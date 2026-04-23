삼성전자 노조, 대규모 투쟁결의대회…성과급 상한제 폐지 촉구

삼성전자 초기업노조가 4만 명 규모의 투쟁결의대회를 열고 성과급 상한제 폐지와 영업이익의 15%를 성과급으로 지급할 것을 요구했다. 노조는 파업까지 불사하며 강경한 입장을 밝혔다.

삼성전자 초기업노조 조합원들이 23일 오후 삼성전자 평택사업장 앞에서 대규모 투쟁결의대회 를 개최하며 성과급 상한제 폐지를 강력히 요구했다. 이날 집회에는 약 4만 명의 조합원이 참여하여 삼성전자 평택캠퍼스 일대 왕복 8차로 도로를 점거하며 ‘투쟁의 물결’을 일으켰다.

노조는 삼성전자의 영업이익 15%를 성과급으로 지급할 것을 주장하며, SK하이닉스와의 성과급 격차를 지적했다. 특히 젊은 세대가 주축이 되어 경영진에 대한 비판적인 목소리를 높였으며, 일부 조합원은 현수막을 깔아놓고 상징적인 항의를 표명하기도 했다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 회사의 지속적인 위기론과 대비되는 현재의 높은 수익성을 강조하며, 파업을 통해 노조의 가치를 증명하겠다는 의지를 밝혔다. 노조는 연봉의 50%로 제한된 초과이익성과급(OPI) 상한선을 폐지하고, 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 확보할 것을 요구하고 있다.

올해 예상 영업이익 약 300조 원을 기준으로 계산하면, 노조가 요구하는 성과급 재원은 무려 45조 원에 달한다. 30대 엔지니어는 실적 호조에도 불구하고 경쟁사에 비해 현저히 낮은 성과급 수준을 문제점으로 지적하며, 성과급 체계 개선의 필요성을 강조했다. 그러나 집회에 대한 우려의 시각도 존재한다. 파업이 현실화될 경우 막대한 재정적 손실은 물론, 메모리 가격 상승 및 기업 이미지 실추 등의 부정적인 영향이 예상된다. KB증권 리서치본부장은 파업 참여 인원이 전체 노조원의 30~40%에 달할 것으로 예상하며, 생산 차질이 불가피하다고 분석했다.

자동화 라인 재가동 및 정상화까지 고려하면 파업 기간이 더욱 길어질 수 있다는 전망도 제시되었다. 또한, 반도체 업황 둔화에 대비해야 한다는 목소리도 제기되었다. 노조가 요구하는 45조 원의 성과급은 지난해 삼성전자의 연구개발(R&D) 투자액 37조 7000억 원을 넘어설 정도로 큰 규모이다. 법적인 측면에서도 파업의 정당성에 대한 의문이 제기되고 있다.

대법원은 삼성전자 퇴직자 소송에서 OPI가 평균임금에 포함되지 않는다고 판결한 바 있으며, 성과급은 근로의 대가가 아닌 경영 성과에 따른 사후적 분배라는 점을 강조했다. 노조는 사측과의 합의가 이루어지지 않을 경우 다음 달 21일부터 6월 7일까지 18일간 파업에 돌입할 계획이다. 이번 투쟁이 삼성전자와 노조 간의 관계에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. 노조의 요구가 받아들여질지, 아니면 파업으로 이어져 장기적인 갈등을 초래할지, 상황은 여전히 유동적이다. 삼성전자는 노조의 요구를 면밀히 검토하고, 합리적인 해결책을 모색해야 할 것이다





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삼성전자 노조 성과급 파업 투쟁결의대회

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