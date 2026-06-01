삼성전자 시총 2000조 돌파, AI 반도체 경쟁 속 SK하이닉스와 격차 재확대

삼성전자가 AI 반도체 슈퍼사이클 수혜로 시가총액 2000조원을 처음 넘어서며 SK하이닉스와의 격차를 다시 벌렸다. 증권가에서는 시총 역전 가능성보다 강세장 종료 신호 해석에 주목하고 있다.

삼성전자 가 인공지능(AI) 반도체 훈풍을 타고 사상 처음으로 시가총액 2000조원을 돌파하면서 27년째 지켜온 국내 증시 왕좌를 다시 한번 과시했다. 최근 SK하이닉스 가 시가총액 격차를 빠르게 좁혀왔지만, 삼성전자 가 9% 넘게 급등하며 다시 앞서 나간 모습이다. 1일 증권가에 따르면 삼성전자 는 이날 오전 장중 9%대 급등세를 기록하며 시가총액 2000조원을 처음 넘어섰다.

국내 상장사 가운데 단일 종목 시총이 2000조원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 불과 며칠 전까지만 해도 시장의 관심은 삼성전자와 SK하이닉스 간 시총 역전 가능성에 쏠려 있었다. AI 반도체 슈퍼사이클의 최대 수혜주로 꼽히는 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 시장 주도권을 앞세워 연일 신고가를 경신했기 때문이다. 지난 29일 기준 삼성전자 시가총액은 약 1853조원, SK하이닉스는 약 1662조원으로 집계됐다.

격차는 190조원 수준까지 좁혀졌다. 한때 수백조원에 달했던 차이가 빠르게 축소되면서 시장에서는 SK하이닉스가 삼성전자를 추월할 수 있다는 전망까지 제기됐다. 삼성전자는 1999년 한국전력을 제치고 국내 증시 시가총액 1위에 오른 뒤 약 27년간 단 한 번도 왕좌를 내준 적이 없다. 국내 증시 역사상 가장 오랫동안 시총 1위를 유지한 기업이기도 하다.

하지만 AI 시대가 열리면서 분위기가 달라졌다. HBM 시장을 선점한 SK하이닉스가 엔비디아 공급망의 핵심 기업으로 부상하며 주가가 폭발적으로 상승했고, 반면 삼성전자는 상대적으로 AI 수혜가 제한적이라는 평가를 받아왔다. 실제 올해 들어 지난 29일까지 삼성전자 주가는 164.39% 상승한 반면 SK하이닉스는 258.37% 뛰며 훨씬 가파른 상승률을 기록했다. 이 같은 주가 흐름은 시가총액 격차 축소로 이어졌다.

다만 이날 삼성전자가 급등세를 연출하며 시총 2000조원을 돌파하면서 격차는 다시 벌어지게 됐다. SK하이닉스 시총은 이날 오전 기준 1700조원을 웃돌고 있다. 증권가에서는 양사의 시총 경쟁 자체보다 그 상징성에 주목하고 있다. 하나증권은 지난달 보고서에서 SK하이닉스 시가총액이 삼성전자를 추월하는 순간이 오히려 강세장 종료 신호가 될 수 있다고 분석했다.

이는 2000년 닷컴 버블 당시 네트워크 장비업체 시스코시스템즈가 마이크로소프트와 제너럴일렉트릭을 제치고 S&P500 시가총액 1위에 오른 직후 기술주 버블이 붕괴했던 사례를 근거로 든 것이다. 특정 산업의 대표 수혜주가 시장 전체를 압도할 정도로 과열되는 시점이 강세장의 정점과 맞물릴 수 있다는 의미다. 다만 현재 상황을 과열 국면으로 보기는 어렵다고 평가했다. 실적 전망치에서는 여전히 삼성전자가 SK하이닉스를 앞서고 있기 때문이다.

이재만 하나증권 연구원은 올해 예상 순이익은 삼성전자가 280조원, SK하이닉스가 208조원 수준으로 추정되며 내년에도 각각 349조원, 272조원으로 삼성전자의 순이익 규모가 더 클 것으로 예상된다고 설명했다. 이러한 분석은 시장의 단기적 과열보다는 장기적 펀더멘털에 기반한 투자 판단이 필요함을 시사한다. AI 반도체 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁은 당분간 치열하게 이어질 전망이다. 투자자들은 양사의 기술력과 시장 점유율 변화를 주시하며 포트폴리오를 조정할 필요가 있다





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