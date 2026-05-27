삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 상장 첫날 급등...VI 연속 발동

8개 자산운용사가 출시한 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 ETF 16종이 26일 상장 첫날 급등세를 보이며 변동성완화장치가 연달아 발동됐다.

미국발 기술주 훈풍으로 코스피 가 8,300선을 돌파한 가운데 8개 자산운용사의 삼성전자 · SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 상품 16종이 26일 동시 상장되면서 매수세가 급격히 쏠렸다.

이날 오전 9시 32분 현재 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 시작가보다 18.37% 오른 2만7천755원, TIGER SK하이닉스단일종목레버리지는 16.24% 오른 2만3천230원에 거래됐다. ACE SK하이닉스 단일종목 레버리지는 19.03%, RISE SK하이닉스 단일종목 레버리지는 19.64% 상승했다. 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지는 22.28% 급등했고 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지는 19.23%, SOL SK하이닉스단일종목레버리지는 18.60% 올랐다. 삼성전자 종목 레버리지 상품도 급등했다.

KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 12.94% 오른 2만4천435원, TIGER 삼성전자단일종목레버리지는 13.24% 오른 2만2천620원을 기록했다. 이날 반도체 중심 상승장으로 인해 주가 하락 시 수익률을 두 배로 얻는 곱버스 상품은 마이너스 수익률을 나타냈다. 이번에 처음 출시된 단일종목 레버리지 상품에 투자자들이 몰리면서 변동성완화장치도 여러 차례 발동됐다. 정적VI는 전일 종가 대비 ±10% 이상 변동이 있을 때, 동적VI는 직전 체결가 대비 단기 급변 시 수시로 발동된다.

한국거래소와 코스콤 체크에 따르면 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 개장 직후 정적VI가 발동됐고 곧이어 동적VI가 나왔다. 전문가들은 이러한 급등세가 일시적인 현상일 수 있다고 경고했다. 단일종목 레버리지 상품은 기초지수 일일 수익률의 2배를 추종하기 때문에 장기 보유 시 변동성 손실이 발생할 수 있다. 따라서 단기 트레이딩에 적합하며 장기 투자자에게는 적합하지 않다는 지적이다.

금융감독원도 투자자 주의를 당부했다. 이번 상품 출시로 개인투자자들의 접근성이 높아졌지만, 리스크 관리가 중요하다는 목소리가 나온다. 한편 이날 미래에셋자산운용 간담회에서 이정환 상무는 이번 상품이 국내 주식시장에 활력을 불어넣을 것이라고 기대했다. 그는 투자자들에게 분산 투자의 중요성을 강조하며 단기 성과에 집착하지 말 것을 당부했다.

코스피 8,300선 돌파는 반도체 업황 개선에 대한 기대감이 반영된 결과로 분석된다. SK하이닉스와 삼성전자의 주가 상승이 지수 상승을 주도했다. 이날 외국인과 기관이 순매수에 나서며 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다. 개인투자자들은 레버리지 상품에 적극적으로 뛰어들었지만, 전문가들은 과도한 쏠림을 경계해야 한다고 조언했다.

레버리지 상품의 특성상 일일 변동성이 크기 때문에 손실 위험이 높다는 점을 인지해야 한다. 앞으로도 반도체 업종에 대한 시장의 관심이 지속될 전망이다. 글로벌 인공지능 반도체 수요 증가와 함께 국내 반도체 기업들의 실적 개선이 기대된다. 하지만 미국 금리 정책과 지정학적 리스크 등 변수도 존재한다.

투자자들은 신중한 접근이 필요하다. 이번 상장을 계기로 단일종목 ETF 시장이 더욱 확대될 것으로 보인다. 각 자산운용사들은 새로운 상품을 지속적으로 출시할 예정이다. 투자자들은 자신의 투자 성향에 맞는 상품을 선택하고 충분한 정보를 습득한 후 투자해야 한다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

삼성전자 SK하이닉스 레버리지 ETF 인버스 ETF 코스피

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

삼전닉스 2배 ETF 27일 뜬다…한방에 60% 손익·횡보장선 쥐약레버리지 ETF·ETN 18종 출시 변동성·매매동향·괴리율 주시 당국 “미숙련 투자자 유입 우려” 업계 “판촉성 이벤트 제한 불만”

Read more »

펀드/ETF | 마켓+ | 연합뉴스마켓+ | 펀드/ETF 실시간 전체기사입니다.

Read more »

“Sold Nvidia and Tesla, bought Samsung Electronics and SK hynix”···A look at 50,000 Kakao Pay Securities RIA accountsInvestors who sold Nvidia and Tesla and returned to the domestic stock market mainly bought AI-related semiconductor stocks such as Samsung Electronics and SK hynix, as well as exchange-traded fund...

Read more »

'투자금 녹아내릴수도'…'10만명 대기' 삼전닉스 레버리지 유의점은(서울=연합뉴스) 김태종 기자=삼성전자와 SK하이닉스를 단일종목으로 하는 레버리지 ETF(상장지수펀드)가 27일 국내 시장에 처음 상장된다.

Read more »

코스피 랠리 이끈 개인투자자 외국인 올들어 96조 팔았지만 동학개미 매수세 지수 떠받쳐코스피 랠리 이끈 개인투자자 외국인 올들어 96조 팔았지만 동학개미 매수세 지수 떠받쳐 삼전닉스 이달만 25조 순매수 ETF 통한 자금 유입도 거세져 반도체 중심 올해 51조 뭉칫돈

Read more »

삼성·SK하이닉스 2배 레버리지·인버스 ETF 상장, 시장 변동성 급등 우려삼성과 SK하이닉스 주가를 2배로 추종하는 레버리지·인버스 상장지수펀드가 오늘 상장된다. 초고위험 상품이 국내 증시 변동성을 크게 높일 수 있다는 우려가 제기된다.

Read more »