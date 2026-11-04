삼성 르윈 디아즈, 한국시리즈 2차전 4안타 맹활약으로 3-2 승리 견인

2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 2차전에서 삼성 라이온즈 르윈 디아즈가 6타수 4안타 2타점 1득점으로 kt wiz를 3-2로 꺾었다. 연장 12회 과감한 홈 쇄도와 한국 무대 첫 3루타 등 경기 내내 존재감이 두드러졌다.

4일 경기도 수원케이티위즈파크 에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 한국시리즈 (KS·7전 4승제) 2차전에서 삼성 라이온즈 외국인 타자 르윈 디아즈 가 kt wiz 를 상대로 3-2 승리를 이끌었다. 디아즈는 이날 경기에서 6타수 4안타 2타점 1득점을 기록하며 경기 흐름의 중심에 섰다.

연합뉴스 취재진은 디아즈의 활약을 말 그대로 '들었다 놨다'라고 표현했다. 타석에서는 흠잡을 곳이 없었고, 2회 첫 타석부터 방망이가 시원하게 돌아갔다. 팽팽한 승부가 이어지던 가운데 디아즈의 방망이는 경기 막판까지 식지 않았다.

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디아즈 연장 10회 적시타, 무게추 기울여

디아즈는 1-1로 맞선 연장 10회초 2사 1, 2루에서 타석에 들어서 1타점 적시타를 때려냈다. 이 한 방으로 팽팽하던 경기의 무게추가 삼성 쪽으로 기울었다.

당시 kt 벤치는 왼팔 투수 전용주를 마운드에 올렸다. 그러나 디아즈는 승부처에서 물러서지 않고 타구를 만들어냈고, 이는 이날 경기에서 가장 중요한 장면 중 하나로 남았다.

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발이 느린 디아즈, 한국 무대 첫 3루타

디아즈의 이날 활약에서 눈에 띈 기록은 3루타다. 발이 느린 디아즈는 KBO리그 정규시즌 317경기에서 한 번도 3루타를 친 적이 없었다.

이번 포스트시즌을 포함해 한국 무대에서 디아즈가 기록한 첫 3루타였다. 정규시즌 317경기 동안 이어지던 기록을 한국시리즈 무대에서 깬 셈이다.

연장 12회초 무사 1루 상황에서 디아즈는 2루수 쪽 내야 땅볼을 치고 전력 질주했다. 비디오판독 끝에 병살을 피했고, 주자로서 집중력을 보여줬다.

이어진 12회초 1사 1, 2루에서 이재현이 투수 앞 땅볼을 쳤다. 병살 수비를 위해 2루로 간 kt 내야수 오윤석이 1루로 던진 송구가 실책으로 이어졌고, 디아즈는 과감하게 홈까지 달렸다.

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kt wiz 수비 실책 속 디아즈 홈 쇄도

이번 승부에서 kt wiz는 병살을 노린 수비 과정에서 오윤석의 1루 송구 실책이 나오며 흐름을 내주는 장면을 맞았다. 디아즈는 이 틈을 놓치지 않고 홈까지 파고들었다.

해당 장면은 디아즈가 주루에서도 판단력을 발휘했다는 점을 보여준다. 3-2 스코어로 끝난 경기에서 디아즈는 공격과 주루 양쪽에서 팀의 승리에 기여했다.

이번 경기는 7전 4승제로 치러지는 한국시리즈의 2차전이었다. 삼성 라이온즈는 디아즈의 4안타 활약을 앞세워 3-2 승리를 거두며 시리즈에서 한 경기를 더 챙겼다.

디아즈의 활약은 삼성 타선이 연장 승부에서도 흔들리지 않았다는 점을 확인시켰다. 이 경기 기록과 장면들은 향후 한국시리즈 전개를 살펴볼 때 주요 참고 자료가 될 전망이다.