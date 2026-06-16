삼성전자, 하반기 글로벌 전략회의로 시장 변동성 대응 본격화

삼성전자가 중동 전쟁 종전 이후 변화된 글로벌 시장 환경과 중국 기업의 급성장, AI 수요 확대 등을 중심으로 하반기 사업 전략을 재점검한다. 모바일, 영상·디스플레이, 생활가전, 디바이스 솔루션 등 각 사업부가 차례로 회의를 진행하면서 가격 정책, 프리미엄 제품 라인업, 파운드리 적자 탈출 등 핵심 과제가 논의될 전망이다.

삼성전자 가 하반기 사업 전략을 재점검하기 위해 글로벌 전략회의 를 앞두고 있다. 이번 회의는 중동 전쟁 종전 이후 급변하는 시장 환경과 중국 기업들의 급속한 성장, 그리고 인공지능(AI) 수요 확대 등 주요 경영 과제를 전방위적으로 검토하는 자리다. 6월 16일에 모바일 경험(MX) 사업부가 회의를 시작으로, 17일에는 영상·디스플레이(VD)·생활가전(DA) 사업부, 18일에는 디바이스 솔루션(DS) 부문이 차례로 회의를 진행한다.

매년 6월과 12월에 열리는 정례 행사인 만큼, 각 사업부별 실적을 점검하고 향후 전략을 논의하는 핵심 무대로 자리 잡고 있다. 특히 이번 회의에서는 전쟁 종전이 가져온 공급망 안정을 중심으로, 미국·이란 전쟁 종료가 글로벌 소비 심리 회복에 미치는 영향이 집중적으로 다뤄질 전망이다. 디바이스 경험(DX) 부문은 스마트폰, TV, 가전 등 완제품 라인업을 담당하고 있다. 이 부문은 국가별 판매 확대와 동시에 중국 기업들의 강력한 추격에 대응해야 하는 과제에 직면해 있다.

영상·디스플레이(VD) 사업부는 20년 연속 글로벌 TV 시장 1위를 유지하고 있지만, TCL, 하이센스 등 중국 업체들이 가격 경쟁력을 앞세워 빠르게 점유율을 늘리고 있다. 시장 조사기관 카운터포인트 리서치에 따르면, 2024년 1분기 TV 출하량 기준 삼성전자의 시장 점유율은 16.8%로, TCL이 14.1%를 기록하며 2.7%포인트 차이밖에 나지 않는다. 이는 기존의 우위를 유지하기 위해 가격 전략과 차별화된 제품 라인업을 강화해야 함을 시사한다. 생활가전(DA) 부문 또한 어려운 상황에 직면해 있다.

중국 업체들의 저가 공세와 부품 가격 상승이라는 이중고가 겹치면서, 삼성전자는 프리미엄 라인업으로 수익성을 높이는 전략을 추구하고 있다. 비스포크 세탁기·냉장고·에어컨 등 고급 제품 중심의 라인업을 확대하고, 냉난방 공조(HVAC) 및 가전 구독 서비스 등 고성장 사업 영역으로 진출해 매출 다변화를 꾀한다. 스마트폰을 주력으로 하는 MX 사업부는 가격 정책에 대한 고민이 깊어지고 있다. 1분기까지 확보한 부품 재고를 활용해 가격 인상 압력을 흡수했지만, 하반기부터는 메모리·주요 부품 가격 상승이 지속될 가능성이 커지면서 가격 재조정이 불가피해진다.

특히 갤럭시 Z 폴드8·플립8과 같은 전략 제품 출시를 앞두고 수익성과 판매량 사이의 균형점을 찾는 것이 핵심 과제로 떠오르고 있다. 디바이스 솔루션(DS) 부문은 메모리 반도체 중심의 호실적을 이어가면서 AI 수요 확대에 대응한 공급 전략을 면밀히 점검한다. 미국 빅테크 기업들을 주요 고객으로 두고 고대역폭 메모리(HBM) 생산 및 납품 계획을 재검토할 예정이다. 동시에 적자 탈출이 시급한 파운드리(반도체 위탁생산) 사업도 주요 의제로 다루어진다.

고객사 확보와 수율 개선을 통해 흑자 전환 시점을 앞당기기 위한 방안이 집중 논의될 전망이다. 이번 글로벌 전략회의는 삼성전자가 변화하는 외부 환경에 맞춰 사업 포트폴리오를 재구성하고, 지속 가능한 성장 동력을 확보하기 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다





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삼성전자 글로벌 전략회의 AI 수요 중국 기업 경쟁 프리미엄 가전

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