삼성전자 노조 파업 예고, 이윤 15% 성과급 요구에 대한 논쟁

삼성전자 노조가 영업이익의 15%를 성과급으로 요구하며 파업을 예고했습니다. 이에 대한 여론과 함께, 이윤과 임금에 대한 근본적인 질문을 던져보는 기고문입니다.

삼성전자 노조가 영업이익의 15% 성과급 지급을 요구하며, 회사 측이 이를 받아들이지 않을 경우 5월 21일부터 총파업에 돌입하겠다고 예고했습니다. 일부에서는 노조의 요구가 과도하다는 비판도 제기되고 있습니다.

본 기사는 이러한 상황에 대한 임승수 작가의 기고문이며, 오마이뉴스는 다양한 의견을 기다립니다. 삼성전자 노조는 회사 영업이익의 15%를 성과급으로 요구하며 파업을 준비하고 있습니다. 경쟁사인 SK하이닉스는 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하고 성과급 상한선을 폐지하여 직원들이 수억 원에 달하는 성과급을 받게 되었습니다. 이로 인해 삼성전자 노동자들은 상대적 박탈감을 느낄 수 있습니다.

그러나 삼성전자 노조의 요구에 대한 여론은 우호적이지 않은 것으로 나타났습니다. 리얼미터의 조사 결과에 따르면 응답자의 69.3%가 노조의 파업 예고가 '무리한 요구 및 산업 경쟁력 약화 우려로 부적절하다'고 응답했으며, '적절하다'는 응답은 18.5%에 불과했습니다. 삼성전자는 다른 기업에 비해 직원 연봉이 높은 편입니다. 이미 높은 임금을 받고 있는데, 영업이익의 15%를 추가로 요구하는 것은 지나치다는 정서적 반발이 큰 것으로 보입니다.

일반적으로 임금은 노동자의 기여에 대한 보상, 이윤은 자본가의 기여에 대한 보상이라고 생각합니다. 노동자들은 정당한 임금을 받는데, 회사 이익이 발생했다고 자본가의 몫 일부를 성과급으로 요구하는 것은 이기적이고 욕심이 과하다는 의견이 있습니다. 이윤은 자본가의 몫이라는 인식은 대중적으로 널리 퍼져 있습니다. 그러나 이러한 인식에 대한 비판적인 시각도 존재합니다.

자본가의 이윤은 노동자의 노동에서 비롯된 것이라는 주장이 제기되고 있습니다. 자본가는 회사를 운영하기 위해 노력하지만, 이윤을 경영 노동에 대한 대가로 보기 어렵습니다. 소유와 경영이 분리된 회사에서는 전문 경영인이 경영 노동을 수행하지만, 이윤은 여전히 소유주인 자본가에게 귀속됩니다. 따라서 자본주의 논리 안에서도 이윤은 경영 노동의 대가가 될 수 없습니다.

자본가가 이윤을 취하는 궁극적인 명분은 소유권입니다. 역사적으로 소유권은 지배계급이 피지배계급을 착취하는 명분으로 작용해 왔습니다. 노예제 사회에서는 노예 주인이 노예를 소유하는 것을 정당화했고, 봉건제 사회에서는 영주가 토지를 소유하는 것을 정당화했습니다. 자본주의 사회에서도 자본가가 회사와 공장에 대한 소유권을 통해 노동자를 착취할 수 있다는 주장이 있습니다.

자본가는 노동자에게 최소한의 임금을 지급하고 나머지는 이윤으로 가져갑니다. 이러한 착취는 법적으로 정당화되고 있으며, 빈부격차를 심화시키는 원인이 됩니다. 자본주의 주류경제학에서는 이윤을 불확실한 투자 리스크를 감수한 자본가의 정당한 대가라고 주장합니다. 그러나 노동자도 실직의 위험에 직면하며, 이는 자본가의 투자 리스크 못지않게 심각한 위협입니다.

리스크 감수 행위는 새로운 가치를 창출하지 않으며, 가치를 창출하는 것은 노동자의 육체적·정신적 노동입니다. 노동의 성과물을 나눌 때 자본가는 소유권을 무기로 부를 축적합니다. 이는 불평등하고 불공정한 시스템입니다. 이러한 관점에서 보면 삼성전자 노조의 요구는 자본가의 이윤을 탐내는 것이 아니라, 빼앗긴 몫을 되찾는 행위로 볼 수 있습니다.

사안을 바라보는 관점에 따라 해석이 달라질 수 있습니다. 임금은 자본가에게는 비용이지만, 노동자에게는 생계 수단입니다. 자본가의 관점에서만 사안을 다루면 균형 잡힌 시각을 갖기 어렵습니다. 삼성전자 노조는 정규직 중심이라는 비판도 있습니다.

삼성전자의 성과는 협력사, 중소 부품업체, 사내하청, 파견직, 용역직 등 수직적인 위계 체계에서 비롯됩니다. 이윤은 위로만 올라가고, 비용은 아래로만 전가되며, 가장 열악한 처지에 놓이는 것은 비정규직 노동자입니다. 삼성전자 노조가 이들과 연대한다면 바람직한 상황이 될 것입니다. 노동자 출신인 룰라 대통령은 행복해지기를 두려워하지 말자고 말했습니다.

콜럼버스의 아메리카 도착은 지리상의 발견이었지만, 원주민들에게는 삶의 터전이 무너지는 대학살의 시작이었습니다. 같은 사건도 어디에 서서 보느냐에 따라 다른 이름을 갖게 됩니다. 노동 문제 역시 마찬가지입니다. 우리는 한쪽의 시선으로만 이 문제를 바라보고 있었던 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있습니다





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