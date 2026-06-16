삼성자산운용 스페이스X 편입 비중 국내 최고 기록

삼성자산운용이 특별 편입 절차를 활용해 스페이스X를 최대 비중으로 담아 국내 ETF 가운데 가장 높은 비중을 기록한 것으로 나타났다.

삼성자산운용 이 특별 편입 절차 를 활용해 스페이스X 를 최대 비중으로 담아 국내 ETF 가운데 가장 높은 비중을 기록한 것으로 나타났다. 일반적인 패시브 상장지수펀드(ETF)는 신규 상장 종목을 상장 후 2거래일이 지나야 편입할 수 있지만, 삼성자산운용 은 사전에 마련한 특별 편입 절차 를 활용해 상장 당일 스페이스X 를 최대 비중으로 담았다.

현재 스페이스X 비중은 25.08%로 국내 상장 ETF 가운데 가장 높으며, 편입 규모는 약 1886억원에 달한다. 다른 패시브 ETF들은 일반적인 절차에 따라 상장 첫날 매수에 나서지 않았다. 하지만 액티브 ETF들은 보다 빠르게 대응했다. 한국투자신탁운용의 'ACE 미국우주테크액티브 ETF'는 당초 공모주 배정을 통해 편입할 계획이었지만 배정이 무산되자 상장 당일 장내 매수로 전략을 변경했다.

현재 스페이스X 비중은 23.26%, 편입 규모는 약 759억원이다. 미래에셋자산운용의 'TIGER 글로벌AI액티브 ETF'도 스페이스X를 2.9% 비중으로 편입했다. 편입 금액은 약 175억원이며, 우주항공 테마 ETF가 아닌 만큼 제한적인 수준에서 반영한 것으로 풀이된다





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삼성자산운용 스페이스X 특별 편입 절차 패시브 ETF 액티브 ETF

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