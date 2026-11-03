삼성 맹추격도 실패, kt wiz 한국시리즈 1차전 8-7 접전 승리

정규리그 1위 kt wiz가 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈 1차전에서 삼성 라이온즈를 8-7로 꺾고 선취승을 거뒀다. kt는 안현민의 홈런 등에 힘입어 우위를 점했으나 삼성의 끝내기가 아쉬웠다.

2026년 11월 3일, 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 신한 SOL KBO 포스트시즌 한국시리즈 (KS) 1차전 승자는 정규리그 1위 kt wiz 였다. kt는 8-7로 앞서다가 삼성 라이온즈 의 맹렬한 추격에 시련을 겪는 아찔한 순간을 보냈으나, 끝까지 승리를 지켜내며 시리즈 초기 우위를 점했다. 이날 경기의 승패를 가른 결정적인 화력은 kt의 타선에서 나왔으며, 삼성은 막판까지 끈질긴 반격을 이어갔지만 역전에 실패했다.

kt 타선이 선제점을 잡는 과정

kt의 공격은 1회초부터 시작됐다. kt는 1사 1, 3루 상황에서 정규리그 타점왕(139개)을 차지한 샘 힐리어드가 좌중간을 가르치는 주자 일소 적시 2루타를 터뜨리며 선취점을 기록했다. 이어 2사 3루에서 김상수가 내야 안타를 치며 힐리어드를 홈으로還하게 했으나, 삼성 2루수 류지혁이 역동작으로 공을 처리하려다 놓치는 바람에 kt는 추가점을 내주지 못했다. kt는 3회말 무사 2루에서 안현민의 활약으로 점수차를 벌혔다.

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안현민은 최원태의 밋밋한 체인지업을 보고 번개처럼 휘둘러 좌측 펜스 너머로 2점 홈런을 날렸다. 이 타구는 kt의 리드를 5점차로 확대시켰고, 이는 후반 삼성의 대반격에 앞서 kt가 마련한 견고한 방패 역할을 했다. kt는 이 공세를 바탕으로 8회까지 8점을 기록하며 경기를 주도했다. 선발 데이비스 대니엘은 선두 공격에 답하며 초반 기세를 올렸고, 팀 타선은 전반적으로 안정적인 플레이로 삼성 견제에 나섰다.

삼성의 7회 대반격과 흐름 반전 시드

하지만 삼성은 7회초 맹추격을 시작했다.kt 선발 데이비스 대니엘에게 2회 마지막 타자 류지혁부터 6회 김지찬까지 13타자 연속 범타로 물러났던 삼성은, 7회 시작과 함께 분위기를 전환했다. 박승규의 좌전 안타와 구자욱의 좌중월 투런 홈런이 이어지며 2점을 만회했다. 이는 삼성 팬들에게는 절호의 역전 시점이었으며,kt의 선발 투수들에게는 심리적 압박을 가하는 계기가 되었다.

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이어진 2사 2, 3루에서 이재현이kt 사이드암 구원 투수 김정운의 변화구를 걷어 올려 2타점 좌월 적시타를 터뜨렸다. 이 순간 경기는 5-8로 격차가 좁혀졌고,kt는 위기의 고비를 맞았다. 삼성은 이어 8회 박승규의 볼넷과 구자욱의 안타로 만든 1사 1, 2루에서 김성윤의 중전 적시타를 터뜨려 6-8로 따라붙었다. 삼성의 끈질긴 반격은 kt를 극도의 긴장 상태로 몰아넣었고, 경기는 승부가 끝난 이후까지도 숨 고르기가 필요한 접전 양상을 보였다.

승부처에서 결정된 행운과 불운의 순간들

경기의 흐름을 최종적으로 고정시킨 순간은kt에 행운으로 작용한 방어 실수였다. 1사 만루 상황에서 류지혁이 좌익수 뜬공을 쳤을 때, 3루 주자 구자욱이 하필 허벅지에 통증이 생겨 홈에 들어오지 못했다. 만약 구자욱이 홈에 성공했다면kt는 추가 실점을 하거나 역전을 당했을 가능성이 컸다. 이 미세한 상황이kt의 승리를 안겼다는 평가가 지배적이다.kt는 이 불운을 행운으로 전환하며 경기 막판 승리를 확정지었다.

삼성 구자욱은 1회 1사 1루에서 구자욱이 삼진으로 돌아선 데 이어 2루를 훔치다 잡히는 등 찬스를 일찍 날렸으며, 7회 투런 홈런 등을 치며 활약했으나 팀 승리로 연결되지는 못했다.kt는 안현민의 홈런과 샘 힐리어드의 적시타, 김상수의 내야 안타 등이 맞물리며 점수를 유지했고, 구자욱의 부상이 결국 승부처에서决定性인 변수로 작용했다.kt의 선발 데이비스 대니엘과 김정운 등 투수진은 위기를 잘 넘기며 승리를 지켜냈다.

한국시리즈 1차전 결과와 향후 전망

이날 경기 결과 kt wiz는 한국시리즈 1차전에서 삼성 라이온즈를 8-7로 꺾고 1승 0패의 우위를 점했다. 이는 2023년 KS 1차전부터 이어져 온 가을 야구의 매진 행진을 이어가는 기록 중 하나로, 이날 역시 만원 관중(1만 7천 700명)이 입장해 열띤 응원전을 펼쳤다.kt는 정규리그 1위의 위상을 유지하며 시리즈 초반 주도권을 잡았으나, 삼성의 막판 추격은 쉽게 넘어갈 상대가 아님을 시사했다.

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kt는 안현민, 샘 힐리어드, 김상수 등 타선의 공격력을 바탕으로 선제 득점에 성공했고, 삼성은 구자욱의 홈런과 이재현의 적시타 등으로 추격전을 펼쳤다. 2026년 11월 3일 진행된 이 경기는kt가 7전 4승제 한국시리즈에서 한 발 먼저 승리표를 찍었음을 의미한다.kt는 이번 승리를 발판으로 다음 경기를 준비하며, 삼성은 1차전 패배를 설욕하기 위해 반격을 모색할 것으로 보인다. Series의 향방은 이제kt의 연승과 삼성의 반등 중 어디에 가해질지 주목된다.