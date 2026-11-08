삼성 라이온즈, kt wiz 압승으로 2026년 KBO 한국시리즈 제패

삼성 라이온즈가 2026년 11월 8일 kt wiz를 12대 1로 대파하며 한국시리즈 우승을 확정지었다. 구자욱이 시리즈 MVP에 올랐고, 삼성은 통산 두 번째 통합 우승을 향해 한 발 더 다가섰다.

삼성 라이온즈 가 2026년 11월 8일 대구 삼성라이온즈파크 에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 한국시리즈(KS) 5차전에서 kt wiz 를 12대 1로 대파하며 우승을 차지했다. 7전 4승제인 이 경기에서 삼성은 승리를 확정지으며 통산 두 번째 통합 우승의栄光을 향해 거침없이 내달렸다. kt wiz 는 5년 만에 정상 도전의 기회를 맞이했으나, 시리즈 1차전부터 이어진 삼성의 강력한 질주 앞에서는 힘 한 번 제대로 쓰지 못하고 준우승의 설움을 남겼다.

삼성 라이온즈의 경기력 분석

삼성 라이온즈의 우승은 단순한 점수 차이를 넘어선 팀 전체의 화합과 공격력의 폭발로 이어졌다. 3회초 kt wiz가 장진혁의 희생플라이로 선취점을 올려 초반 우위를 점했지만, 삼성은 즉각적인 반격으로 경기를 뒤집었다. 3회말 선두 타자 한승택의 내야안타로 출루한 후, 권동진의 보내기 번트에서 강공 전환을 꾀한 좌전 안타까지 이어지며 무사 1, 2루 찬스를 만들었다. 이어 디아즈가 1타점 적시타를 터뜨리며 동점을 만들었고, 구자욱이 1타점 적시 2루타로 다시 앞서나갔다.

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경기는 5회말 삼성의 압도적인 플레이로 결정타를 맞았다. 김지찬이 2사 1, 3루 상황에서 2타점 3루타를 기록하며 점수差를 벌렸다. 이어 이재현의 좌선상 1타점 2루타로 6대 1까지 점수가 벌어졌고, 류지혁의 자동 고의볼넷으로 만루 상황이 조성된 후 강민호의 땅볼 타구를 kt 2루수 류현인이 잡았다. 류현인이 2루로 던져 병살을 시도했으나, 유격수 권동진이 공을 놓치는 어이없는 실책이 터졌고, 이에 두 주자가 홈을 밟으며 점수가 8점까지 벌어졌다. 이 과정에서 최형우와 구자욱이 각각 타점과 득점을 올리며 삼성의 압승을 굳혔다.

MVP와 마무리 투수의 활약

한국시리즈 MVP는 타율 0.500(20타수 10안타), 홈런 1개, 타점 6개, 득점 5개를 기록한 구자욱이 차지했다. 기자단 투표에서 총 97표 중 72표(득표율 74.2%)를 얻으며 무난하게 수상했다. 구자욱은 시리즈 내내 치명적인 타격으로 팀 승리에 기여했고, 우승 축하 행사에서 기아 EV4 차량을 선물로 받으며 그 성과를 인증받았다. 그의 활약은 삼성의 공격력을 이끄는 핵심 동력으로 작용했다.

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마무리 투수 페덱도 팀의 우승을 완성하는 데 중요한 역할을 수행했다. 2차전 선발로 등판해 7이닝 1실점으로 호투한 페덱은 나흘 만의 구원 등판에서 전의를 상실한 kt 타선을 완벽하게 차단했다. 그는 4이닝 동안 삼진 5개를 잡으며 무실점 행진을 이어갔고, 세이브를 기록하며 2026년 프로야구의 막을 내렸다. 그의 안정된 피칭은 삼성의 승리를 굳히는 결정적인 마지막 조각이었다.

kt wiz의 재기불능 상황

kt wiz의 우승 도전은 초반부터 위기를 맞았다. 데이비스 대니엘이 마운드에 올라 추격의 좌중간 투런포를 허용하며 기세가 꺾였다. 내일이 없는 상황에서도 대니엘을 교체하고 선발 요원 고영표를 4회 투입해 총력전을 펼쳤으나, 삼성의 연이어 터지는 타선 앞에 힘없이 무너졌다. 류지혁을 고의볼넷으로 건너뛰고, 옆구리 근육 찢어짐으로 스윙도 어려운 강민호를 내세우는 등 tactical한 시도도 결국 어이없는 실책과 맞물려 점수폭탄으로 이어졌다.

특히 고영표는 무실점 이닝으로 팀을 지켰으나, 그 이후의 불펜진 부담을 줄이지 못했다. kt의 수비적 허점과 삼성의 공수 양면의 압도적인 경기력 차이는 단순히 한 두 선수의 탓으로 돌릴 수 없는 결과였다. 삼성이 우승을 확정지으며 kt는 다시금 재건과 도전을 위한 장기적인 계획 수립이 필요하다는 점을 자인하는 결과를 낳았다.

2026 시즌 마무리와 향후 전망

삼성 라이온즈의 이번 우승은 구자욱을 필두로 한 공격진의 성숙함과 페덱의 마무리 선방이 조화를 이룬 결과물이다. 한국시리즈 우승은 삼성이 프로야구 역사에서 통산 두 번째 통합 우승을 향해 나아가는 중요한 이정표가 되었다. 이러한 성과는 향후 팬들의 기대치를 높이고, 다음 시즌의 구단 운영과 선수 영입 전략에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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이제 삼성 라이온즈는 2026년 11월 8일을 기점으로 통합 우승이라는 새로운 시대를 열었고, 이 과정은 팀의 역사에 길이 남을 영광스러운 기록으로 남게 되었다. kt wiz는 5년 만에 정상을 향한 도전에서 아쉽게 낙담했지만, 이를 발판으로 삼아 더 나은 전력으로 돌아올 것을 다짐해야 할 때다. 한국프로야구 리그는 양 팀의 대결구도를 통해 새로운 스토리를 만들어냈으며, 이러한 경쟁력은 리그 전체의 성장동력으로 작용하고 있다.