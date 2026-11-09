삼성-현대차, 미래 모빌리티 협력 강화 위한 HMG Appreciation Day 개최

삼성과 현대차그룹이 충남 서천 연수원에서 경영진 177명이 참석한 가운데 미래 모빌리티 및 로봇 분야 전략적 동맹을 공식화했다. 양사는 전장, 배터리 기술을 넘어 에너지 분야까지 협력 범위를 확대하기로 했다.

삼성과 현대자동차그룹이 대한민국 첨단 산업의 미래를 위한 전략적 동반자 관계를 공고히 하기 위한 대규모 만남을 가졌다. 두 기업은 9일 충남 서천 삼성전자 서천연수원에서 'HMG Appreciation Day' 행사를 개최했다. 이번 행사는 미래 모빌리티 와 로봇 등 첨단 기술 분야에서 양사의 협력을 강화하고 새로운 산업 생태계를 구축하기 위해 마련되었다. 특히 반도체와 배터리, 전장 분야에서 뛰어난 경쟁력을 보유한 삼성과 전기차, 자율주행, 로보틱스 기술을 선점한 현대차가 손을 잡음으로써 한국 산업계는 새로운 강자 조합을 탄생시켰다.

경영진 177명 참석, 역사적 동반자 관계 재확인

이번 행사에는 양사의 핵심 경영진과 임원, 배우자 등을 포함하여 총 177명이 참석하여 그 의미를 더했다. 삼성전자 DS(반도체) 부문 전영현 부회장은 환영사에서 현대자동차그룹과 삼성이 대한민국 산업의 역사를 함께 써 내려온 든든한 동반자라고 평가했다. 전 부회장은 미래 모빌리티를 선도하는 현대차그룹의 혁신적인 비전과 부품부터 완제품까지 아우르는 삼성그룹의 기술력이 만나 새로운 가치와 무한한 가능성을 함께 열어 가기를 기대한다고 밝혔다. 이는 단순한 거래 관계를 넘어 양사의 핵심 기술이 융합되어 시너지를 창출하겠다는 의지를 분명히 한 것이다.

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반면에 현대차그룹을 대표한 장재훈 부회장은 답례사를 통해 삼성과의 협력이 전장, 오디오, 배터리 등 기존 차량 부품 분야를 넘어 로봇과 에너지 등 미래 산업으로 확장되고 있다고 언급했다. 장 부회장은 창업 이래 3대에 걸쳐 쌓아온 양 그룹 각자의 강점이 함께할 때 더 큰 시너지를 낼 수 있다며 상호 존중과 협력을 통한 미래 도전을 기대했다. 이는 두 기업이 과거의 신뢰를 바탕으로 현재의 기술 격차를 좁히고, 향후 경쟁우위를 확보하기 위해 긴밀하게 연대하겠다는 포부를 드러낸 것이다.

이재용-정의선 리더십, 전략적 협력 구체화 과정

양사의 적극적인 협력 움직임은 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장의 교류를 계기로 본격적으로 가시화되었다. 두 회장은 2020년 삼성SDI 천안사업장과 현대차·기아 남양연구소에서 잇따라 만나 차세대 전기차 배터리 협력 방안을 논의했다. 이러한 리더십 기반의 대화가 이어진 결과, 2023년 삼성SDI와 현대차는 첫 전기차 배터리 공급 계약을 체결하며 협력 관계를 구체적인 성과로 연결했다. 이는 양사가 기술 경쟁에서 파트너십으로 전환하며 공급망 안정화와 기술 혁신을 동시에 추구하고 있음을 시사한다.

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특히 이번 행사에서는 개별 계열사 중심의 협력을 그룹 차원의 전략적 동반자 관계로 확대해 나간다는 구상이 담겨 있다. 이는 과거 1985년 이병철 삼성 창업회장이 정주영 현대차그룹 창업회장의 고희연에 참석했던 이래, 2001년 이건희 삼성 선대회장과 정몽구 당시 현대·기아차 회장의 회동 등을 통해 이어져 온 창업 세대부터의 신뢰를 바탕으로 한 것이다. 이번 HMG Appreciation Day는 이러한 역사적 맥락을 현대적인 기술 협력으로 재해석하며, 양사 관계의 새로운 지평을 열었다는 점에서 의의가 크다.

최신 기술 전시, 미래 모빌리티 생태계 구상

행사가 열린 현장에는 미래 모빌리티 관련 주요 계열사의 핵심 솔루션을 소개하는 전시 공간도 마련되었다. 이 자리에서 삼성은 차량용 반도체, 전고체 배터리, 자율주행용 카메라 모듈, 차세대 차량용 디스플레이 등 최첨단 기술을 공개했다. 또한 행사에는 노태문 삼성전자 DX부문장, 최주선 삼성SDI 사장, 이청 삼성디스플레이 사장, 서강현 현대차그룹 기획조정담당 사장 등 주요 임원들이 함께하여, 구체적인 기술 협력 안을 논의했다. 이는 양사가 각领域的으로 강한 계열사들이 모여 통합적인 솔루션을 제공함으로써 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높일 것임을 보여준다.

삼성과 현대차그룹은 이번 행사를 통해 단순한 부품 공급 관계를 넘어, 미래 산업 주도권 확보를 위한 강력한 동맹을 공식화했다. 반도체와 배터리 등 핵심 소재 및 부품 분야에서의 시너지와 자율주행 및 로보틱스 기술에서의 협력이 결합될 경우, 글로벌 모빌리티 시장에서의 입지는 더욱 견고해질 전망이다. 양사는 앞으로 서로의 강점을 존중하며 힘을 모아 전장, 에너지, 로봇 등 다양한 분야에서 도전을 함께해 나갈 계획이다.