삼성전자가 반도체 부문 중심의 인사를 단행하며 HBM4 양산과 2나노 파운드리 기술 경쟁력 강화를 도모하고 있다. 여성 임원 역대 최다 배출 등 조직 개편의 핵심을 분석한다.

삼성전자 는 고대역폭메모리(HBM) 개발과 생산 확대를 이끈 핵심 인재를 보상하는 동시에 파운드리 와 로봇 등 미래 성장 동력 확보를 위한 인재 발탁에 주력한다고 밝혔다. 이번 승진 인사는 기업의 핵심 사업인 반도체 분야에서 기술적 주도권을 확립하려는 의도가 강하게 드러난 결과물이다.

반도체 중심 승진 규모 축소 및 핵심 인사 발탁

삼성전자의 올해 임원 승진 규모는 지난해 161명에서 30명, 즉 19% 감소한 131명으로 집계되었다. 지난 해에는 부사장이 51명, 상무가 93명, 펠로우가 1명, 마스터가 16명 있었으며, 올해는 이 중 53%인 70명이 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에서 배출되었다. 이는 지난해 승진자 중 반도체 담당 비율이 43%(69명)였던 것과 비교해 반도체 부문의 위상 강화와 승진 인원의 집약화를 동시에 보여주는 지표다.

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HBM4 양산 주도 및 차세대 기술 선점 인사

반도체 부문에서는 6세대 HBM(HBM4) 개발을 주도한 하경수 메모리사업부 DRAM설계2그룹장과 HBM4 양산성 확보 및 D램 수율 개선을 이끈 박태훈 글로벌 제조&인프라총괄 DRAM YE팀장이 나란히 부사장으로 승진했다. 또한 고객 맞춤형 HBM(커스텀 HBM) 개발을 이끄는 박진표 메모리사업부 DRAM설계2그룹 부사장이 승진 명단에 이름을 올리며, 차세대 HBM 시장의 주도권 확보를 위한 인사 배치도 눈에 띄게 강화되었다.

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파운드리 기술력 및 로봇 사업 인재 확보 강화

파운드리(반도체 위탁생산) 공정기술 관련 2나노 게이트올어라운드(GAA) 웨이퍼 등의 전시가 이루어진 제28회 반도체대전(SEDEX 2026)의 삼성전자 부스 모습에서 볼 수 있듯, 기술 경쟁력 강화와 고객사 확보를 병행해 파운드리 사업 실적 개선에 속도를 내려는 포석이 담긴 것이다. DX부문에서는 로봇 사업을 담당하는 RX사업추진실에서 로봇 하드웨어 개발과 휴머노이드의 보행·전신 제어 기술 개발을 이끈 전문가 2명, 형승용과 구동한이 나란히 상무로 승진하며 미래 신사업에 대한 투자 의지를 드러냈다.

여성 임원 역대 최다 및 30대 젊은 인재 등용

전체 임원 승진 규모가 줄어든 가운데 올해 여성 임원은 역대 최대 규모인 11명으로 나타났다. 지난해에는 9명이었으며, 이번 인사에서는 30대 임원 승진자가 1명 배출되기도 했다. DX부문 삼성리서치 데이터서비스랩의 이재훈(38) 상무로, 1988년생인 이 상무는 AI 학습을 위한 데이터 생성·가공 전문가로서 젊은 세대와 여성 인재의 등용을 통해 조직의 다양성과 혁신성을 높이는 전략을 실행하고 있다.