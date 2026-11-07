삼성전자 3분기 영업이익 107조원, 국내 기업 최초 100조원 돌파

삼성전자가 올해 3분기 영업이익 107조4천405억원을 기록하며 국내 기업 사상 최초로 분기 기준 100조원 시대를 열었다. 반도체 업황 강세와 AI 투자 확대에 힘입어 역대 최대 실적을 달성했다.

삼성전자 가 올해 3분기 영업이익 107조4천405억원을 기록하며 국내 기업 사상 최초로 분기 영업이익 100조원 시대를 열었다. 삼성전자 는 10월 29일 연결 기준으로 지난 분기 대비 큰 폭의 성장을 이루었다고 공시했다. 이는 작년 동기 대비 무려 783.1% 증가한 수치로, 기업 역사에서 유례없는 호황세를 보여주고 있다.

반도체 사업 부양한 역대 최대 성과

삼성전자의 이번 실적은 반도체 사업의 폭발적인 성장에 기인했다. 반도체 부문에서만 106조원이 넘는 영업이익을 거둔 것으로 집계됐다. 지난해 52조7천억원에 비해 약 60% 급증한 규모이며, 기존 역대 최고 기록이었던 2024년의 53조6천억원을 웃도는 수치이다. 이는 기존 최고 기록 대비 약 57% 늘어난 것으로, 반도체 시장의 강력한 회복세를 입증한다.

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또한 삼성전자는 4분기 연속으로 역대 최대 실적을 기록하며 상승세를 이어갔다. 전체 자산 규모도 전 분기 대비 32조3천614억원 늘어난 791조8천419억원을 달성했다. 삼성전자는 전체 자산 기준 800조원에 매우 근접한 수준이며, 이는 국내 기업 중 처음으로 현금 보유액이 200조원을 넘어선 것과 같은 맥락의 금융적 여유를 나타낸다.

기록적 연구개발비와 AI 투자 확대

성과 뒷바침에는 막대한 연구개발비가 투입되었다. 올해 1분기 11조3천억원, 2분기 16조원, 3분기 14조4천억원을 포함해 올해 누적 연구개발비 41조7천억원을 기록했다. 이는 지난해 역대 연간 최고 기록이었던 37조7천억원을 이미 상회하는 수준이다. 연간 기준으로는 50조원 돌파가 유력한 상황이며, 이는 삼성전자가 기술 경쟁력을 강화하기 위해 자금을 집중 투입하고 있음을 보여준다.

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삼성전자는 내년도에도 기록적인 인공지능(AI) 투자의 장기화와 반도체 공급 제약으로 인해 반도체 업황 강세가 지속될 것으로 전망했다. 이러한 예측은 향후 몇 분기 동안 안정적인 수익 구조가 유지될 것임을 시사하며, 시장의 기대감을 높이고 있다. 향후 전략적 투자 방향성에 따라 추가적인 성장이 예상되는 상황이다.

주주환원 확대와 SK하이닉스와의 경쟁

삼성전자는 이러한 실적을 바탕으로 주주환원 정책을 확대할 계획이다. 올해 3분기 30조원을 포함해 현재까지 누적 현금배당액 35조원에 달했다. 업계에서는 삼성전자의 강력한 현금 흐름을 고려할 때 최종 주주환원 규모가 75조원에 이를 수 있다는 관측이 나온다. 이는 주주들에게 긍정적인 소식이며 기업 가치 상승으로 이어질 수 있다.

동반업체인 SK하이닉스도 3분기 현금 자산 114조4천600억원을 보유하며 올해 주주환원 규모를 100조원으로 제시한 바 있다. 이는 반도체 산업 내 경쟁 구도에서 주주 환원 경쟁이 치열해지고 있음을 보여준다. 삼성전자는 내년 1월 말 이사회에서 차기 주주환원 정책과 올해 잔여 재원의 최종 규모 및 실행 방안을 확정하여 발표할 계획이다.