삼성 라이온즈, kt wiz 12-1 대파하고 12년 만에 한국시리즈 우승

삼성 라이온즈가 2026 한국시리즈 5차전에서 kt wiz를 꺾고 시리즈 4승 1패로 정상에 올랐다. 주전 부상 속에서도 마운드와 타선이 힘을 낸 결과다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 포스트시즌 한국시리즈 5차전에서 삼성 라이온즈 가 kt wiz 를 12-1로 대파했다. 이 승리로 삼성은 시리즈 전적 4승 1패를 기록하며 우승을 확정했고, 12년 만에 한국시리즈 정상을 되찾았다.

롯데 자이언츠와 함께 팀명을 바꾸지 않은 두 원년 구단 가운데 하나인 삼성은 이날 경기를 통해 전통의 명가다운 저력을 다시 증명했다. 2026년 11월 8일 열린 이 경기는 kt wiz의 홈 구장이 아닌 삼성의 안방에서 치러졌다.

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삼성 라이온즈 우승까지의 과정과 전력

삼성 라이온즈는 정규리그 2위로 포스트시즌에 진출했다. 플레이오프에서는 KIA 타이거즈를 3승 2패로 꺾고 2년 만에 한국시리즈 무대를 밟았다.

주전 외야수 구자욱은 허벅지 부상을, 안방마님 강민호는 옆구리 부상을 안고 있었다. 마무리 김재윤도 던질 수 없는 최악의 상황이었지만, 삼성은 선발과 불펜의 조합으로 난관을 넘었다.

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특히 원태인과 크리스 페덱은 선발 또는 마무리로 번갈아 마운드에 올라 팀의 중심을 잡았다. 여기에 아리엘 후라도가 가을 야구에서만 3승을 거두며 이닝을 책임지는 눈부신 호투를 펼쳤다.

kt wiz 정규리그 1위의 이점과 이강철 감독의 처지

kt wiz는 창단 이래 최다승인 90승을 거두며 5년 만에 정규리그 1위에 올랐다. 그러나 한국시리즈에서는 그 이점을 살리지 못하고 허무하게 무너졌다.

kt는 이강철 감독에게 힘을 실어주기 위해 한국시리즈 시작 전 3년 34억원의 재계약을 안겼다. 역대 사령탑 최고 대우였지만 결과는 기대와 정반대였다.

이강철 감독은 1차전을 8-7로 잡으며 출발했지만, 이후 흐름을 이어가지 못했다. 5차전 5회말 kt가 대량 실점하자 이강철 감독이 고개를 숙이는 장면이 카메라에 담겼다.

KIA 타이거즈와 LG 트윈스, 그리고 한화 이글스의 변화

시즌 초반 하위권이라는 평가를 받았던 KIA 타이거즈는 최종 3위로 2026년 시즌을 마쳤다. 햄스트링 부상을 털어낸 홈런왕 김도영과 새 얼굴 박재현이 공수주에서 활약한 덕분이다.

KIA는 정규리그 막판 LG 트윈스를 상대로 7연승을 내달리며 플레이오프 직행 티켓을 차지했다. 이어 플레이오프에서도 LG를 3전 전승으로 따돌렸다.

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부상자가 속출해 시즌 내내 마운드 운용에 어려움을 겪은 LG 트윈스는 2년 연속 통합 우승 도전을 접어야 했다. 5위 두산 베어스도 2년 만의 가을 야구를 한 경기로 마감했다.

한화 이글스는 류지현 감독을 새 사령탑으로 맞이했다. 류지현 감독은 올해 초 월드베이스볼클래식에서 한국을 17년 만에 8강으로 이끌었고, 2026 아이치·나고야 아시안게임에서는 우리나라의 5회 연속 금메달을 이끌었다.

류지현 감독은 2022년 LG 감독에서 물러난 뒤 4년 만에 KBO리그에 복귀했다. 2026년 10월 16일 대전 한화생명볼파크에서 유니폼을 입고 공식 포즈를 취했다.

잠실야구장 철거 이후 LG와 두산의 임시 홈 생활

한국 야구의 메카로 오랜 기간 사랑받아 온 서울 잠실야구장은 올해를 끝으로 철거된다. 새로운 잠실 돔구장이 문을 열 때까지 LG 트윈스와 두산 베어스는 잠실 주경기장에 조성되는 임시 야구장에서 6년을 보낸다.

이에 따라 두 구단은 홈 경기 환경이 크게 달라지는 전환기를 맞는다. 삼성의 우승 소식과 kt의 이례적인 탈락은 다가올 새 시즌의 판도를 가늠하는 신호로 읽히고 있다.