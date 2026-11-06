삼성, 후라도의 호투와 구자욱의 맹타로 KT 제압하고 시리즈 리드

2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전에서 삼성 라이온즈가 kt wiz를 5-1로 꺾고 2승 1패의 주도권 장악. 후라도와 구자욱의 활약이 결정적.

2026년 11월 6일, 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 한국시리즈 (KS) 3차전에서는 삼성 라이온즈 가 kt wiz 를 5-1로 꺾었다. 이날 삼성은 선발 투수 아리엘 후라도 의 안정적인 호투와 타선의 집중적인 공격으로 승리하며 시리즈 전적을 2승 1패로 만들었다. 대구의 관중들은 이변 없는 경기를 통해 우위를 점한 자웅을 축하했다.

2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 경기 상세 분석

1회초 kt wiz는 먼저 선취점을 기록하며 기세를 올렸다. 김민혁이 우익선상에서 2루타를 터뜨리며 포문을 열었고, 이후 2사 2루 상황에서 샘 힐리어드가 중월 2루타를 치며 1타점 적시타를 기록했다. kt의 공격이 이어지는 동안 삼성의 선발 후라도는 불안한 분위기를 잠재우기 위해 노력했다.

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반격의 불씨는 2회말에 타올랐다. 삼성은 2사 주자 1, 3루의 결정적 기회에서 구자욱이 우측 펜스 상단으로 날아간 3루타를 터뜨렸다. 구자욱의 이 타석은 주자 두 명을 모두 불러들여 점수를 4-1로 차이를 벌렸다. 이 순간 삼성라이온즈파크는 환호성으로 가득 찼으며, 승리의 조짐이 뚜렷하게 드러났다.

후라도는 7회까지 108개의 공을 던지며 팀의 승리를 견고하게 지켰다. 그는 6안타와 1실점에 그치는 반면 6개의 삼진을 잡아내는 투혼을 발휘했다. 반면 kt의 소형준은 6회까지 삼진 6개를 잡았으나 3안타와 5개의 볼넷으로 4실점하며 패전의 책임을 떠안았다. 후라도의 활약은 데일리 MVP로 선정되었고, 결승타를 친 김성윤은 포테토칩 선정 오늘의 타격감상을 받았다.

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역대 한국시리즈 3차전 승리의 중요성과 통계

삼성 라이온즈의 이번 승리는 단순히 한 경기의 승리를 넘어 시리즈 전체의 흐름을 결정짓는 의미가 있다. 역대 한국시리즈에서 초반 1승 1패 이후 3차전에 승리한 팀은 총 18번 중 16차례 정상에 올랐다. 이는 승률이 무려 88.9%에 달하는 수치로, 3차전의 승패가 우승 확률에 지대한 영향을 미침을 증명한다.

삼성은 이 통계적 우위를 최대한 활용하여 시리즈 주도권을 잡았다. 후라도와 구자욱의 연이은 활약은 팀의 사기를 높이는 동시에 관중들의 기대감을 한층 더 증폭시켰다. 이러한 역사적 패턴은 삼성이 남은 경기에서도 일관된 플레이를 유지한다면 우승에 가까워질 수 있음을 시사한다.

관중 동원 성과와 4차전 준비 현황

이날 대구 삼성라이온즈파크는 입장권 2만 3550장 전 매진을 기록했다. 이는 올 포스트시즌 누적 관중 25만 2500명을 달성하는 결과를 낳았다. 매진 행진은 팬들의 뜨거운 지지와 한국시리즈에 대한 높은 관심을 반영하며, 구단과 선수들에게 큰 힘이 되고 있다.

양팀 모두 4차전을 앞두고 집중적인 회복과 준비에 들어갔다. 삼성과 kt의 한국시리즈 4차전은 2026년 11월 7일 오후 2시, 같은 장소인 대구 삼성라이온즈파크에서 열린다. 2승 1패로 앞서 있는 삼성이 추가 승리를 거두며 우세를 공고히 할지, kt가 반격을 위해 어떻게 대응할지가 이번 경기의 핵심 쟁점이다. 팬들은 다음 경기에서도 변함 없는 열정으로 응원을 이어갈 예정이다.