삼성 썬더스와 함께 꿈을 쏘아 올린 다문화 청소년들, 희망이음 스포츠 클래스의 특별한 하루

경향신문과 삼성이 공동으로 진행하는 다문화 청소년 스포츠 클래스를 통해 아이들이 프로농구 선수들과 교류하며 자신감을 얻고 미래의 꿈을 설계하는 감동적인 현장 소식을 상세히 전달합니다.

경기 용인시에 위치한 삼성생명휴먼센터(STC)의 농구 코트에는 평소와 다른 활기찬 에너지가 가득했습니다. 이곳은 삼성 소속의 프로 체육 선수들이 합숙하며 혹독한 훈련을 견뎌내는 공간으로, 일반인의 출입이 엄격히 제한되는 성지와 같은 곳입니다.

하지만 지난 21일, 이곳의 문이 특별한 손님들을 위해 활짝 열렸습니다. 바로 경향신문과 삼성이 공동으로 진행하는 희망이음 삼성 다문화청소년 스포츠 클래스에 참여하고 있는 초등학생과 중학생들이 그 주인공이었습니다. 아이들의 눈망울은 생전 처음 방문해 본 프로 선수들의 훈련 공간에 대한 호기심과 설렘으로 반짝였으며, 농구장에 들어서는 순간부터 기대감 섞인 웃음소리가 끊이지 않았습니다. 이번 행사는 단순히 스포츠 기술을 배우는 시간을 넘어, 사회적 배경이 다른 청소년들이 프로 선수라는 롤모델을 직접 만나며 정서적 교감을 나누고 자신감을 회복하는 데 그 목적이 있었습니다.

행사의 시작은 선수들이 사용하는 전문 훈련 시설을 견학하는 것으로 이루어졌습니다. 왁자지껄하던 아이들은 실제 프로 선수들이 땀 흘리는 훈련장 앞에 서자 약속이라도 한 듯 조용해졌습니다. 선수들의 진지한 눈빛과 강도 높은 훈련 과정을 지켜보며 아이들은 스포츠가 가진 열정과 끈기를 몸소 느낄 수 있었습니다. 이어 대기실과 치료실 등 일반인에게는 공개되지 않는 내부 시설을 둘러본 아이들은 삼성 썬더스의 주장 최현민 선수의 따뜻한 환영 인사를 받았습니다.

최 선수는 아이들에게 즐겁게 농구를 즐기며 좋은 시간을 보내자고 격려했고, 이에 아이들은 환호와 박수로 화답하며 긴장감을 떨쳐냈습니다. 이후 진행된 준비운동 시간에는 행사 진행자의 재치 있는 입담과 선수들의 다정한 배려가 어우러져 현장은 웃음바다가 되었습니다. 프로 선수들은 자신의 권위를 내려놓고 아이들의 눈높이에 맞춰 함께 몸을 풀며 친밀감을 쌓았습니다. 본격적인 코칭 시간에는 슛, 드리블, 패스, 수비 등 농구의 가장 기본이 되는 동작들을 배우는 시간이 이어졌습니다.

압도적인 신장을 자랑하는 프로 선수들은 아이들이 쉽게 따라 할 수 있도록 무릎을 굽혀 키를 낮추고 세심하게 시범을 보였습니다. 아이들은 선수들의 손끝 동작 하나하나를 놓치지 않으려는 듯 뚫어지게 쳐다보았고, 직접 공을 던졌을 때 림을 맞거나 득점에 성공하면 선수들은 아낌없는 칭찬과 격려를 보냈습니다. 이러한 긍정적인 피드백은 아이들의 얼굴에 환한 웃음꽃을 피우게 했으며, 처음에는 쑥스러워하던 아이들도 점차 적극적으로 참여하는 모습을 보였습니다. 뒤이어 진행된 미니 게임에서는 선수들이 코트 곳곳을 누비며 아이들에게 기회를 양보하고 참여를 유도하는 모습이 인상적이었습니다.

아이들은 땀방울이 송골송골 맺힐 정도로 열심히 뛰었고, 득점 후 선수들과 나누는 하이파이브는 아이들에게 성취감과 유대감을 동시에 선사했습니다. 특히 김종현 제일기획 대표이사를 비롯한 임직원들이 함께 경기에 참여하며 아이들과 소통하는 모습은 이번 행사가 단순한 후원을 넘어 진정한 나눔의 장임을 보여주었습니다. 참여한 학생들의 반응은 뜨거웠습니다. 11살 김인아 양은 선수들과 함께 시합을 하고 그들이 먹는 식단을 체험해 볼 수 있다는 생각에 이날만을 손꼽아 기다렸다고 말했습니다.

또 다른 학생인 박상준 군 역시 멋진 형들에게 직접 패스와 드리블을 배워서 더 자신 있게 농구를 할 수 있게 되었다며 기쁨을 표했습니다. 이번 경험은 아이들에게 단순한 스포츠 기술 습득 이상의 의미를 가졌습니다. 프로 선수라는 목표를 구체적으로 시각화하고, 나도 할 수 있다는 자신감을 얻는 계기가 되었기 때문입니다. 선수들에게도 이번 시간은 특별했습니다. 10년 넘게 경쟁의 세계에서 살아온 최현민 선수는 순수하게 농구를 즐기며 열정을 뿜어내는 아이들을 보며 오히려 자신이 더 많은 것을 배웠다고 고백했습니다.

그는 본인 역시 어린 시절 프로 선수를 응원하며 꿈을 키웠던 기억을 떠올리며, 이번 행사가 아이들의 인생에 좋은 터닝포인트가 되기를 바란다고 전했습니다. 삼성 다문화청소년 스포츠 클래스는 이러한 일회성 이벤트에 그치지 않고 체계적인 지원 시스템을 구축하고 있습니다. 특히 전문 운동선수를 꿈꾸는 청소년들을 위해 지난해부터 운영 중인 축구 종목 심화반이 대표적입니다. 심화반에 선발된 청소년들은 집중적인 기술 훈련은 물론, 목표 설정과 멘털 관리 등 맞춤형 심리 교육을 병행하며 체계적인 관리를 받습니다.

또한 수원삼성블루윙즈의 클럽하우스 투어와 역사 전시관 관람, 선수 훈련장 방문 등 프로의 세계를 직접 경험할 수 있는 다양한 프로그램이 제공되며, 나아가 유스팀(U-12) 입단 테스트에 참여할 수 있는 실질적인 기회까지 주어집니다. 매년 8월에는 전국의 스포츠 클래스 참여 청소년 170여 명이 모이는 대규모 여름캠프를 통해 다양한 종목의 경기와 협동 프로그램을 즐기며 사회성을 기르고 있습니다. 이처럼 스포츠를 매개로 한 통합 교육은 다문화 가정 청소년들이 우리 사회의 일원으로 건강하게 성장하고, 자신의 잠재력을 발견하여 꿈을 실현할 수 있도록 돕는 중요한 가교 역할을 하고 있습니다





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