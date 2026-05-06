삼성전자, 아시아 2위 시가총액 1조 달러 클럽 진입…AI 반도체 수혜

삼성전자가 아시아에서 두 번째로 시가총액 1조 달러 클럽에 진입하며 글로벌 반도체 시장에서의 위상을 다시 한 번 입증했다. 삼성전자와 SK하이닉스, TSMC는 AI 공급망의 핵심 기업으로 급성장하며 메모리 반도체 시장의 구조적 변화를 주도하고 있다. 삼성전자의 반도체 부문은 역대 최대 분기 실적을 기록하며 글로벌 반도체 시장에서의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

삼성전자 가 6일 아시아에서 두 번째로 ‘ 시가총액 1조 달러 클럽’에 오르는 영예를 안았다. 아시아 1위는 세계 최대 파운드리 기업인 대만 TSMC 로, 삼성전자 는 이날 오후 2시 47분 기준 전장 대비 15.27% 급등한 26만7000원의 주가로 마감하며 시가총액 약 1543조원(약 1조586억 달러)을 기록했다.

시총 1조 달러는 ‘트릴리언 클럽’으로 불리며 세계 증시에서 상징적 의미를 지니는 지표로, 삼성전자를 포함해 전 세계 기업 중 단 13곳만이 이 클럽에 이름을 올렸다. 삼성전자를 상회하는 기업으로는 엔비디아(4조7800억 달러), 알파벳(4조6800억 달러), 애플(4조1700억 달러), 마이크로소프트(3조600억 달러), 아마존(2조9400억 달러), 브로드컴(2조200억 달러), TSMC(1조8600억 달러), 아람코(1조7900억 달러), 메타플랫폼(1조5400억 달러), 테슬라(1조4600억 달러) 등이 있다.

삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 지난 1분기 매출 81조7000억 원, 영업이익 53조7000억 원으로 역대 최대 분기 실적을 경신했다. 회사 전체 연결 기준 1분기 영업이익은 57조2328억 원으로 작년 동기 대비 756.1% 급증했으며, 매출은 133조8734억 원으로 작년 동기 대비 69.2% 증가했다. SK하이닉스(7800억 달러)는 비만치료제 젭바운드로 유명한 미국 제약사 일라이 릴리와 미 최대 은행 JP모건체이스에 이어 16위에 자리 잡고 있다. SK하이닉스 역시 1분기 매출 52조5763억 원, 영업이익 37조6103억 원의 실적을 발표했다.

영업이익이 작년 동기 대비 405.5% 증가했으며, 영업이익률은 72%에 달했다. 삼성전자, SK하이닉스, TSMC는 인공지능(AI) 공급망의 중추로서 글로벌 AI 붐의 수혜를 받고 있다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 메모리 ‘슈퍼 사이클’에 랠리를 이어가며 연일 사상 최고치를 갱신하고 있다. 올해 들어 삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승률은 이날 현재 각각 94%, 145%에 달한다.

뉴욕 소재 라운드힐 인베스트먼츠의 데이브 마자 최고경영자(CEO)는 “1조 달러라는 기준은 단순한 상징을 넘어 실질적인 의미를 지닌다”며 “넓게 보면 이는 메모리 반도체가 AI 인프라에서 차지하는 역할이 경기 순환적인 것이 아니라 구조적이라는 시장의 판단을 반영한다”고 블룸버그 통신에 말했다. 2011년 중국 국영 석유기업 페트로차이나가 시총 1조 달러를 돌파한 바 있지만, 이후 1조 달러 밑으로 하락한 바 있다





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삼성전자 시가총액 1조 달러 AI 반도체 SK하이닉스 TSMC

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