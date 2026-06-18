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삼성전자 DX 부문 직원들 검은 옷 입기 캠페인에 나선다

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삼성전자 DX 부문 직원들 검은 옷 입기 캠페인에 나선다
삼성전자DX 부문검은 옷 입기 캠페인
📆6/18/2026 12:30 PM
📰maekyungsns
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삼성전자 DX 부문 직원들이 검은 옷 입기 캠페인에 나섰다. 노조원 이탈로 최근 과반 노조 지위를 상실했다. 삼성전자 노사는 반도체 부문 사업 성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급 신설에 합의했다.

삼성전자 DX 부문 직원들이 검은 옷 입기 캠페인 에 나섰다. 지난달 성과급 합의 후에도 불만이 커지면서 전국 사업장에서 캠페인 참여가 이어지고 있다. 동행노조를 주축으로 캠페인이 진행되고 있으며, 노조원 이탈 로 최근 과반 노조 지위를 상실했다.

삼성전자 노사는 반도체 부문 사업 성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급 신설에 합의했다. 그러나 사업 부문 간의 성과급 격차가 발생하면서 노노 갈등이 심화하고 있다. 증권사에서 내놓은 삼성전자의 올해 영업이익 전망치 300조원을 기준으로 할 경우 DS부문 메모리사업부 직원은 자사주로 지급되는 특별경영성과급, 초과이익성과급(OPI) 등을 합쳐 1인당 최대 6억원을 받을 수 있다. 연봉 1억원(세전)을 전제로 한 계산이다.

이에 반해 DX부문 직원은 1인당 600만원 상당의 자사주를 받는다. 같은 삼성전자 안에서도 사업 부문에 따라 성과급 격차가 커지는 셈이다. 동행노조는 DS가 주축인 초기업노조 등 공동교섭본부가 지난달 사측과 합의한 임급 교섭 잠정 합의안 조합원 총회에 대해 투표 무효 확인 소송을 제기하는 것을 검토 중으로 알려졌다.

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삼성전자 DX 부문 검은 옷 입기 캠페인 노조원 이탈 특별경영성과급 초과이익성과급 DS 부문 메모리사업부

 

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