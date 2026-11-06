삼성 라이온즈, KT 꺾고 한국시리즈 2승1패 주도권 잡아

삼성 라이온즈가 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 KT 위즈를 5-1로 꺾고 한국시리즈 시리즈 전적 2승1패를 기록했다. 선발 아리엘 후라도가 7이닝 6안타 1실점으로 KT 타선을 막아내며 12년 만의 우승 도전에 힘을 실었다.

삼성 라이온즈 가 6일 대구 삼성라이온즈파크 에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 (7전4승제) 3차전에서 KT 위즈 를 5-1로 꺾었다. 이로써 삼성 라이온즈 는 시리즈 전적 2승1패를 만들며 한국시리즈 주도권을 잡았다.

삼성 라이온즈는 1차전을 내준 뒤 2차전과 3차전을 연달아 따내며 반격에 성공했다. 2014년 이후 12년 만의 한국시리즈 우승을 노리는 삼성 라이온즈가 정상 복귀에 한 걸음 더 다가섰다는 평가가 나온다.

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선발 아리엘 후라도가 7이닝 1실점으로 승리를 이끌었다

삼성 라이온즈의 승리 중심에는 선발 투수 아리엘 후라도가 있었다. 아리엘 후라도는 7이닝 동안 108개의 공을 던지며 6안타 1실점으로 KT 타선을 막아냈다.

아리엘 후라도는 삼진을 6개 잡아내며 KT 위즈 타선을 압도했다. 플레이오프 최우수선수(MVP)였던 아리엘 후라도는 이번 포스트시즌 3경기에서 모두 승리해 3승 무패, 평균자책점 1.31을 기록했다.

이번 포스트시즌에서 아리엘 후라도가 20⅔이닝 동안 허용한 점수는 3점뿐이다. 경기 후 아리엘 후라도는 데일리 MVP에 선정됐다.

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삼성 타선이 2회 빅이닝으로 흐름을 뒤집었다

경기는 KT 위즈가 먼저 앞서며 시작됐다. KT 위즈는 1회초 김민혁이 우익선상 2루타를 치고 나간 뒤 2사에서 샘 힐리어드가 중월 2루타를 터뜨려 김민혁을 홈으로 불러들였다.

삼성 라이온즈는 곧바로 반격했다. 1회말 1사 1·2루에서 최형우가 좌전 적시타를 때려 1-1 동점을 만들었다.

승부의 분수령은 2회말이었다. KT 위즈 선발 소형준이 제구에 어려움을 겪으며 볼넷 3개를 내줬고, 삼성 라이온즈는 1사 만루 기회를 잡았다.

김성윤이 내야땅볼로 2-1 역전에 성공했다. 이어 구자욱이 우측 펜스 상단을 때리는 2타점 3루타를 터뜨리면서 점수는 순식간에 4-1로 벌어졌다.

KT 위즈는 안타 수에서는 7-4로 삼성 라이온즈에 앞섰다. 그러나 아리엘 후라도를 상대로 결정적인 한 방을 만들지 못했다.

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소형준은 1·2회에만 볼넷 5개를 허용한 것이 결정적인 패인이 됐다. 이후 안정을 되찾았지만 이미 흐름은 삼성 라이온즈로 넘어간 뒤였다. 소형준은 6이닝 동안 삼진 6개를 잡았으나 3안타 5볼넷 4실점으로 패전투수가 됐다.

삼성 라이온즈는 8회에도 한 점을 더 보탰다. 1사에서 박승규가 KT 위즈의 세 번째 투수 김정운의 공을 받아쳐 왼쪽 담장을 넘기는 솔로홈런을 터뜨려 5-1로 달아났다. 아리엘 후라도에 이어 삼성 라이온즈 불펜도 KT 위즈의 추격을 막아냈다.

김현수 기록과 4차전 일정이 시리즈 향방을 가른다

패배 속에서도 KT 위즈의 김현수는 기록 하나를 세웠다. 김현수는 개인 통산 109번째 포스트시즌 경기에 출전해 홍성흔과 KBO리그 역대 최다 출전 공동 1위에 올랐다.

이날 대구 삼성라이온즈파크에는 2만3550명이 들어차 전석 매진을 기록했다. 이번 포스트시즌 누적 관중은 25만2500명으로 늘었다.

포스트시즌은 2023년 한국시리즈 1차전부터 49경기 연속 매진을 이어가고 있다. 관중 열기가 이어지는 가운데 두 팀의 다음 승부가 주목받고 있다.

4차전은 7일 오후 2시 같은 장소인 대구 삼성라이온즈파크에서 열린다. 삼성 라이온즈는 장찬희, KT 위즈는 로건 앨런을 선발로 예고했다. 삼성 라이온즈가 4차전마저 잡을 경우 한국시리즈 우승에 한층 더 가까워진다.