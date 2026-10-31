삼성 사장단, 올트먼과 AI 전환 간담회…코덱스 키보드 선물

삼성 사장단이 31일 용인에서 샘 올트먼 오픈AI CEO와 AI 전환 간담회를 열고 AI 활용 전략과 사업 기회를 논의했다. 올트먼은 코덱스 마이크로 키보드를 선물했다.

삼성 사장단이 31일 경기도 용인 삼성인력개발원 에서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 간담회를 열고 인공지능(AI) 전환(AX) 전략과 신사업 기회를 논의했다. 이번 간담회는 삼성의 전사적 AX 추진을 위한 사장단 교육의 일환으로 마련됐으며, 오픈AI 측도 올트먼 CEO가 삼성인력개발원 을 방문해 삼성 계열사 사장단과 직접 교류했다고 확인했다.

간담회에는 전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS(반도체)부문장(부회장과 노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(완제품)부문장(사장), 송용호 삼성전자 DS부문 AI센터장, 최주선 삼성SDI 사장, 장덕현 삼성전기 사장 등 삼성전자와 전자·금융·바이오 분야 주요 계열사 사장단이 대거 참석했다.

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AI가 바꿀 다음 10년 논의

삼성 사장단은 올트먼 CEO와 AI가 바꿀 다음 10년, 기업의 선택을 주제로 AI 기술의 발전 방향과 활용 가능성, 새롭게 형성될 시장과 사업 기회에 대한 의견을 나눴다. 올트먼 CEO는 이 자리에서 앞으로는 단순히 AI를 사용한다는 이유만으로 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 수는 없을 것이라며 경쟁 우위는 AI를 어떻게 활용해 더 빠르게 움직이고 더 나은 제품을 만들며 경쟁사보다 앞서 나가느냐에 달려 있다고 강조했다.

이날 사장단은 흩어진 경영 자료를 AI로 정리해 자신만의 지식저장소를 구축하고 이를 의사결정에 활용하는 방법 등을 익혔다. 삼성은 계열사별 사업 특성과 업무 환경에 맞는 AI 활용 방안을 마련하고, AI 전담 조직을 통해 AX 전략 수립과 데이터·AI 모델 운영을 지원하고 있다.

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코덱스 마이크로 키보드 선물

올트먼 CEO는 오픈AI의 코딩 에이전트 코덱스(Codex)를 편리하게 사용할 수 있도록 돕는 코덱스 마이크로 키보드를 삼성 경영진에게 선물했다. 그는 컴퓨터에 말로 지시하고 AI를 활용하는 세상에서는 키보드 전체가 필요하지 않을 수도 있다는 생각을 담았다며 실제로 코덱스를 더 빠르게 사용하는 데 도움이 된다고 생각한다고 설명했다.

이번 방문에는 리차드 호 하드웨어 담당 부사장, 키란 마니 아시아태평양·일본 총괄 대표, 안드레아스 하틀 아시아태평양·일본 영업 담당 부사장, 아르빈드 KC 최고인사책임자(CPO) 등 오픈AI 주요 경영진도 동행했다.

삼성·오픈AI 협력 배경

삼성전자와 오픈AI는 지난해 10월 글로벌 AI 인프라 구축을 위한 협력의향서(LOI)를 체결하고 오픈AI의 스타게이트 프로젝트에 필요한 메모리 반도체 공급을 추진해 왔다. 당시 삼성SDS는 AI 데이터센터 구축과 기업용 AI 서비스 분야에서 협력하기로 했으며, 삼성물산과 삼성중공업은 해상 부유식 데이터센터 공동 개발을 추진하기로 했다.

삼성은 지난 6월 사장단 교육을 시작으로 약 2천300명의 임원을 대상으로 AI 교육을 추진했으며, 내년 2월까지 전 임직원 대상 AI 교육을 완료할 계획이다. 이번 간담회는 글로벌 AI 기업 최고경영자와 직접 교류하며 AI 기술을 활용한 업무 혁신과 새로운 사업 기회를 모색하는 자리로 평가된다.