등에 따른 원가 부담을 피해가지 못했습니다. 모바일(MX) 사업부의 경우 전년 동기(4조 3천억 원)의 절반 수준인 2조 원대 영업이익을 기록할 것으로 예상됩니다. TV와 가전을 담당하는 VD·DA 사업부 역시 전 분기 적자에 이어 이번 분기에도 손익분기점(BEP) 수준의 낮은 수익성을 보일 것으로 전망됩니다. 이 외에 삼성디스플레이(SDC)는 1조 원, 하만은 2천억~3천억 원 수준의 영업이익을 거둔 것으로 추정됩니다.\업계는 이러한 역대급 호황이 최소 올해 내내 지속될 것으로 예상하며, 삼성전자가 이번 슈퍼 사이클의 최대 수혜자가 될 가능성이 높다고 보고 있습니다. 삼성전자는 세계 최대 메모리 생산 역량은 물론, 로직, 파운드리, 패키징을 아우르는 '원스톱 솔루션' 체제를 갖춘 세계 유일의 기업으로서, 급증하는 AI 관련 반도체 수요를 충족시키며 경쟁 우위를 더욱 확고히 할 것으로 기대됩니다. 다만, '반도체 왕좌'를 더욱 굳건히 하기 위해서는 몇 가지 과제를 해결해야 합니다. 향후 실적의 지속성과 주가 상승 여부는 HBM3E 공급의 본격화와 시장 점유율 추이, 차세대 HBM4(6세대) 시장의 조기 선점, 그리고 갤럭시 S26 시리즈의 글로벌 흥행 성공 여부에 달려 있다는 분석이 지배적입니다. 또한, 반도체 가격 상승에 따른 원가 부담을 안고 있는 가전(DA·VD) 부문이 AI 가전 등 고부가 제품 비중을 얼마나 빠르게 확대하여 수익성을 회복할 수 있는지가 삼성전자 전체 이익 체력을 뒷받침하는 중요한 변수로 작용할 것으로 보입니다.\KB증권은 1분기를 기점으로 영업이익 증가 속도가 더욱 빨라질 것이며, 시장 컨센서스를 상회하는 실적 흐름을 지속할 것으로 전망했습니다. 메모리 가격 상승세가 2분기 이후에도 이어지면서 하반기로 갈수록 상승 탄력이 더욱 강화될 것이라는 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 이는 삼성전자가 메모리 반도체 시장에서 압도적인 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장세를 유지할 수 있다는 기대를 높이는 요인입니다. 삼성전자는 끊임없는 기술 혁신과 투자, 그리고 시장 변화에 대한 발빠른 대응을 통해 글로벌 반도체 시장의 리더십을 더욱 강화해 나갈 것으로 예상됩니다. 특히 AI 시대의 핵심 부품인 고성능 메모리 반도체 시장에서의 선도적인 입지를 굳건히 함으로써, 미래 성장 동력을 확보하고 지속 가능한 성장을 위한 기반을 다질 것으로 기대됩니다. 이번 실적 발표는 삼성전자가 글로벌 기술 경쟁에서 우위를 점하고, 주주 가치를 극대화하기 위한 중요한 발걸음이 될 것입니다





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삼성전자 실적 어닝 서프라이즈 반도체 DS 부문 AI HBM 갤럭시 S26

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