삼성바이오로직스 첫 전면 파업, 2분기 실적 하향 조정 불가피

키움증권은 삼성바이오로직스의 파업 영향으로 2분기 실적 기대치를 낮춰야 한다고 평가했다. 이번 파업은 2011년 설립 이후 첫 전면 파업으로, 노사와 사측의 갈등이 장기화되면서 매출 손실과 수익성 악화 우려가 제기되고 있다. 시장 컨센서스보다 낮은 실적 전망과 함께 신규 수주에도 부정적인 영향이 예상된다.

키움증권 은 6일 삼성바이오로직스 에 대해 불가피한 파업의 영향으로 2분기 실적 기대치를 낮춰야 한다고 평가했다. 이번 파업은 지난 2011년 회사 설립 이후 첫 전면 파업이다. 노조는 지난 1일부터 5일까지 전면 파업에 돌입했으며, 이전부터 부분 파업도 이어왔다.

사측이 쟁의 활동 중지를 요청했지만, 노조 측이 이를 거절하면서 갈등이 장기화되는 분위기다. 키움증권은 현재까지 삼성바이오로직스에 약 1500억원 규모의 매출 손실이 발생한 것으로 파악했다. 당장 영업이익에 해당 금액이 반영되는 것은 아니지만, 매출 감소가 불가피한 만큼 수익성에도 영향을 줄 것으로 전망했다. 특히 협상이 조기에 타결되지 않을 경우 2분기 실적 충격은 더 커질 수 있다고 우려했다. 2분기에는 임금 인상 소급 적용 비용까지 반영되면서 시장 기대치를 밑도는 실적이 나올 가능성에 주목하고 있다.

시장 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 2분기 매출 1조2924억원, 영업이익 5983억원 수준이다. 키움증권 역시 매출 1조2907억원, 영업이익 5894억원을 예상했지만 현재 추정치에는 파업 영향이 반영되지 않아 추가 하향 조정 가능성이 있다고 설명했다. 실적뿐 아니라 신규 수주에도 부담이 될 수 있다는 지적이 나왔다. 글로벌 빅파마 고객사들이 생산 안정성을 중요하게 보는 만큼, 파업 이슈 자체가 수주 경쟁력에 악영향을 줄 수 있다는 분석이다.

실제로 해외 매체에서도 삼성바이오로직스 파업 관련 보도가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 노사는 이날 후속 회의를 진행하고, 오는 8일에는 고용노동부 중재 아래 노사정 협의를 이어갈 예정이다. 다만 이미 실적 차질이 현실화된 만큼 협상이 쉽지 않을 것이라는 전망도 나왔다. 주가도 부담을 받고 있다.

삼성바이오로직스 주가는 부분 파업이 시작된 지난달 28일부터 지난 4일까지 약 1% 하락하는 데 그쳤지만, 연초 대비로는 12%, 지난 1월 고점 대비로는 24% 하락한 상태다. 허혜민 키움증권 연구원은 파업과 투쟁이 장기화될 경우 주가에 미치는 영향 역시 불가피할 것이라고 진단했다. 삼성바이오로직스는 글로벌 CDMO(약품 위탁생산) 시장에서 선두 주자 중 하나로, 파업이 장기화될 경우 글로벌 고객사와의 신뢰도 하락과 함께 신규 수주에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

특히 최근 코로나19 백신 및 치료제 수요 증가로 CDMO 시장 경쟁이 심화되면서 생산 안정성은 더욱 중요한 요소로 부상하고 있다. 키움증권은 파업이 장기화될 경우 2분기 실적뿐만 아니라 3분기 이후 실적에도 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 또한, 파업으로 인한 생산 차질이 지속될 경우 해외 고객사들이 다른 CDMO 업체로 전환할 가능성도 배제할 수 없다고 지적했다. 삼성바이오로직스는 현재 글로벌 CDMO 시장 점유율 1위를 차지하고 있지만, 파업이 장기화될 경우 시장 점유율 하락과 함께 경쟁사와의 격차가 좁혀질 수 있다는 분석이다.

노사와 사측은 협상 과정에서 임금 인상, 근로 조건 개선, 파업 중지 등 여러 쟁점을 두고 의견 차이를 보이고 있다. 노조는 파업 중지를 조건으로 협상 테이블에 오를 수 있다는 입장을 유지하고 있지만, 사측은 파업 중지 없이 협상을 진행할 수 있다는 입장을 고수하고 있다. 이 같은 갈등이 장기화될 경우 삼성바이오로직스의 생산 시스템에 지속적인 차질이 발생할 수 있으며, 이는 장기적인 경영 안정성에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 또한, 파업이 장기화될 경우 삼성바이오로직스의 주가 하락이 지속될 수 있으며, 이는 투자자 신뢰에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

키움증권은 삼성바이오로직스가 파업 문제를 조기에 해결하고 생산 안정성을 회복하는 것이 중요하다고 강조했다. 또한, 파업이 장기화될 경우 삼성바이오로직스의 글로벌 경쟁력에도 영향을 미칠 수 있으므로, 노사와 사측이 협상 과정에서 유연성을 보이며 문제를 해결할 수 있도록 노력해야 한다고 조언했다. 삼성바이오로직스는 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 보이며 글로벌 CDMO 시장에서 강세를 유지해왔다. 그러나 이번 파업은 삼성바이오로직스가 직면한 첫 번째 전면 파업으로, 회사 역사상 가장 큰 도전 중 하나로 평가되고 있다.

파업이 장기화될 경우 삼성바이오로직스의 성장 동력이 약화될 수 있으며, 이는 회사에 대한 투자자 신뢰에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 노사와 사측이 협상 과정에서 합리적인 해결책을 찾아내는 것이 중요하다





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삼성바이오로직스 파업 2분기 실적 키움증권 CDMO 시장

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