삼성전자 노사, 21일 총파업 예고로 막판 타협, 사후조정 통해 합의

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난 4월23일 경기 평택 삼성전자 평택캠퍼스 인근에서 투쟁 결의대회를 열고 있다. 문재원 기자 삼성전자 노사가 오는 21일 예고된 총파업을 열흘 앞두고 막판 타협을 위한 재협상에 나선다. 창사 이래 첫 파업이라는 위기에 직면하자 정부가 적극 중재에 나섰고, 노조가 노동위원회의 추가 중재 절차인 ‘사후조정’을 받아들이면서 11·12일 집중 교섭이 성사된 것이다. 파업이 임박한 사업장에 대해 정부가 개입하는 이 사후조정은 파국을 막기 위한 실질적인 마지막 기회다. 노사는 이번 협상 테이블에서 반드시 접점을 찾길 바란다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난 4월23일 경기 평택 삼성전자 평택캠퍼스 인근에서 투쟁 결의대회를 열고 있다. 문재원 기자 삼성전자 노사가 오는 21일 예고된 총파업을 열흘 앞두고 막판 타협을 위한 재협상 에 나선다.

창사 이래 첫 파업이라는 위기에 직면하자 정부가 적극 중재에 나섰고, 노조가 노동위원회의 추가 중재 절차인 ‘사후조정’을 받아들이면서 11·12일 집중 교섭이 성사된 것이다. 파업이 임박한 사업장에 대해 정부가 개입하는 이 사후조정은 파국을 막기 위한 실질적인 마지막 기회다. 노사는 이번 협상 테이블에서 반드시 접점을 찾길 바란다. 삼성전자 노사 갈등의 핵심은 성과급 산정 방식에 있다.

노조는 성과급 재원을 ‘영업이익의 15%’로 명문화하고 연봉의 50% 상한 폐지를 요구하는 반면, 사측은 실적 조건부 보상과 상한 초과 ‘특별포상’ 안으로 맞서고 있다. 여기에 노조 내부의 균열까지 협상 발목을 잡고 있다. 과반 노조인 초기업노조와 전삼노, 동행노조는 공동교섭단을 구성해 대응했으나, 갈등이 심화하는 양상이다. 지난 4일 동행노조가 교섭단에서 이탈한 데 이어 전삼노는 최승호 초기업노조 위원장의 ‘교섭 배제’ 등 발언을 문제 삼아 사과를 요구하며 날 선 공방을 벌였다.

반도체(DS) 직군에 쏠린 논의에 반발해 비반도체(DX) 부문의 불만이 폭발하고, 노조 지도부 간 감정싸움으로까지 번진 ‘노노 갈등’은 협상 전선에 악재가 아닐 수 없다. 파업이 현실화한다면 그 피해는 기업 경쟁력 약화와 브랜드 이미지 실추로 이어질 수 있다. 삼성은 인공지능(AI) 세상에서 폭발적으로 늘어난 반도체 수요를 맞추지 못하는 상황이다. 전사적 총력전을 펼칠 시기에 생산라인이 멈춰 서면 천문학적 손실이 발생할 것은 자명하다.

공급 불확실성이 커져 경쟁사들에 시장을 내주는 치명적 결과도 초래할 수 있다. 무엇보다 삼성전자가 거둔 성과는 반도체 직군 노동자들 힘만으로 이룬 것이 아님을 직시해야 한다. 수많은 하청업체의 기여와 정부의 전폭적 지원, AI 수요 확대와 메모리 가격 상승 같은 외부 환경이 뒷받침됐기에 가능했다. 성과급 교섭이 ‘그들만의 리그’라는 비판을 피하려면, 보상 범위를 반도체 산업 생태계 전반으로 넓히고 ‘지속 가능한 보상 체계’를 구축하는 데 머리를 맞대야 한다.

전 세계가 반도체 패권 전쟁에 사활을 걸고 있는 마당에, 성과급 갈등으로 공장이 멈춰 서는 상황을 납득할 국민은 많지 않다. 노사가 역지사지의 자세로 협상에 임해 합리적인 상생 방안을 찾기를 기대한다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

삼성전자 노사 파업 재협상 사후조정 성과급 반도체 AI 반도체 패권 전쟁 기업 경쟁력 브랜드 이미지

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

얼마 안 남은 ‘가을 추석’ 세기말엔 ‘여름 추석’이 온다고요앞으로 한반도에서 살아가게될 미래세대들도 이처럼 야외활동하기에 딱 좋은 기온 분포의 추석 명절을 맞이하는 것이 가능할까.

Read more »

코스피 반등? 美주식이 진리? … 2025년 콕 짚어드립니다11월 21~23일 서울머니쇼+양재동 aT센터서 39개 세미나재테크 어벤저스 60여명 출동트럼프 시대 자산배분법부터부동산·코인 투자까지 총망라

Read more »

코인을 다시 위대하게 트럼프 시대 비트코인 다시 꾸는 2억원의 꿈서울머니쇼+ 전문가들이 전망한 트럼프 2기 '가상자산 대격변'11월 21~23일 양재동 aT센터

Read more »

“국장은 내년에도 가망 없는거야?”…투자 고수들 모여 ‘콕’ 짚어준다는데11월 21~23일 서울머니쇼+ 양재동 aT센터서 39개 세미나 재테크 어벤저스 60여명 출동 트럼프 시대 자산배분법부터 부동산·코인 투자까지 총망라

Read more »

안세영이 놓친 금, 복식이 받아냈다남자복식 세계 1위 서승재(28)-김원호(26·이상 삼성생명) 조는 28일 수원실내체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 코리아오픈(수퍼500) 결승전에서 6위 파자르 알피안-무함마드 쇼히불 피크리 조(인도네시아)를 2-0(21-16, 23-21)으로 꺾고 우승했다. 여자복식 세계 4위 김혜정(27·삼성생명)-공희용(29·전북은행) 조는 결승전에서 12위 이와나가 린-나카니시 키에(일본) 조에 2-0(21-19 21-12)으로 완승했다. 한편, 여자단식 세계 최강자(1위) 안세영(23·삼성생명)은 결승전에서 4위 야마구치 아카네(일본)에 0-2(18-21, 13-21)로 져 은메달에 그쳤다.

Read more »

“무신사 파워 이정도였어?”...증권사 사장들 직접 나섰다21~23일 증권사 11곳 PT 진행 마쳐 하우스 평판·트랙레코드 질의 많아

Read more »