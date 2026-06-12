삼성전자 4천억 할인, 사회 기여인가 판촉 행사인가

삼성전자의 대규모 할인 행사가 사회 기여라는 주장과 실제 판촉 행사에 불과하다는 비판을 분석하고, 성과 분배 문제의 본질을 조명.

삼성전자 가 지난 6월 12일부터 시작한 대규모 할인 행사 인 '국민과 함께, 감사 페스티벌'을 통해 가전과 스마트폰 등 거의 모든 제품군을 대상으로 20% 환급 혜택을 제공한다. 이 행사의 총 혜택 규모는 약 4천억원으로 추산되며, 지난 1월에 진행된 ' 삼성전자 세일 페스타(삼세페)'가 특정 품목에 한정된 최대 50% 할인에 그친 반면, 이번 행사는 품목 제한 없이 포괄적으로 적용된다는 점에서 규모가 더 크다.

할인 방식도 차별화됐는데, 세일 페스타가 직접 할인이었다면 이번에는 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 방식이다. 온누리상품권은 전통시장과 지역상점가 활성화를 위해 정부가 발행하는 상품권으로, 전국 가맹점에서 사용 가능하다. 삼성전자는 이번 행사를 사회 기여의 일환으로 설명했지만, 업계에서는 단순한 판촉 행사에 불과하다는 비판이 나온다. 삼성전자가 이번 할인 행사를 사회 기여라고 주장하는 배경에는 최근 체결한 성과급 노사 합의서가 있다.

지난달 삼성전자는 '협력업체 동반 성장, 지역 사회 공헌, 산업 안전 등을 위한 재원 조성 및 운영 계획을 발표한다'는 조항이 포함된 합의서에 서명했고, 이후 5조원을 조성해 상생 및 생태계 조성과 미래 인재 육성에 투자하겠다고 밝혔다. 이번 4천억원 규모의 할인 행사도 그 5조원에 포함된다는 설명이다. 그러나 이러한 주장에 대해 전문가들은 할인 행사가 본질적으로 기업의 마케팅 전략일 뿐, 사회 기여로 보기 어렵다고 지적한다.

예를 들어, 지마켓은 2024년 빅스마일데이에 1천억원을 투입하며 할인을 단행했고, 중국 알리바바는 광군절에 11조원 상당의 쿠폰을 제공했지만, 이들을 사회 기여로 규정하는 경우는 없었다. 판촉 행사는 기업의 판매 전략에 불과하며, 성과 분배 논의와는 거리가 멀다는 것이다. 현재 삼성전자를 둘러싼 성과 분배 논의는 노사 간 임금 협상에서 촉발되어 정부와 정치권, 노동계까지 참여하는 광범위한 의제로 확대됐다. 김영훈 고용노동부 장관은 스웨덴식 사회연대임금을 한국에 도입해 대기업의 임금 인상을 자제하고 중소기업과 비정규직의 임금을 높이는 방안을 제안했다.

또한 협력업체 납품단가 조정을 통해 중소 공급업체의 인재 육성을 지원해야 한다고 강조했다. 민주노총 양경수 위원장도 영업이익 분배 문제를 노사 간, 원청과 하청 간, 사회적 대화를 통해 논의해야 한다며 정부의 법·제도 개선을 촉구했다. 이에 삼성전자는 5조원 사회 기여 방식을 이사회와 준법감시위원회 논의를 거쳐 결정할 예정이며, 협력사 지원, 산업재해기금, 포용적 금융, AI 인재 육성 등을 검토 중이다. 하지만 구체적인 방안이 나오지 않은 상황에서 단순한 상품권 환급 방식 이상의 실질적 성과를 기대하기는 어렵다는 우려가 제기된다.

따라서 삼성전자가 자체적으로 방안을 고민하게 하는 동시에, 정치권은 노동계와 재계를 포함한 포괄적인 성과 배분 논의의 장을 마련해야 할 시점이다





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삼성전자 할인 행사 사회 기여 성과 분배 노사 협상

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