삼성 라이온즈, 디아즈의 부활과 페덱의 투혼으로 KT전 3-2 승리

삼성 라이온즈가 르윈 디아즈의 4안타 2타점 활약과 크리스 페덱의 7이닝 1실점 완투로 한국시리즈 2차전에서 KT 위즈를 3-2로 꺾었다.

삼성 라이온즈 가 외국인 타자 르윈 디아즈 의 폭발적인 타격과 선발 투수 크리스 페덱 의 날카로운 제구력으로 한국시리즈 (KS) 승리의 고비를 넘었다. 삼성은 4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 2차전에서 KT 위즈 를 연장 12회 끝에 3-2로 물리쳤다. 이는 삼성이 이번 시리즈에서 거둔 첫 승리이다.

디아즈의 반전 승부처 3루타와 결승타

르윈 디아즈는 연장 12회에 결정적인 결승타를 터뜨리며 팀의 승리를 견인했다. 그는 경기 내내 침묵하다가 2회초 선제 타점을 기록한 것을 시작으로 4안타 2타점 1득점이라는 저력을 보였다. 특히 12회초 끝내기 직전인 상황에서 그는 땅볼로 출루한 뒤 후속 타자의 안타와 KT 2루수의 실책을 이용해 홈을 밟았다.

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2회초 무사 2루 상황에서는 KT의 선발 고영표가 던지는 체인지업을 강하게 잡아 우측 담장 바로 앞까지 날렸다. KT 우익수 최원준이 점프 캐치를 시도하며 넘어지는 사이 디아즈는 발 빠른 주루 플레이로 3루까지 도달했다. 이 KBO리그 개인 첫 3루타는 디아즈가 심리적 압박을 딛고 올라선 순간이었다.

심리전과 팬 비난 딛은 외국인 타자의 성장

디아즈는 지난 플레이오프(PO)와 KS 1차전 동안 극심한 스트레스에 시달렸다. PO 4차전 4타수 무안타와 KS 1차전 부진 후 일부 팬들의 아내 SNS를 통한 공격적인 비난은 그에게 큰 상처가 되었다. 디아즈는 자신의 SNS를 통해 가족의 건강이 나빠질 정도로 큰 고통을 호소하며 서운함을 표현했다.

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하지만 그는 이러한 외부의 소음을 차단하고 경기장에 집중했다. PO 5차전과 KS 1차전에서도 부진했던 그는 이번 경기에서 타격감의 복귀를 알렸다. 4회초 중월 2루타와 6회초 우전 안타를 연달아 기록하며 경기장을 달랐다. 그의 회복은 팀 승리의 분수령이 되었다.

페덱의 구원 투구와 295구 누적 이닝

삼성 선발 크리스 페덱은 지난 부진을 씻어내고 올가을 최고의 투구를 펼쳤다. 페덱은 4일 등판에서 7이닝 1실점으로 팀을 견제했다. 그는 최근 10일 동안 총 295개의 공을 던지며 무거운 에이스 역할을 했다. 포스트시즌에서의 부진은 있었으나, 이는 그의 어깨로 스스로 씻어냈다.

페덱은 정규시즌 선발 기준인 5일 휴식보다 짧은 휴식기를 가지고 마운드에 올랐다. 포스트시즌 4차전 이후 사흘만 쉬고 등판해 99구를 던지며 1실점으로 호투했다. 이날도 앞선 두 경기보다 많은 102구를 던지며 팀의 승리를 이끌었다.

연장전 혈투와 다음 경기 진행 일정

경기는 4시간 20분이라는 긴 시간을 끌며 치열한 접전을 벌였다. 1-1로 맞선 연장 10회초, KT의 샘 힐리어드가 디아즈의 실책으로 동점 빌미를 내줬으나 삼성은 추격에 성공했다. 삼성은 1차전 7-8 패배의 설욕을 위해 이날 승리를 거두었다.

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두 팀은 현재 1승 1패로 균형을 유지하고 있다. 다음 3차전은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린다. 삼성은 디아즈의 타격과 페덱의 투구에 대한 기대감을 안고 다음 승리를 위해 준비할 예정이다.