삼성 라이온즈가 kt wiz를 10-5로 꺾고 한국시리즈 3승1패로 우승에 한 단계 더 다가섰다. 강채현의 호투와 초반 대량 득점으로.series를 주도하고 있다.

삼성 라이온즈 는 7일 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 4차전에서 kt wiz 를 10-5로 꺾고 시리즈 3승 1패로 우승에 한 발짝 다가섰다. 이 승리로 삼성은 최고 7전 4승제 우승을 눈앞에 두고 있으며, 다음 경기인 5차전에서 우승을 확정지을 수 있는 절호의 찬스를 맞이했다.

강채현의 호투와 1회 초반 대량 득점

삼성 라이온즈의 선발 강채현은 4차전에서 팀의 승리를 견인하며 묵묵히 마운드를 지켰다. 삼성은 kt wiz의 선발 Logan Allen을 상대로 1회 말 공격에서 기습적인 대량 점수를 뽑으며 경기의 주도권을 완전히 장악했다. 이는 KBO 한국시리즈 및 포스트시즌 역사상 처음으로 기록된 이례적인 현상이었다.

Also read 현역老兵의 증언, 작전통제권 환수와 평화의 필요성

1회 초 0-1로 뒤진 상황에서 삼성은 김지찬의 안타, 박승규의 번트 실패, 구자욱의 볼넷 등으로 기회를 넓혔다. 이어 조현우의 플라이아웃 이후 레빈 디아즈의 적시타로 동점을 만들었으며, 2사 1·3루 상황에서 김영웅의 적시타로 역전에 성공했다.

이어 이재현의 볼넷으로 만루가 된 이후 류지혁이 고의 4구로 출루했고, 김도환의 땅볼 타구에 수비수 안현민의 실책이 더해지며 3점이 추가됐다. 삼성은 1회 말 6점을 뽑으며 기존 최고 기록이었던 KIA의 5점(2024년 10월 광주 2차전)을 넘어섰다.

Advertisement

불펜의 동요와 3회 추가 점수 및 5회 반격

3회 말 삼성은 추가 점수를 넣어 리드를 확대했다. 이재현의 볼넷과 류지혁의 고의 4구로 주자를 얻은 뒤, 김지찬이 헛스윙 삼진 후 류지혁이 3루로 진루했고 박승규가 적시타를 기록하며 7-1로 앞서갔다. 이어 배정선이 교체되며 KT의 추격을 막았다.

하지만 5회 초 삼성의 불펜진은 흔들리는 모습을 보였다. 사토시 미야모리가 한승택의 안타와 유현인의 볼넷, 최원준의 고의 4구로 만루 위기를 맞았고, 배찬승이 교체돼 1실점했다. 이후 배찬성은 안현민의 볼넷으로 다시 만루 위기를 만들었으며, 최종적으로 4점의 실점을 했다. 이는 포스트시즌 단일 이닝 최다 실책 기록과 맞물려 주목받았다.

그러나 삼성은 5회 말 빠른 반격으로 점수 차를 다시 벌렸다. 이재현과 김지찬의 볼넷 이어 박승규의 2루타로 2점을 추가했다. 7회 말에는 박승규의 안타와 구자욱의 적시타로 10-4를 만들었으며, KT의 김민혁이 8회 초 김태훈을 상대로 솔로 홈런을 기록하며 점수차를 6점으로 줄였지만 추가 점수는 나오지 않았다.

우승에 한 발짝 더 다가선 삼성과 5차전 전망

9회 초에는 이승민이 등판해 결승구를 잡아 경기를 마무리했다. kt wiz는 시리즈에서 연속으로 점수를 내지 못하며 승리를 거두지 못했다. 삼성은 이번 승리로 한국시리즈에서 통산 3승 1패를 기록하며 우승을 눈앞에 뒀다.

Advertisement

다음 경기인 5차전은 같은 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열린다. 삼성은 마무리 투수였던 강채현을 내세워 시리즈를 마무리짓겠다는 의지를 보이고 있다. kt wiz는 남은 경기에서 반전을 노려야 하지만, 삼성의 강력한 타선과 강채현의 안정된 투구를 막아내야 하는 과제가 남아 있다.