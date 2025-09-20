삼성전자, '8만 전자' 돌파… AI발 반도체 사이클, 이번엔 다를까?

삼성전자 주가 급등 배경, 외국인 투자 유입, AI발 반도체 사이클의 영향 분석. 10만 전자 가능성, 변수 및 전망 제시.

경향신문 경제부 기자들이 전하는 경제 뉴스입니다. 이번 주 경제 관련 뉴스를 쉽고 재미있게 풀어드리겠습니다.\최근 반도체 주가가 심상치 않습니다. 지난해 11월 최악의 부진으로 ‘4만 전자’까지 떨어졌던 삼성전자 가 올해 들어 49.8%나 폭등하며 지난 18일 1년 1개월 만에 ‘8만 전자’를 넘어섰습니다. 삼성전자 주가가 8만원을 넘어섰던 지난해 6월, 증권가의 ‘10만 전자’ 전망을 믿고 월급의 일부를 삼성전자 에 투자했던 김모씨(28세)에게도 ‘80층(8만원) 구조대’가 찾아왔습니다. 매도 주문을 넣을까 고민하며 망설이는 김씨는 ‘지금까지 기다려왔는데, 분위기상 추매(추가 매수)를 할까 싶다가도, 마지막 탈출 기회일지도 모른다는 생각에 갈등’하고 있다고 말했습니다. 현재 증권가는 삼성전자 와 SK하이닉스의 목표 주가를 잇따라 ‘상향’ 조정하고 있습니다. 시장에서는 ‘11만 전자’, ‘48만 닉스’ 전망까지 나오고 있습니다.

과거와 달리 ‘AI발 반도체 사이클’이 올 수 있다는 점이 주요하게 부각되고 있는데, 삼성전자가 과연 이번에는 과거와 다른 모습을 보여줄 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다.\올해 코스피는 43.4% 상승하며 2009년 이후 최고의 수익률을 기록 중입니다. 특히 지난 2일부터 16일까지 11거래일 연속 상승하며 4년 만에 최고점을 돌파했습니다. 증시 정책, 미국 금리 인하 등 다양한 요인이 작용했지만, 지난해 코스피 하락의 주요 원인으로 꼽혔던 삼성전자의 반등이 외국인 투자자들의 유입을 이끌어냈습니다. 지난해 4분기 외국인은 유가증권시장에서 약 12조원 어치를 팔아치우며 코스피를 2300선까지 끌어내렸습니다. 이 기간 외국인 순매도액의 약 90%인 10조 6000억원이 삼성전자였을 정도로 삼성전자의 경쟁력 악화가 외국인 이탈의 핵심 요인이었습니다. 하지만 이달 들어 외국인 투자자들이 하루에 1조원 넘게 주식을 사들이면서 코스피가 8% 넘게 상승했습니다. 외국인은 약 20일 동안 총 6조 7000억원을 순매수했는데, 이 중 절반에 가까운 3조 3000억원이 삼성전자였습니다. 삼성전자 주가 역시 이달에만 14.4%나 상승했습니다. 지난해 삼성전자 ‘때문에’ 외국인이 코스피를 떠났다면, 올해는 삼성전자 ‘덕분에’ 외국인이 돌아오면서 코스피가 상승하는 극적인 변화가 나타났습니다. 증권사들도 삼성전자의 목표 주가를 잇따라 상향 조정하고 있습니다. SK증권은 삼성전자 목표 주가를 11만원, SK하이닉스 목표 주가를 48만원으로 제시했으며, NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 등도 삼성전자 목표 주가를 9만원 이상으로 상향했습니다. 2021년 1월 기록했던 역대 최고점(9만 6800원)을 넘어설 수 있다는 기대감도 커지고 있습니다. 지난해 증권가에서 ‘10만 전자’ 가능성을 언급했던 것은 AI 산업의 성장 때문이었는데, 올해도 동일한 이유로 기대감이 커지고 있습니다. 다만, 작년에는 HBM(고대역폭 메모리)에 대한 기대가 컸다면, 최근에는 D램, 낸드플래시 등 ‘범용 메모리’에 대한 기대감이 주가를 견인하고 있다는 점이 특징입니다. 증권가에서 ‘올해는 다르다’고 말하는 이유도 여기에 있습니다.\AI 시대의 도래와 함께 반도체 시장에도 변화의 바람이 불고 있습니다. HBM은 AI 학습에 특화된 반도체로, 용량이 작지만 정보를 빠르게 처리하는 데 강점을 가지고 있습니다. 반면 D램은 전송 속도는 느리지만 용량이 크고 저렴하다는 장점이 있습니다. AI가 본격화되면서 HBM의 수요가 폭증했지만, 서버, PC, 스마트폰 등에 사용되는 범용 D램은 상대적으로 소외되었습니다. 하지만 AI 기술의 발전으로 인해 범용 D램의 수요도 증가하고 있습니다. 엔비디아의 차세대 AI 칩에 HBM과 함께 범용 D램이 탑재되면서, 클라우드 업체들의 서버 확충 경쟁이 심화되었고, 이는 D램 수요 증가로 이어졌습니다. 과거에는 경기 호황이 반도체 사이클을 이끌었지만, 이제는 AI 기술 발전이 새로운 성장 동력이 되고 있습니다. 다만, 긍정적인 전망만 있는 것은 아닙니다. 경기 침체 가능성과 중국의 창신메모리(CXMT)의 기술력 향상 등 변수가 존재합니다. 특히, 삼성전자의 기술 경쟁력 회복이 중요합니다. 삼성전자의 주가순자산비율(PBR)은 아직 저평가 상태에 머물러 있으며, ‘만년 저평가’를 벗어나 ‘10만 전자’ 시대를 열 수 있을지는 삼성전자의 기술력 회복에 달려 있습니다





