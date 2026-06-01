삼성전자 9% 급등…시가총액 2천 조 원 돌파, 코스피 사상 최고가 기록

코스피가 8,800선을 돌파하고 사상 최고치에 올랐다. 삼성전자는 9% 상승해 34만 원대를 기록하며 시가총액이 2천 조 원을 넘어섰다. 개인·기관 매수와 NVIDIA CEO 방문 기대, 반도체 수출 호조 등이 상승 요인이다.

삼성전자 가 9% 급등하며 34만 원대를 돌파하고 시가총액 이 2천 조 원을 넘어섰다. 1일 KOSPI는 장 시작부터 상승세를 보이며 사상 처음으로 8,600선과 8,800선을 초과했다. 오전 9시 1분에 KOSPI는 전일 종가 8,521.64에서 45.49포인트(0.54%) 상승한 8,566.13을 기록했고, 9시 21분에는 136.66포인트(1.62%) 오른 8,613.81까지 올랐다.

이어 10시 7분에는 8,723.63으로 247.48포인트(2.92%) 상승해 8,700선을 돌파했으며, 10시 55분에는 8,835.10에 도달해 358.95포인트(4.23%) 오른 사상 최고치를 기록했다. 이로써 코스피 전체 시가총액은 오전 중 최초로 7천 조 원을 넘어섰다. 투자자들의 매수 흐름이 크게 작용했는데, 개인 투자자는 7,725억 원을 순매수했고 기관 투자자는 4,454억 원을 순매수했다. 반면 외국인 투자자는 1조 2,075억 원을 순매도했다.

이러한 매수세는 이번 주 NVIDIA의 CEO 젠슨 황(Jensen Huang) 방문 기대감과 맞물려 관련주가 급등하면서 더욱 강화됐다. LG전자는 374,000원에 거래되며 전일 대비 27% 상승했고, LG이노텍은 1,670,000원에 15% 상승했다. 현대자동차는 755,000원에 4% 오른 반면, 네이버는 254,000원에 8% 상승했다. 특히 삼성전자는 10시 46분에 347,000원을 기록하며 전일 대비 9% 상승, 사상 최고가를 경신했다.

이에 따라 삼성전자의 시가총액은 2,022조 원에 이르러 최초로 2천 조 원을 돌파했다. 이 같은 흐름은 최근 한국이 반도체 수출액 372억 달러(전년 대비 53% 상승)로 사상 최대를 기록한 데서 기인한다. 전체 수출액도 877.5억 달러에 달해 전년 대비 큰 폭으로 늘었다. 또한 지난달 29일, 삼성전자가 세계 최초로 AI 산업 핵심 부품인 7세대 고대역폭 메모리(HBM)인 HBM4E 샘플 출하를 시작했다는 소식이 투자 심리를 더욱 고무시켰다.

이러한 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 코스피는 사상 최고치를 향해 급등했으며, 특히 반도체와 AI 관련 주식의 강세가 눈에 띄었다





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삼성전자 코스피 시가총액 반도체수출 AI

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