삼성전자·SK하이닉스 2배 ETF 출시…해외 레버리지 ETF도 예탁금 1000만원 적용

내달부터 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 추종하는 레버리지 ETF가 국내 증시에 상장됩니다. 금융당국은 해외 상장 레버리지 ETF에도 기본 예탁금 1000만원을 적용하여 투자자 보호를 강화하고 국내외 규제 불균형을 해소합니다.

내달부터 삼성전자 와 SK하이닉스 주가를 2배 또는 -2배로 추종하는 고위험 상장지수펀드( ETF )가 국내 증시에서 거래될 예정입니다. 금융당국은 국내외 증시 간 규제 불균형을 해소하고 투자자 보호를 강화하기 위해 이러한 결정을 내렸습니다.

하지만 이 상품은 일반 ETF와 달리 분산 투자 효과가 없으며, 높은 변동성과 손실 가능성을 내포하고 있어 투자에 신중을 기해야 합니다. 새롭게 출시되는 ETF는 'ETF'라는 명칭 대신 '단일 종목', '레버리지', '인버스' 등 상품의 특징을 명확하게 표시해야 합니다. 이는 투자자들이 상품의 위험성을 인지하고 오해를 방지하기 위한 조치입니다. 또한, 신규 투자자는 기존의 1시간 사전 교육 외에 추가로 1시간의 심화 교육을 이수해야 합니다.

심화 교육 과정에는 음의 복리 효과, 지렛대 효과, 괴리율 위험 등 핵심적인 리스크를 점검하는 퀴즈와 투자 체크리스트가 포함되어 투자자들의 이해도를 높이고 합리적인 투자 결정을 돕도록 설계되었습니다. 금융위원회는 투자자들이 단일 종목 ETF 및 상장지수증권(ETN)의 특성을 충분히 이해하고, 손실 감내 범위 내에서 신중하게 투자할 것을 권고했습니다. 특히 단기 투자에 적합하며, 투자 결정 전에 충분한 위험 인식이 필요하다고 강조했습니다. 이번 조치의 핵심은 국내 상장 레버리지 ETF 및 ETN에 적용되던 기본 예탁금 1000만원 요건을 해외 상장 상품에도 동일하게 적용한다는 점입니다.

이는 미국 기술주 레버리지 상품에 집중 투자해 온 '서학개미'들의 투자 접근성을 크게 낮추는 결과를 초래할 것으로 예상됩니다. 실제로 최근 한 달간 서학개미의 순매수 2위는 테슬라 일일 수익률의 2배를 추종하는 '디렉시온 데일리 테슬라 불 2X(TSLL)'였으며, 필라델피아반도체지수를 -3배로 추종하는 '디렉시온 데일리 반도체 베어 3X(SOXS)'와 나스닥100을 2배로 추종하는 '프로셰어스 울트라 QQQ(QLD)' 역시 높은 순위를 차지했습니다. 금융당국은 이번 조치를 통해 국내외 시장 간의 규제 차익을 해소하고 자본 유출을 방지하며 국내 시장으로 자금을 유도하고자 합니다.

하지만 일각에서는 해외 레버리지 ETF와 달리 국내 투자자에게만 과도한 예탁금 요건을 부과하는 것은 소액 투자자에게 불리하며, 투자 기회를 제한하는 것이라는 비판도 제기되고 있습니다. 해외 시장에서는 단일 종목 레버리지 ETF에 별도의 예탁금 요건을 두지 않는 경우가 많기 때문입니다. 따라서 이번 조치가 국내 투자 시장에 미칠 영향에 대한 면밀한 검토와 함께 소액 투자자 보호 방안 마련이 필요할 것으로 보입니다. 투자자들은 상품의 특성을 정확히 이해하고, 자신의 투자 성향과 위험 감수 능력을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다





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