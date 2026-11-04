삼성 디아즈, 한국시리즈 2차전 4안타로 승리의 주역

삼성 라이온즈 디아즈가 2026년 11월 4일 열린 한국시리즈 2차전에서 4안타 2타점으로 승리하며 팀을 이끌었다. 연장 혈투 속 실책에 대한 사과와 함께 경기 운영 전략도 공개된다.

삼성 라이온즈 의 외국인 타자 디아즈 가 2026년 11월 4일 경기도 수원 케이티위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 한국시리즈 (KS) 2차전에서 팀의 승리를 견인했다. kt wiz 와의 이 경기에서 디아즈 는 타석과 수비 모두에서 주목할 만한 활약을 펼쳤으며, 특히 연장의 혼전 속에서 결정적인 한 방으로 승부의 향방을 가르는 데 기여했다.

디아즈의 폭발적 타격 능력

디아즈는 이날 경기에서 6타수 4안타 2타점 1득점이라는 높은 타율을 기록하며 삼성의 공격을 주도했다. 그는 2회 첫 타석부터 시원한 방망이를 휘두르며 상대 선발 투수를 압박했고, 이후에도 꾸준한 출루와 득점 기회를 만들어냈다. 그의 심상치 않은 타격 감각은 정규시즌과는 차원이 다른 수준이었으며, 팬들과 구단 관계자들로부터 큰 기대를 모으고 있다.

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특히 발이 느린 편인 디아즈는 KBO리그 정규시즌 통산 317경기에서 단 한 번도 3루타를 친 적이 없었다. 그러나 이번 한국시리즈 무대에서는 포스트시즌 포함 한국 무대 첫 3루타를 달성하며 자신의 가능성을 증명했다. 이는 그가 단순히 홈런만 노리는 타자가 아니라, 다양한 형태의 안타로 팀에 도움을 줄 수 있는 다재다능한 선수임을 보여준 사례다.

연장 10회 적시타와 승리의 순간

경기는 팽팽한 접전을 벌이다가 연장 10회초까지 1-1 동점을 유지했다. 이때 디아즈는 2사 1, 2루의 중요한 상황에서 타석을 맞이했고, kt 벤치는 왼팔 투수 전용주를 마운드에 올렸다. 이 순간 디아즈는 1타점 적시타를 터뜨리며 승리의 무게추를 삼성 쪽으로 기울였다. 그의 이 타구는 단순한 안타를 넘어, 경기를 완전히 뒤집는 결승타라는 평가를 받았다.

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하지만 승리를 이끈 디아즈에게도 아쉬운 장면이 있었다. 그는 수비 시 실책을 저질러 팀이 위기에 처하는 빌미를 제공하기도 했다. 이로 인해 박진만 삼성 감독은 경기 후 디아즈가 찾아와 90도로 깊이 사죄하는 모습을 목격했다. 디아즈는 "승리해서 기쁘지만, 경기 후반에 안 좋은 일이 있었다"며 "실책을 저질러 책임감을 느꼈고, 지금도 느낀다"라고 솔직하게 털어놓았다.

감독의 반응과 향후 전망

박진만 감독은 디아즈의 사과에 대해 "호수비보다 기본기에 따라서 수비해줬으면 한다. 수비 코치에게 한마디 해야겠다"라며 농담 섞인 진담으로 반응을 보였다. 이는 감독이 디아즈의 공격력을 높이 평가하면서도, 수비 안정성에 대한 우려를 동시에 표명한 것으로 해석된다. 디아즈 또한 "중요한 상황에서 실책해서 팀이 패배 직전까지 몰린 것이 정말 미안했다"며 깊은 사과의 뜻을 전했다.

홈런만 치면 KBO 포스트시즌 최초의 사이클링 히트를 달성할 수 있었던 상황이었음에도, 디아즈는 인플레이 타구를 만들기에 집중했다. 그는 "동료들이 홈런 하나만 치라고 해서 그 생각을 지우려고 했다. 의식하면 나쁜 공에 손이 나간다"며 "팽팽한 경기라 출루하기 위해 노력했다"고 설명했다. 이러한 태도는 팀의 승리를 최우선으로 생각한 결과로, 다음 경기에서도 비슷한 전략이 이어질지 주목된다.