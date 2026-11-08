삼성 라이온즈, 케이티 위즈 4승1패로 12년 만 KBO 우승

삼성 라이온즈가 케이티 위즈를 꺾고 12년 만이자 통산 9번째 한국시리즈 우승을 차지했다. 정규시즌 2위 팀의 역전 우승은 2018년 이후 처음이다.

삼성 라이온즈 는 2026년 10월 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 리그 한국시리즈 5차전에서 케이티 위즈 를 12대 1로 대파하며 우승 트로피를 차지했다. 삼성 라이온즈 는 1차전 패배 이후 2차전부터 5차전까지 승리를 연달아 거두며 총전적 4승 1패로 케이티 위즈 를 꺾었다. 이는 정규시즌 2위 팀이 1위 팀을 이겨 정상에 오른 것으로, 2018년 에스케이 와이번스의 우승 이후 8년 만의 이례적인 사례다.

정규시즌 2위 팀의 업셋 우승

정규시즌 성적에서 케이티 위즈는 90승 49패 5무로 1위를 기록하며 우승 후보로 꼽혔다. 반면 삼성 라이온즈는 83승 58패 3무로 2위에 머물렀다. 하지만 삼성은 포스트시즌 동안 강력한 투지와 조직력을 바탕으로 역전의 사인을 만들었다. 삼성의 이번 우승은 구자욱의 햄스트링 부상과 김재윤의 오른쪽 전거근 부상으로 고전했던 정규시즌의 한을 씻어내는 복수극이었다.

Also read 이스라엘 총선 결과, 헤르초그 대통령이 아이젠코트와 네타냐후에게 정부 구성 권한 부여

특히 2014년 통합 우승 이후 12년 만에 정상에 오른 삼성 라이온즈는 통산 9번째 우승을 일궜다. 삼성은 2011년부터 2014년까지 4년 연속 통합 우승을 달성했으나 이후 한국시리즈 우승에서 번번이 실패했다. 2015년 정규시즌 1위에도 불구하고 도박 파문으로 준우승에 머물렀고, 2024년에도 정규시즌 1위 기아 타이거즈에게 패하며 좌절했다. 이번 우승은 이러한 과거의 상처를 치유하는 의미가 크다.

베테랑들의 투혼과 젊은 피의 활약

삼성 라이온즈의 우승은 베테랑 선수들의 헌신적인 플레이와 젊은 선수들의 성장을 동시에 이끌어냈다. 구자욱이 수비와 주루에서 어려움을 겪자, 43세 최형우가 플레이오프 2차전부터 선발 좌익수로 출전하며 팀을 지켰다. 강민호는 옆구리 부상으로 허리를 충분히 돌릴 수 없었지만 포수 마스크를 쓰고 9경기에 선발 출전하며 안방을 지키는 저력을 보였다.

Advertisement

이러한 선배들의 모습은 젊은 선수들에게 강한 영감을 주었다. 한국시리즈 4차전에서는 고졸 새내기 장찬희가 4이닝 1실점으로 호투하며 승리의 발판을 닦았다. 이어 구원 등판한 이재희가 3이닝 3분의 2을 무실점으로 막아내며 팀의 승리를 견고히 했다. 이러한 투수진의 활약은 삼성의 플레이오프와 한국시리즈 승리에 결정적인 기여를 했다.

결승전 MVP급 활약, 원태인과 구자욱

결승 5차전에서 삼성의 에이스 원태인과 구자욱의 활약이 빛을 발했다. 원태인은 플레이오프 시절 불펜으로만 기용되었으나, 한국시리즈 5차전에서 선발 등판해 5이닝 4피안타 2볼넷 5탈삼진 1실점으로 호투하며 승리 투수가 되었다. 이는 원태인의 데뷔 첫 한국시리즈 승리로, 정규시즌 7승 9패 평균자책점 4.52의 부진을 씻어내는 기염을 토했다.

구자욱은 햄스트링 부상이 있음에도 불구하고 타격에서 맹활약했다. 5차전 3회말 2사 1루에서 동점인 2루타를 치며 팀에 생기를 불어넣었고, 5회말에도 우중간 안타를 기록하는 등 1차전부터 5차전까지 20타수 10안타 0.500의 높은 타율을 기록했다. 구자욱은 생애 첫 한국시리즈 우승을 자신의 배트로 일궈내며 팀의 정신적 지주 역할을 했다.

케이티 위즈의 침체와 역사적 전환점

우승 후보로 꼽혔던 케이티 위즈는 2차전부터 5차전까지 투타에서 무기력한 모습을 보였다. 최원준의 수비 부상과 안현민의 타격 부진이 팀의 부진을 가중시켰다. 외국인 투수 로건 앨런 역시 기대 이하의 성적을 올리며 팀의 승리를 막지 못했다. 케이티는 1차전 패배 이후 연패의 늪에 빠지며 우승 기회를 스스로 날렸다.

Advertisement

삼성 라이온즈의 이번 우승은 2016년 개장한 삼성라이온즈파크에서의 첫 우승이라는 기록도 포함된다. 강민호는 프로 23시즌 만에 처음으로 한국시리즈 우승을 경험하며 은퇴를 앞둔 커리어의 마무리를 장식했다. 최형우는 7번째 우승 반지를 끼며 구단의 역사를 다시 썼다. 삼성 라이온즈는 12년 만의 정상 탈환을 통해 KBO리그의 새로운 강자로 다시금君臨했다.