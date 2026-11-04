삼성 라이온즈, 한국시리즈 2차전 연장 12회 실책 끝 KT 꺾고 1승 1패 원점

삼성 라이온즈가 2026 한국시리즈 2차전에서 KT 위즈를 연장 12회 끝에 3-2로 꺾고 시리즈를 1승 1패 원점으로 돌렸다. 결승점은 12회초 KT 2루수 오윤석의 원바운드 악송구에서 나왔으며, 3차전은 6일 대구에서 열린다.

삼성 라이온즈 가 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 한국시리즈 2차전에서 KT 위즈 를 연장 12회 혈투 끝에 3-2로 꺾었다. 이 승리로 삼성과 KT의 한국시리즈 시리즈 전적은 1승 1패 원점으로 돌아갔다.

승부는 연장 12회에 나온 실책에서 갈렸다. 삼성 이재현이 1사 1·2루에서 투수 앞 땅볼을 쳤고, KT 투수 우규민이 2루로 송구해 아웃카운트를 늘리려 했다. 그러나 병살을 노리던 KT 2루수 오윤석의 송구가 원바운드 악송구가 되면서 1루수 김현수가 공을 놓쳤고, 3루까지 진루한 삼성 르윈 디아즈가 홈을 밟았다.

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에이스 맞대결 이후 불펜 총력전으로 이어진 경기 흐름

선발 투수들의 투수전이 이어진 뒤 8회부터 양 팀 사령탑이 불펜 필승카드를 연달아 투입하며 경기는 접전으로 바뀌었다. 이날 KT의 실질적인 에이스 고영표와 삼성의 에이스 크리스 페덱이 정면으로 맞붙었고, 두 투수는 7회까지 1실점만 내주며 한국시리즈 무대에서 명품 투수전을 펼쳤다.

KT는 8회 손동현을 올렸고, 1사 1루 상황이 이어지자 마무리 박영현을 조기에 투입해 계속된 1·2루 위기를 진화했다. 전날 1차전에서 1.2이닝 세이브를 올렸던 박영현은 9회에도 마운드를 지키며 1사 2루 상황을 막아냈다.

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삼성도 불펜에서 가장 컨디션이 좋은 좌완 이승민을 투입했다. 이승민이 9회말 1사 후 허경민에게 2루타를 내주자, 삼성은 4차전 선발 등판 가능성이 있던 원태인을 긴급 투입하는 초강수를 두며 불씨를 껐다. 이후 경기는 연장으로 접어들었고, 경기 시작 4시간이 지난 12회초에야 결승점이 나왔다.

디아즈 적시타와 KT 행운의 내야안타가 만든 10회 승부

삼성은 10회 디아즈의 우전 적시타로 다시 리드를 잡았다. 선두 타자 김지찬의 사구와 구자욱의 고의4구로 만든 1사 2·3루에서 박승규의 타구는 KT 중견수 샘 힐리어드의 호수비에 막혔지만, 이날 절정의 타격감을 보여준 디아즈가 다음 타석에서 결정적인 적시타를 때려냈다.

디아즈는 팀의 첫 2득점에 모두 관여했고, 이날 6타수 4안타의 맹타를 휘둘렀다. 삼성이 한 점을 앞서가던 10회 말에는 KT가 행운을 얻었다. 1사 후 장진혁의 안타로 찬스를 잡은 KT는 안현민의 3루수 앞 빗맞은 타구가 파울이 되지 않고 라인을 그대로 타고 흐르며 내야 안타가 되는 행운을 누렸다.

이어진 힐리어드의 1루 쪽 평범한 땅볼 때는 디아즈가 2루로 송구하려다 공을 떨어뜨리는 실수가 나왔다. 흔들린 원태인은 김현수에게 밀어내기 볼넷을 허용해 경기를 다시 2-2 균형으로 돌려놓았다. 이후 원태인은 1사 만루의 위기에서 역전을 허용하지 않고 아웃카운트 2개를 채우며 흐름을 붙잡았다.

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12회 실책이 가른 승부와 한국시리즈 3차전 대구행

삼성은 12회 결승점을 앞세워 3-2로 이기며 한국시리즈 2차전을 가져갔다. 양 팀 모두 결정적인 한 방이 터지지 않던 승부는 결국 실책에서 승패가 갈렸다는 평가가 나온다.

삼성은 12회 수비에서 배찬승을 마운드에 올려 1점 차 리드를 끝까지 지켜냈다. 이로써 삼성은 시리즈 전적을 1승 1패로 맞췄고, 두 팀의 대결은 이제 새로운 국면을 맞게 됐다.

한국시리즈 3차전은 6일 장소를 삼성의 안방인 대구로 옮겨 열린다. 1, 2차전을 나란히 1승씩 나눠 가진 삼성과 KT가 대구에서 어떤 전력을 꺼내 들지가 다음 경기의 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.