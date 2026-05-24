삼성전자 성과급 제도 변화와 산업계 K자형 양극화 우려

삼성전자의 새로운 영업이익 연동 성과급 제도가 도입되면서 사업부 간 보상 격차와 산업 전반의 임금 양극화 심화에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

삼성전자 노사 간의 임금 협상이 잠정 합의에 이르면서 산업계 전반에 걸쳐 성과급 지급 방식의 변화와 그에 따른 사회적 파장이 예상되고 있다. 이번 합의의 핵심은 영업이익의 일정 부분을 성과급 으로 지급하는 제도의 도입인데, 이는 특히 반도체(DS) 부문의 메모리 사업부 임직원들에게 파격적인 혜택으로 돌아갈 전망이다.

구체적인 예상 수치를 살펴보면, 메모리 사업부 직원들은 올해 최대 6억원대의 성과급을 받을 가능성이 제기되고 있으며, 이는 일반적인 대기업 직원의 연봉을 훨씬 상회하는 수준이다. 반면 완제품(DX) 부문의 경우 성과급 규모가 5천만원 내외에 그칠 것으로 보여, 같은 회사 내에서도 사업부 간의 극심한 보상 격차가 발생하게 되었다. 특히 DS 부문에는 향후 10년간 상한선 없는 성과급 지급 체계가 적용되는데, 이는 사업 성과가 300조원에 달할 경우 특별경영성과급만으로도 5억 5천만원을 수령할 수 있음을 의미한다.

여기에 연봉 대비 50%의 성과인센티브(OPI)가 더해지면 총급여는 세전 7억원 수준에 육박하게 되며, 이는 대한민국 평균 근로자의 임금 수준과 비교했을 때 가히 충격적인 격차라고 볼 수 있다. 이러한 보상 체계의 변화는 단순히 한 기업의 내부 문제를 넘어 산업 전반의 K자형 양극화를 심화시킬 것이라는 우려를 낳고 있다. 삼성전자나 SK하이닉스와 같이 초호황기를 맞이한 일부 반도체 기업들은 영업이익의 일정 비율을 제한 없이 지급할 수 있는 재정적 여력이 충분하지만, 그 외의 대다수 기업은 상황이 전혀 다르다.

조선, 방산, 전력기기 등 일부 호황 산업을 제외한 대부분의 기업은 미래 성장을 위한 설비 투자와 연구개발(R&D) 비용 확보가 시급한 상황이며, 영업이익을 직접적으로 성과급에 연동하기에는 경영상 부담이 매우 크다. 더욱 심각한 점은 소규모 기업일수록 이러한 성과급 개선 요구를 할 수 있는 노동조합의 조직률이 현저히 낮다는 사실이다. 고용노동부의 통계에 따르면 300인 이상 기업의 노조 조직률은 35.1%에 달하지만, 30인 미만 소규모 기업의 조직률은 0.1%에 불과하다.

결국 협상력을 가진 대기업 노조와 그렇지 못한 중소기업 노동자 사이의 임금 격차는 시간이 갈수록 더욱 벌어질 수밖에 없는 구조적 한계를 지니고 있다. 이는 노동 시장의 이중 구조를 더욱 고착화하고 사회적 위화감을 조성하는 기제로 작용할 위험이 크다. 또한 삼성전자 내부적으로는 사업부 간의 갈등과 노노 갈등이라는 새로운 과제가 떠올랐다. 메모리 사업부의 압도적인 실적 뒤에는 비메모리 분야인 파운드리와 시스템LSI 사업부의 보이지 않는 기여가 있었으며, 과거 반도체 업황이 악화되어 적자를 기록했을 때는 DX 부문의 흑자가 전사적인 손실을 메우며 버팀목 역할을 했다는 점을 간과해서는 안 된다.

특정 사업부의 독주만으로 기업의 지속 가능한 성장이 이루어질 수 없다는 점에서, 부문 간 유기적인 기여를 인정하는 세밀한 보상 체계의 마련이 시급하다. 전문가들은 전사 공통성과 풀을 조성하여 성과를 나누고, 이를 통해 훼손된 원 삼성 정신을 회복해야 한다고 조언한다. 단순히 금액의 많고 적음을 떠나 구성원들이 납득할 수 있는 공정한 분배 기준을 세우는 것이 경영진과 노조 모두의 최우선 과제가 되어야 한다. 결론적으로 이번 임금 협상은 한국 사회의 노동 시장이 직면한 양극화 문제를 적나라하게 보여주는 사례라고 할 수 있다.

이를 해결하기 위해서는 원청 기업의 노조가 협력업체 노동자들과의 연대 의식을 가지고 포용적인 태도를 보이는 사회적 책임감이 필요하다. 또한 기업 내부적으로는 노사가 상시적으로 소통할 수 있는 기구를 제도화하고, 갈등 발생 시 외부 전문가가 참여하는 중재 기구를 도입하여 합리적인 조정 문화를 정착시켜야 한다. 성과에 따른 보상은 당연한 권리이지만, 그것이 공동체의 균형을 깨뜨리고 조직 내 분열을 조장한다면 결국 장기적인 경쟁력 저하로 이어질 수밖에 없다. 이제는 양적 성장과 파격적 보상을 넘어, 상생과 협력이라는 가치를 보상 체계에 어떻게 녹여낼 것인지에 대한 진지한 고민이 필요한 시점이다





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삼성전자 성과급 임금양극화 DS부문 노사관계

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