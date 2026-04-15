삼성, 18안타 폭발하며 시즌 첫 단독 선두... 한화 5연패, LG 8연승 저지

삼성 라이온즈가 18안타를 몰아치며 한화 이글스를 13-5로 대파하고 시즌 첫 단독 선두로 올라섰다. 롯데 자이언츠는 김진욱의 호투와 손성빈의 결승 홈런으로 LG 트윈스의 8연승을 저지했으며, KIA 타이거즈는 6연승을 질주하며 무서운 기세를 이어갔다.

삼성 라이온즈 가 15일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스 와의 2026 KBO리그 원정 경기에서 13-5 대승을 거두며 시즌 첫 단독 선두 로 올라섰다. 이로써 삼성은 5연승을 달리며 이전까지 공동 선두였던 LG 트윈스를 밀어내고 리그 최상위권에 안착했다. 반면, 한화 이글스 는 5연패의 늪에 빠지며 아쉬움을 삼켰다. 이날 경기에서 삼성 타선은 18안타라는 압도적인 집중력을 선보이며 경기 내내 한화 마운드를 괴롭혔다. 1회부터 7개의 안타와 3개의 볼넷을 묶어 대거 7점을 뽑아내며 일찌감치 승기를 잡았다. 이후에도 5회 4점, 7회 1점, 9회 1점을 추가하며 13점을 기록한 삼성은 막강한 공격력을 과시했다. 개인적으로도 전병우가 3안타 4타점 2득점으로 맹타를 휘둘렀고, 김지찬 역시 3안타 1타점 2득점으로 활약하며 팀 승리에 크게 기여했다.

류지혁도 3안타 1타점 1득점으로 힘을 보탰으며, 박승규, 최형우, 이재현 등도 멀티 히트를 기록하며 삼성의 타선이 얼마나 폭발적이었는지를 증명했다. 반면, 한화 선발 투수 윌켈 에르난데스는 ⅓이닝 동안 7피안타 2사사구 7실점으로 투구 내용을 망치며 조기에 마운드를 내려와야 했다. 이후 황준서가 1회 1사 만루의 위기 상황에 등판하여 3이닝 동안 무실점으로 잘 막아냈지만, 이상규와 강건우가 각각 4실점과 2실점을 기록하며 더 이상 삼성의 추격을 막지 못했다. 다른 경기에서는 롯데 자이언츠가 잠실에서 열린 LG 트윈스와의 경기에서 2-0으로 승리하며 LG의 8연승을 저지했다. 이 승리로 롯데는 2연패에서 벗어났고, LG는 연승 기록을 마감했다. 롯데의 승리에는 선발 투수 김진욱의 눈부신 호투가 결정적인 역할을 했다. 김진욱은 6⅔이닝 동안 단 3피안타 2볼넷 5탈삼진 무실점으로 LG 타선을 완벽하게 틀어막으며 시즌 2승째를 수확했다. 이는 지난 8일 KT 위즈와의 경기에서 8이닝 1실점으로 팀의 7연패를 끊어낸 데 이어 두 경기 연속 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 기록하며 롯데의 든든한 선발 투수로 자리매김했음을 보여준다. 포수 손성빈 역시 공수 양면에서 맹활약을 펼쳤다. 3회에는 LG 선발 투수 라클란 웰스의 초구를 통타하여 좌측 담장을 넘기는 결승 1점 홈런을 터뜨리며 팀에 승기를 안겨주었다. 수비에서도 공격적인 리드로 김진욱의 호투를 도왔다. 한편, KIA 타이거즈는 광주 챔피언스필드에서 열린 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 7-5로 승리하며 6연승이라는 무서운 상승세를 이어갔다. 전날 만루 홈런을 기록했던 김도영은 이날도 솔로 홈런을 터뜨리며 절정의 타격감을 과시하며 팀 승리를 이끌었다. 이로써 KBO 리그는 삼성 라이온즈의 선두 탈환과 함께 중위권 팀들의 치열한 순위 경쟁이 더욱 가열될 전망이다





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KBO리그 삼성 라이온즈 단독 선두 한화 이글스 롯데 자이언츠

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