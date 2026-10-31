삼성전자는 3분기 실적에서 HBM4 매출이 전분기 대비 3배 이상 증가하고 LTA 계약을 확대하며 메모리 공급 부족 리스크를 완화했다. 반도체 부문의 성장 속에서 DX 부문은 여전히 적자를 기록해 고성능 공정과 AI 인프라 사업이 반전되는 가운데, 모바일·가전 등 소비자용 부문은 원자재·물류비 상승으로 매출이 감소했다. 하만 등 전장 사업부는 실적을 개선 중이다.

삼성전자 가 글로벌 시장에서 반도체 부문에서 큰 돌파를 기록하며 올해 3분기 실적을 발표했다. 특히 고대역폭메모리(HBM) 분야에서 HBM4 매출이 전분기 대비 3배 이상 증가했으며, 사전 계약(LTA) 체결로 2028년까지 메모리 공급 부족 위험을 줄이겠다는 전략을 내세웠다.

이와 동시에 메모리 메인 부문이 여전히 순이익을 내는 반면, 디바이스경험(DX) 부문에서는 대규모 적자를 기록했다. 삼성전자는 파운드리와 시스템LSI 사업부의 실적 반전도 발표하였다. 파운드리 부문에서는 2나노 공정의 수주가 전년 대비 2배 이상 증가했으며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 매출 비중이 전체 매출의 절반을 넘어설 것으로 전망된다. 시스템LSI 부문은 하반기 신모델 SoC 및 센서로 매출이 성장하고, 맞춤형 SoC 사업이 구체화되고 있다.

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디바이스 경험 부문 적자와 원가 상승 부담

AI 인프라 관련 사업군은 긍정적인 실적을 보이지만, 소비자용 전자제품 부문은 여전히 적자를 기록하고 있다. 삼성디스플레이는 중소형 디스플레이 사업에서 매출과 이익이 증가했으나, 2027년 가격 상승과 시장 불확실성으로 수요 약세가 지속될 것으로 전망했다. 모바일 경험(MX) 사업부는 갤럭시 Z 폴드8 등으로 매출이 성장했음에도 불구하고, 메모리 반도체 원가 상승으로 6000억원 적자를 기록했다. 프리미엄 기기 판매가 증가함에 따라 적자 폭은 줄어들었지만, 저가 스마트폰 시장 위축과 경쟁 심화로 미년 2027년은 수익 구조를 최상위 모델 중심으로 개선해야 할 전망이다.

TV와 가전 부문은 원자재 가격과 물류비 상승을 견디며 적자를 지속하고 있다. 본 예산과 리스크 관리를 동시에 진행해 2023년 상반기와 2024년 3분기 실적이 개선될 전망이다. 전장 사업을 담당하는 하만은 4조3000억원 매출을 기록해 전년 대비 크게 늘었으며, 영업이익 역시 6000억원을 달성했다. 카운터포인트리서치 리서치 디렉터는 "삼성전자 MX사업부는 마진이 높은 고가 모델 중심으로 비중 개선을 우선할 것"이라며, 전반적으로 삼성전자는 반도체 부문에서 경쟁력을 강화하고, 디바이스 경험 부문에서는 비용 구조 개편이 필요하다고 분석했다.

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HBM4E 물량 완판과 파운드리 팹 가동 확대

문화·생산의 고도화와 글로벌 메모리 시장에서의 자리 재확신을 통해 삼성전자는 전통적 재고와 공급망 리스크를 극복하고 미래 기술 수요를 선도하는 기업으로 부상했다. HBM4E는 2027년 공급 물량이 이미 완판된 상태이며, 같은 해 내년 상반기에 양산을 개시하고 하반기에는 생산량을 확대할 계획이다. 이를 통해 삼성전자는 LTA 고객을 추가 계약함으로써 10개 대형 고객과의 장기 공급계약이 확장될 것으로 보인다. 파운드리 부문에서는 미국 텍사스주 테일러 팹의 클린룸 가동과 설비 반입이 시작돼, 추가 팹 건설·생산능력 확대 방안을 검토 중이다.

HBM4의 베이스 다이 수율이 업계 최고 수준을 달성하며 양산 초기 단계에도 성능을 우선시한 반도체 공급이 가능해질 전망이다. 단기적으로는 원자재 가격 상승과 물류비 증가가 디바이스 부문에서의 실적 악화를 유발했으나, 2027년 이후에는 프리미엄 모델 중심의 부문 구조 개선을 통해 수익성을 회복할 것으로 분석된다. 전반적으로 삼성전자는 메모리와 파운드리 부문에서 견고한 성장을 보이며, 반도체 시장에서의 주도권 확보를 통해, 장기적으로는 국제 경쟁에서 우위를 차지할 가능성이 높다.