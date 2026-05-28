삼성전자, 앤트로픽 투자로 파운드리 사업 재도약 발판 마련

삼성전자가 AI 기업 앤트로픽에 투자를 단계적으로 확대하며 파운드리 협력 가능성이 불거지고 있다. 앤트로픽은 방대한 투자 유치로 기업가치가 약 1,440조원으로 평가된 핵심 AI 기업이다. 삼성전자는 HBM과 첨단 패키징을 결합한 원스톱 설루션으로 TSMC와의 점유율 격차를 좁히고, AI 시장의 생태계 확장에 맞춰 파운드리 사업의 활로를 모색 중이다.

삼성전자 가 인공지능(AI) 모델 '클로드'를 개발한 미국 AI 기업 앤트로픽 에 투자를 단행하면서 앤트로픽 의 칩 위탁생산을 위한 파운드리 협력 가능성이 제기되고 있다. 앤트로픽 은 최근 시리즈H 투자 라운드에서 650억 달러를 유치했으며, 기업가치는 9,650억 달러, 약 1,440조원으로 평가됐다.

앤트로픽은 핵심 AI 플레이어로, 메모리·저장장치·로직 칩 공급에 중요한 역할을 하는 기업들과의 협력을 강조했다. 로직 칩 생산은 파운드리 사업과 직결되며, 마이크론과 SK하이닉스는 파운드리 사업부가 없어 삼성전자만이 협력 후보로 주목받는다. 삼성전자는 그간 테슬라의 차세대 AI 칩 'AI5', 'AI6'와 엔비디아의 추론 전용 LPU '그록3' 수주, 애플 아이폰용 이미지센서 공급 등 AI·첨단 반도체 분야에서 성과를 이끌어냈다. 그동안 적자를 이어온 삼성전자 파운드리 사업이 AI 시장 확대와 함께 재도약할 가능성이 높아졌다.

전 세계 파운드리 시장에서 삼성은 2위(7.2%)지만 TSMC(69.9%)와 큰 격차가 있다. 삼성은 고대역폭메모리(HBM)와 파운드리 선단 공정, 첨단 패키징을 결합한 '원스톱 설루션'으로 차별화하며, AI 시장이 설계·생산·패키징·시스템 최적화를 아우르는 생태계로 진화하는 흐름에 맞춰 반도체 전반의 경쟁력을 강화하고 있다. 업계 관계자는 삼성의 앤트로픽 투자를 단순한 지분 투자가 아닌, AI 시대 핵심 플레이어들과의 전략적 관계 확대 신호로 해석하며, 삼성 파운드리가 AI 시장 확대로 기회를 잡을 수 있을지 기대가 커지고 있다고 평가했다





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