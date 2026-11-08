삼성 라이온즈, 12년 만 한국시리즈 우승...KT위즈 꺾고 정상 등극

삼성 라이온즈가 8일 한국시리즈 5차전에서 케이티 위즈를 12-1로 대파하며 2014년 이후 12년 만의 우승 트로피를 들어올렸다. 불펜의 활약과 후라도의 부활이 승리의 핵심이었다.

삼성 라이온즈 가 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 한국시리즈 5차전에서 케이티 위즈 를 12-1로 꺾고 통산 14번째 우승을 확정지었다. 이번 우승은 삼성이 2014년 이후 12년 만에 거머쥔 타이틀로, 시즌 내내 부상에 시달렸던 불운을 말끔히 씻어내린 쾌거다. 삼성은 시리즈 전적 4승1패로 상대팀을 따돌리고 정상에 올랐다.

부상과 연패 극복한 불펜과 주자력

시즌 개막 전 전문가들이 우승 후보로 꼽았음에도 불구하고, 삼성은开局부터 치명적인 부상을 안고 시작했다. 에이스 원태인, 외국인 투수 맷 매닝, 불펜 핵심 이호성이 이탈했고, 구자욱과 이재현, 김영웅 등 주전 타자들도 부상으로 고전했다. 전반기 내내 완전체 타순을 구성하지 못했으며, 4월에는 7연패라는 부진을 겪기도 했다.

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하지만 삼성은 불안 요소였던 불펜을 통해 전반기 1위라는 놀라운 반전을 이끌었다. 마무리 김재윤과 필승조 이승민 등의 활약으로 전반기 불펜 평균자책점은 3.78로 리그 1위를 기록했다. 박진만 감독은 우승 시 불펜의 공로를 높게 평가할 정도였다. 또한 김지찬과 김성윤이 타율 3할을 기록하며 주자를 쌓아주고, 구자욱, 르윈 디아즈, 최형우가 중심 타선에서 해결사 역할을 했다.

9월 추락과 정규시즌 2위 마무리

삼성라이온즈의 상승세는 8월까지 이어졌다. 7월 합류한 크리스 페덱이 13경기 7승3패, 평균자책점 2.95로 선발진을 지탱했고, 대체 선수로 온 오스틴 보스도 아리엘 후라도의 공백을 잘 메웠다. 9월 초 7연승을 달리며 케이티와의 선두 다툼에서 앞선 상태였다.

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그러나 9월 이후 삼성은 하락세를 탔다. 반면 케이티 위즈는 9월부터 10월까지 24승6패2무, 승률 0.800이라는 경이로운 기록을 세우며 1위를 굳혔다. 같은 기간 삼성은 15승14패, 승률 0.517에 그쳤다. 막판 6연승으로 케이티를 3경기차까지 따라붙었으나, '타격왕' 구자욱의 햄스트링 부상과 후라도의 평균자책점 9.58 등 선발진의 붕괴로 정규시즌 2위에서 시즌을 마감했다.

플레이오프 역전과 한국시리즈 지배력

가을야구에서 다시 깨어난 삼성은 큰 위기를 극복했다. 세이브 1위 김재윤의 부상으로 전력 저평가를 받았으나, 박진만 감독의 원태인 구원 등용 등 전술적 변화가 먹혔다. 기아 타이거즈와의 플레이오프에서 1차전을 내줬지만, 3승2패로 시리즈를 뒤집어气势를 올렸다. 플레이오프 MVP를 차지한 후라도가 2승, 평균자책점 1.32로 선발진을 다시 굳혔다.

한국시리즈에서도 삼성은 기세를 유지했다. 1차전을 내준 뒤 0-8로 끌려가던 2차전에서 7-8까지 따라붙으며 분위기를 역전했고, 연장 12회 승부 끝에 승리하며 승리를 쟁취했다. 이후 꾸준한 승리 행진을 통해 4선승제에서 4승1패의 기록을 만들며 우승을 확정지었다.