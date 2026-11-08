삼성 라이온즈, 12년 만에 한국시리즈 제패… kt wiz 격파

삼성 라이온즈가 2026년 한국시리즈에서 kt wiz를 4승 1패로 꺾고 12년 만에 우승컵을 들어올렸다. 8일 대구에서 열린 5차전서 12대 1 대승을 거둔 삼성 구단과 팬들의 환호성이 끊이지 않고 있다.

2026년 11월 8일, 대구 삼성라이온즈파크 에서 열린 프로야구 포스트시즌 한국시리즈 5차전 경기에서 삼성 라이온즈 가 kt wiz 를 12대 1로 압도적인 점수차로 꺾었다. 이 승리를 통해 삼성 라이온즈 는 시리즈 전적 4승 1패로 공식 우승을 확정 지었으며, 2011년부터 2014년까지 4년 연속 한국시리즈 정상에 올랐던 이전 우승 기록으로부터 정확히 12년 만에 다시금 '챔피언'의 자리에 올랐다.

압도적인 전력으로 12대 1 완봉 승리

삼성 라이온즈는 이날 홈구장에서 펼쳐진 결정전 kt wiz를 상대로 12대 1이라는 큰 점수差로 승리하며 시리즈 종료와 우승을 동시에庆祝活动했다. 특히 5회초 선발투수 원태인은 이닝을 마치고 환호하는 모습으로 팀의 강력한 에이스 역할을 입증했고, 5회말에는 구자욱이 홈을 밟은 후 포효하며 팀의 승리를 알렸다.

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이러한 선수들의 폭발적인 활약은 팀 전체의 공격력을 보여주는 동시에, 장기전 끝에 맞은 이 중요한 시합에서 삼성의 심리적 우위가 얼마나 컸는지를 방증하는 대목이다. 삼성 선수들은 승리가 확정되는 순간 구장 안을 가득 채운 응원들과 함께 우승의 감동을 함께 나누며 환호했다.

팬들 열광… '감동과 보답'의 현장

우승을 직관한 대구 시민 김민호(35) 씨는 삼성의 우승이 실감 나지 않을 정도로 감격스러움을 호소했다. 그는 2014년 이후 긴 기다림 동안 포기하지 않고 응원해온 것에 대한 보답을 받은 듯한 기쁨을 표하며 감정이 벅찬 순간을 전했다. 같은 관중석의 윤영하 씨(31) 또한 부상을 입은 선수가 많고 고난이 많았음에도 끝까지 투혼을 발휘한 선수들을 자랑스럽게 여겼다.

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35년째 삼성을 열렬히 응원해온 안현호 씨(63)는 과거 울고 웃었던 기억들이 주마등처럼 스쳐 지나가는 것을 느끼며 눈물 나게 기쁘다고 말했다. 경주에서 TV 중계를 통해 우승을 지켜본 허진석 씨(50)는 아내 임연심 씨와 아들 허지원 군과 함께 목이 터져라 '삼성'을 외쳤으며, 가족과 함께 치킨과 맥주, 콜라로 축포를 쏘며 승리의 기운을 만끽하겠다고 밝혔다.

SNS를 통해서도 영화관, 카페, 식당, 가정집 등에서 응원전을 펼친 팬들이 "꿈인지 현실인지 실감이 안 난다", "지금이라도 라팍으로 가서 축제를 즐기자" 등의 글을 올리며 우승의 설렘을 공유했다. 3년차 팬인 최혜진 씨(31)는 선수단의 뛰어난 타격감으로 우승을 믿었고, 특히 강민호 선수의 우승 반지 착용을 간절히 바랐던 팬으로서 큰 기쁨을 느꼈다고 말했다.

선수단 단결력… 박승규의 선택과 강민호의 반지

현장에서의 승리는 단순한 개인의 역량뿐만 아니라 팀 전체의 단결과 헌신을 보여주는 사례이기도 했다. 시즌권을 가진 강민지 씨(32)는 매경기 힘들어하는 선수들을 고참 선수들이 버텨주며 팀이 하나로 뭉쳐 경기한 점을 높이 평가했다. 이는 삼성 라이온즈가 짧은 시일이 아닌 장기적인 관점에서 팀 문화와 리더십을 구축해왔다는 방증이다.

특히 올 시즌 박승규 선수가 개인 기록인 사이클링 히트(1경기 4안타) 달성 가능성을 포기하고 팀을 위해 3루까지 뛰는 선택을 한 점은 팬들의 깊은 인상을 남겼다. 허진석 씨처럼 많은 팬들은 개인의 성과보다 팀의 승리를 우선시하는 선수들의 태도에 감동했으며, 자신들도 그런 선수로 성장해야 한다는 다짐을 하기도 했다. 이러한 선수들의 희생과 헌신은 결국 12년 만에 돌아온 우승컵이라는 결실로 이어졌다.

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대구·경북의 축제... 후속 행보에 관심

이번 우승은 대구와 경북 지역 사회에 큰 축제를 안겨주었다. 삼성 라이온즈의 우승은 2014년 이후 12년 만에 찾아온 영광으로, 지역민들에게는 단순한 스포츠 승리를 넘어선 정서적 결속제 역할을 했다. 팬들은 라팍으로 모여 축제를 즐기며 우승의 설렘을 이어가겠다고 밝혔으며, 이는 다음 시즌에 대한 기대감과 지역 야구 문화의 활성화로 이어질 것으로 전망된다.

이번 한국시리즈 우승으로 삼성 라이온즈는 프로야구 역사에서 다시 한번 '왕조'의 이름을 새겼다. 2011년부터 2014년까지의 4년 연속 우승에 이어, 다시 한번 정상에 선 것은 구단과 팬 모두에게 오랜 기간 동안 이어진 열정과 인내의 결과물이다. 앞으로 삼성 라이온즈는 12년 만에 찾아온 우승을 발판 삼아 다음 시즌을 향한 새로운 도전을 시작할 것이며, 팬들은 그 과정을 다시금 열정적으로 응원할 예정이다.