대구시가 29일 오후 2시 반월당에서 중앙네거리를 거쳐 종각네거리까지 1.54㎞ 구간에서 삼성라이온즈 우승 카퍼레이드를 연다. 도로 통제와 시내버스 우회 운행이 예정돼 시민들의 이동 계획 확인이 필요하다.

대구시는 29일 오후 2시부터 30분간 대구 도심에서 삼성라이온즈 의 통산 9번째 우승을 기념하는 카퍼레이드를 진행한다고 밝혔다. 2026 프로야구 한국시리즈에서 우승을 확정한 삼성라이온즈 선수단이 시민들과 함께 우승의 기쁨을 나누는 자리다. 대구시는 행사 일정과 교통 통제 구간을 함께 공지했다.

카퍼레이드 행렬은 반월당에서 출발해 중앙네거리를 지나 종각네거리까지 1.54㎞ 구간을 이동한다. 대구시는 이 구간을 따라 선수단이 시민들에게 인사하는 방식으로 행사를 구성했다. 삼성라이온즈 구단과 대구시가 함께 준비한 도심 행사라는 점에서 지역 팬들의 관심이 높을 것으로 보인다.

Also read 일요일 서울 영하 7도 등 '롤러코스터 날씨'…슈퍼 엘니뇨 영향

한국시리즈 우승 과정과 카퍼레이드 의미

삼성라이온즈는 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 한국시리즈 5차전에서 KT 위즈를 꺾고 우승을 확정했다. 시리즈 전적은 4승1패였다. 삼성은 2014년 이후 12년 만에 정상에 올랐다.

이번 우승은 구단 최초의 업셋 우승이라는 점에서 의미가 크다. 삼성은 정규시즌 2위로 출발해 1위 팀을 넘어섰다. 첫 경기를 내준 뒤에는 내리 네 경기를 이겼다. 2016년 개장한 대구삼성라이온즈파크에서 우승을 확정한 것도 이번이 처음이다.

Advertisement

대구 도심에서 열리는 우승 카퍼레이드는 2006년 이후 20년 만이다. 선수단은 오픈카와 오픈탑 버스에 나눠 타고 팬들과 인사를 나눈다. 행사 구간에서 선수들이 시민들과 직접 호흡하는 것이 이번 카퍼레이드의 핵심이다.

포수 강민호는 부상에도 경기에 출전했다. 그는 프로 데뷔 23번째 시즌에 처음으로 한국시리즈 우승을 맛봤다. 오랜 기간 팀을 지켜온 선수가 정상에 오른 장면은 이번 시리즈의 대표적인 상징으로 꼽힌다.

참가 인원과 종각네거리 행사 일정

이번 카퍼레이드에는 박진만 감독과 선수단 40여명이 참가한다. 추경호 대구시장과 임인환 대구시의회 의장도 행사에 함께한다. 시정과 시의회 수장이 함께 참여하는 점은 도시 차원의 축하 행사라는 성격을 보여준다.

행렬이 종각네거리에 도착하면 국채보상운동기념공원 달구벌대종 앞에서 행사가 이어진다. 선수단은 이곳에서 팬들에게 감사 인사를 전하고 응원가를 함께 부를 예정이다. 대구시는 종각네거리 일대를 마지막 공식 행사 장소로 안내했다.

대구시는 행사 진행에 맞춰 교통 통제 시간을 정했다. 이날 오후 1시40분부터 3시까지 반월당에서 중앙네거리 구간은 양방향이 통제된다. 중앙네거리에서 종각네거리 구간은 퍼레이드 진행 방향만 막힌다.

Advertisement

시내버스 28개 노선도 일부 구간을 우회해 운행한다. 대구를 찾는 시민과 직장인은 행사 시간대 이동 경로를 미리 확인하는 것이 좋다. 대중교통 이용자는 노선 변경 정보를 확인한 뒤 출발 시간을 조정할 필요가 있다.

선수단 자선행사와 이웃사랑 기부 활동

선수단은 수성구의 한 식당에서 자선행사 '강식당4'를 열고 수익금 4000만원을 대한적십자사 대구지사에 기부했다. 행사에는 팬 400명이 초청됐다. 선수들이 직접 고기를 굽고 음식을 나르며 팬들과 소통하는 자리였다.

기부금은 대구시의 '이웃사랑창구'를 통해 쓰인다. 재난, 실직, 긴급 의료비 등으로 어려움을 겪는 시민들을 지원하는 데 사용될 예정이다. 선수단의 기부가 우승 축하에 그치지 않고 지역 복지로 이어지는 구조다.

선수단은 올해 상반기에도 '강식당3'을 열어 수익금 4000만원을 달성복지재단에 기부한 바 있다. 두 차례 모두 수익금 규모가 4000만원으로 같다는 점이 눈에 띈다. 선수단이 정기적으로 지역 사회에 환원하는 흐름을 보여주는 사례다.

추경호 대구시장은 '선수들의 투지가 팬들과 시민들에게 큰 감동과 자부심을 안겨주고 대구를 하나로 모았다'고 말했다. 그는 '앞으로도 시민들과 함께 삼성라이온즈의 든든한 지원군이 되겠다'고 덧붙였다. 대구시는 우승 축하와 시민 지원을 함께 이어가겠다는 입장이다.