삼성, 한국시리즈 2차전 연장 혈투 끝에 kt 제압

삼성 라이온즈가 2026년 11월 4일 열린 한국시리즈 2차전에서 kt wiz를 3대 2로 꺾고 시리즈 주도권을 잡았습니다. 페덱의 호투와 kt의 실책이 승부를 갈랐습니다.

삼성 라이온즈 가 2026년 11월 4일 경기도 수원시의 수원케이티위즈파크 에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 한국시리즈 (KS) 2차전 원정 경기에서 kt wiz 를 3대 2로 꺾었습니다. 이 승리로 삼성은 7전 4승제인 한국시리즈 에서 승리를 거두며 시리즈 초반 주도권을 확보했습니다.

연장 12회 혈투와 kt 수비 실책

양팀의 접전은 정규 이닝을 넘어 연장 12회까지 이어지는 치열한 공방전을 벌였습니다. kt는 8회초 1사에서 마무리 투수 박영현을 투입해 정규 이닝 동안 무실점 방어에 성공하며 경기를 균형을 맞췄습니다. 그러나 삼성은 9회말 1사 2루 상황에서 이승민이 허경민의 좌중간 2루타를 내주며 위기를 겪었고, KS 4차전 선발로 활용하려던 원태인을 등판시켰습니다.

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원태인은 김지찬에게 사구로 출루를 허용했고, 김성윤의 내야 땅볼 때 주자가 진루하는 등 난조를 보였습니다. 이후 장진혁에게 우전 안타를 내주고 안현민의 타구가 3루쪽 파울 라인 바로 앞에서 멈추며 내야 안타가 되는 등 연이어 점수를 내주며 위기가 깊어졌습니다.

결국 결정적인 순간은 연장 10회 말과 12회 초에서 발생했습니다. kt 디아즈가 힐리어드의 땅볼 처리 과정에서 실책을 범하며 만루 위기를 만들었고, 이어진 12회 초 kt 오윤석이 송구 과정에서 글러브에서 공을 빼내지 못하며 또다시 실책을 저질렀습니다. 이러한 연속된 수비 미스가 삼성의 승리를 이끌었습니다.

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페덱의 호투와 데일리 MVP 선정

삼성 선발 투수 페덱은 이날 경기에서 7이닝 동안 8개의 안타와 1개의 볼넷을 허용했지만, 단 1실점에 그치며 팀의 승리에 가장 큰 기여를 했습니다. 특히 1회말 무사 2루 위기에서는 kt 우익수 최원준이 껑충 뛰어 타구를 잡았으나 펜스에 부딪히면서 공을 떨어뜨리는 상황에서도 안정적인 태프로 위기를 넘겼습니다.

페덱은 7회말 2사 1루 상황에서 kt 김민혁을 1루수 땅볼 아웃으로 처리하며 이닝을 종료했으며, 후속 타자 김현수를 중견수 뜬 공으로 잡아냈습니다. 힐리어드가 태그업해 3루에 안착하는 등 위기는 있었지만, 강민호 포수의 격려와 함께 혼신의 힘을 다해 이닝을 마무리했습니다.

이 같은 뛰어난 활약으로 페덱은 데일리 최우수선수상(MVP)에 선정되었으며, 상금 100만원을 수상했습니다. 그의 호투는 삼성이 장기전에 들어갈 수 있는 기반을 마련해주었으며, 팀의 사기를 높이는 데 결정적인 역할을 수행했습니다.

시리즈 흐름과 향후 전망

이번 승리는 삼성 라이온즈에게 한국시리즈에서의 첫 번째 기쁨을 안겨주었습니다. 반면 kt wiz는 마무리 투수 박영현의 선방에도 불구하고, 연장전에서의 연속된 수비 실책으로 인해 승리를 놓치게 되었습니다. 박영현은 9회초 2사 2루 상황에서 뜬 공을 처리하며 위기를 벗어나자 포효하며 에너지를 방출하기도 했습니다.

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삼성 선수들은 연장 12회 끝난 뒤 경기장 안에서 세리머니를 하며 승리의 기쁨을 나눴습니다. 이재현이 12회초 1사 1, 2루 상황에서 타격 후 베이스를 밟는 모습 등에서 보여준 집중력은 팀의 승리 의지를 잘 대변했습니다. kt 1루수 김현수도 수비에 임했으나, 팀의 패배 앞에는 아무런 소용이 없었습니다.

앞으로 삼성은 이번 승리를 발판으로 삼아 시리즈 우위를 고착화할 것으로 보입니다. kt는 실책으로 인한 자멸을 반성하고 남은 경기에서 더 완벽한 수비와 공격력을 발휘해야 합니다. 양팀은 다음 경기에서 더욱 치열한 경쟁을 펼칠 것이며, 팬들의 기대감을 충족시킬 명승부가 예상됩니다.