삼성전자, 메타 제치고 시총 세계 10위…코스피 8800선 회복

삼성전자가 메타플랫폼스를 제치고 시가총액 세계 10위에 올랐다. 코스피는 장중 급락 후 반등해 8800선을 회복했고, 코스닥은 5일 연속 하락했다.

국내 증시를 대표하는 삼성전자 가 1일 메타플랫폼스를 제치고 시가총액 세계 10위로 올라서는 쾌거를 이루었다. 이날 삼성전자 는 전 거래일 대비 3.30% 오른 36만500원에 거래를 마감하며 시가총액 2100조원을 돌파했다.

전날 사상 처음으로 2000조원을 넘어선 지 하루 만에 다시 100조원이 증가한 것이다. 미국 시가총액 조사 사이트 컴퍼니즈마켓캡에 따르면 삼성전자(1조5580억달러)는 페이스북과 인스타그램을 운영하는 메타플랫폼스(1조5240억달러)를 제치고 순위를 한 계단 끌어올렸다. 이는 인공지능(AI) 반도체 수요 급증에 힘입은 것으로, 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승이 시가총액 세계 순위 상승을 이끌었다. 특히 블룸버그 통신에 따르면 한국 증시 전체 시가총액도 인도를 추월해 세계 6위로 올라섰으며, 올해 들어 캐나다, 독일, 영국, 프랑스를 차례로 제쳤다.

코스피는 이날 극심한 변동성을 보이며 투자자들을 긴장시켰다. 장 초반 8933.62까지 치솟아 9000선 돌파를 눈앞에 두었지만, 이후 급락해 8503.12까지 추락했다. 그러나 마감 직전 강한 반등이 나타나며 전 거래일 대비 0.15% 오른 8801.49에 마감, 8800선을 회복했다. 이날 하루 등락 폭은 무려 430포인트에 달했다.

업종별로는 엘지전자와 네이버가 각각 3.15%, 3.31% 상승한 반면, 엘지와 두산은 각각 15.56%, 12.94% 급락하며 혼조세를 보였다. SK하이닉스는 전 거래일보다 0.13% 소폭 하락하며 사상 최고가를 경신한 삼성전자와 대조를 이루었다. 개인 투자자와 외국인 투자자 간의 매매 공방도 치열했다. 개인은 6조3000억원을 순매수한 반면, 외국인은 6조6000억원을 순매도하며 18거래일 연속 순매도를 이어갔다.

최근까지 누적 순매도 규모는 60조원에 달하며, 외국인의 매도세가 다소 줄었다가 다시 확대되는 양상이다. 한편 코스닥 지수는 전 거래일보다 2.29% 하락한 1026.03에 마감하며 5거래일 연속 하락세를 기록했다. 한때 1200선을 넘어섰던 코스닥은 이날 장중 1009.75까지 내려앉아 '천스닥' 붕괴 위기까지 겪었다. 원-달러 환율은 장중 1520.10원까지 치솟은 후 1516.4원에 마감하며 전일 대비 12.1원 상승했다.

이 같은 환율 급등은 외국인 자금 이탈과 맞물려 시장 불안을 가중시키고 있다. 전문가들은 AI 반도체 사이클과 글로벌 금리 변동성이 당분간 국내 증시의 주요 변수가 될 것으로 전망한다





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삼성전자 시가총액 코스피 메타 반도체

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