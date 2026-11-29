삼성전자가 2027년 하반기 제조 현장에 휴머노이드 로봇 '에이치알'을 투입하고, 연말 양산 모델 개발에 나서는 계획을 밝혔다.

삼성전자 가 2027년 하반기 자사 전자 제조 및 물류 현장에서 실증 작업을 진행할 휴머노이드 로봇 의 구체적인 일정을 공식화했다. 이는 국내 가전 및 반도체 기업 중 휴머노이드 로봇 의 현장 투입 시기와 양산 계획을 명확히 제시한 첫 사례로 평가받는다. 삼성전자 는 내년부터 실제 생산라인에 투입될 핵심 기종의 성능 검증에 착수하며, 2027년 말까지 양산 모델을 개발하고 시험 생산 라인을 구축하는 목표를 설정했다.

2027년 현장 실증과 양산 모델 개발 로드맵

산업계에 따르면, 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문은 휴머노이드 로봇 에이치알을 2027년 하반기 가전, TV, 스마트폰 등의 생산라인과 물류 현장에 적용할 예정이다. 이는 단순한 기술 시연을 넘어, 실제 산업 환경에서 로봇의 작업 능력과 안정성을 검증하는 실증(PoC) 단계다. 삼성전자는 가동률 100%가 요구되는 치열한 제조 환경에서 로봇의 성능을 입증한 뒤, 2027년 말까지 양산 모델의 선행 개발을 완료할 계획이다.

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이어 2027년 말에는 파일럿 라인을 통해 시생산 체계를 갖추는 것이 핵심 계획이다. 2026년 초 발표된 2030년 전 공장의 AI 자율 공장 전환 목표에 따라 단계적으로 도입하던 휴머노이드의 구체적인 타임라인이 공개된 것은 이번이 처음이다. 이를 통해 삼성전자는 제조 공정 전반에 걸친 로봇 도입 계획을 현실적인 시간표로 앞당겼다.

엔비디아 칩 탑재와 정밀한 손 조작 기술력

에이치알의 두뇌에는 엔비디아의 최신 로봇용 반도체 젯슨 토르가 탑재된다. 이 칩은 인공지능(AI) 연산과 관절 제어라는 복잡한 작업을 단일 칩으로 처리하여 효율성을 극대화한다. 외부 감각 기관으로는 머리, 몸통, 손목에 3차원 라이다와 다수의 카메라를 설치해 자기 위치 파악과 장애물 감지를 수행한다. 손목 카메라를 이용해 물체를 정밀하게 조작하는 기능도 포함된다.

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로봇의 신체 사양은 성인 남성 수준의 키 176cm, 몸무게 75kg으로 설계되었다. 한 번에 들 수 있는 최대 중량은 5kg이며, 관절 자유도는 30이다. 특히 손가락이 다섯 개 달린 손목 부분은 정밀도에 따라 두 종류로 나뉘며, 손끝에는 촉각 센서가 장착되어 물건을 쥐는 힘과 위치를 미세하게 조절할 수 있다. 삼성전자는 폴더블폰에서 축적한 힌지 기술을 활용한 정교한 손 조작 기술이 실제 현장 작업 능력으로 연결될 수 있도록 개발 역량을 집중하고 있다.

연구소용 에이치이와 현장용 에이치르의 역할 분담

함께 공개된 소형 모델 에이치이(HE·Humanoid Extreme)는 연구 및 엔터테인먼트용 기기로, 키 138cm, 몸무게 45kg에 자유도 28을 자랑한다. 손가락이 없 대신 충격에 강한 기구와 넓은 관절 가동 범위, 고출력 구동 장비를 갖춰 역동적인 전신 동작에 특화되었다. 강화학습과 모방학습을 통해 동작을 익히는 연구 플랫폼으로 활용되며, 여기서 확보된 기술은 현장용 에이치알에 단계적으로 적용될 계획이다.

두 기종은 연산 처리 방식에서도 차별화를 둔다. 현장용 에이치알이 엔비디아의 통합 칩 하나로 AI와 제어를 수행하는 것과 달리, 연구용 에이치이는 인텔의 코어 울트라7 CPU를 로봇 제어용으로, 엔비디아 이전 세대 칩인 오린 엔엑스(Aorn NX)를 AI 연산용으로 분리해 사용한다. 이는 실제 작업과 기술 연구라는 서로 다른 목적에 최적화된 하드웨어 구성을 선택했음을 보여준다.

경영진 점검과 현대차그룹과의 기술 경쟁 양상

삼성전자의 이사회는 지난 26일 서울 서초구 우면동에 위치한 알엑스(RX) 사업추진실을 방문했다. 약 1시간 반 동안 진행된 이 자리에서 이사회는 휴머노이드 시연 과정을 최종 점검했다. 앞서 이재용 회장은 취임 4주년인 지난달 27일에도 동일 시설을 방문하여 로봇 개발 현장을 점검한 바 있다. 이러한 경영진의 높은 관심은 휴머노이드 사업이 삼성전자의 핵심 신성장 동력으로 자리매김했음을 시사한다.

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휴머노이드 경쟁 구도는 이제 기술 시범을 넘어 누가 먼저 현장에 투입되어 가동하는지로 초점이 이동하고 있다. 경쟁사 현대차그룹은 자사 계열사인 보스턴다이나믹스의 아틀라스를 2028년부터 미국 조지아주 공장에 투입하겠다고 공표했다. 삼성전자는 2027년 하반기 실증이라는 일정으로 앞서 나가는 형태를 띄었으며, 2030년 AI 자율 공장 전환이라는 공동의 목표를 향해 치열한 기술 경쟁을 이어갈 전망이다.