삼성·SK하이닉스 2배 레버리지·인버스 ETF 상장, 시장 변동성 급등 우려

삼성과 SK하이닉스 주가를 2배로 추종하는 레버리지·인버스 상장지수펀드가 오늘 상장된다. 초고위험 상품이 국내 증시 변동성을 크게 높일 수 있다는 우려가 제기된다.

삼성전자 와 SK하이닉스 주가를 2배로 추종하는 상장지수펀드가 오늘 증시에 상장된다. 주가 변동 폭을 플러스 2배로 추종하는 레버리지 형 상품이 16개, 마이너스 2배로 추종하는 인버스 형 상품이 2개로 총 18개의 상장 상품이 시장에 등장한다.

상장 규모는 4조3227억원에 이르며, 해당 상품에 투자하기 위해 이수해야 하는 사전 교육을 마친 수요자가 13만 명을 넘어섰다. 업계는 새로운 상품의 출시가 자금 유입 효과를 5조원 이상으로 추산하고 있다. 이 상품들은 '지렛대 효과'를 통해 이익과 손실이 증폭되는 초고위험 상품으로, 국내 주식의 가격 제한 폭(±30%)을 감안하면 하루 만에 최대 60%의 이익이나 손실을 볼 수 있다. 개별 종목의 주가가 횡보할 경우 '음의 복리 효과'가 나타나 손실이 눈덩이처럼 커져 원금을 전부 잃는 상황이 발생할 수 있다.

이러한 위험 때문에 금융 당국은 과거에 개별 종목 레버리지·인버스 ETF를 허용하지 않았다. 하지만 올해 말 환율 급등 사태 이후 당국의 입장이 바뀌어 이들 ETF가 허용되었다. 삼성전자와 SK하이닉스의 2배 레버리지·인버스 ETF가 국내 개별 투자자를 끌어들이는 유인책으로 내놓은 것이다. 문제는 이들 상품이 과열된 장세에 기름을 붓고 시장 변동성을 과도하게 키우는 데 있다.

어제 종가 기준으로 사상 처음 8000 고지를 밟은 코스피의 변동성은 세계 최고 수준에 이르렀으며, 이들 상품의 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 역시 일제히 널뛰기 일쑤다. 두 종목의 시가총액은 코스피 전체 시총의 절반에 육박하는 수준이며, 해당 상품으로 자금이 집중되면 이들 종목의 주가 뿐 아니라 국내 증시 전체를 뒤흔들 위험이 커진다. 코스피 시총이 세계 7위에 올라가며 강세를 보이나, 시장 상황은 만만치 않다. 글로벌 금리 인상 가능성이 커지면서 지난주 외국인 투자자는 10조원을 초과하는 순매도를 기록했고, 신용거래융자 잔고는 36조원으로 역대 최고치를 기록했다.

증시를 둘러싼 불확실성이 커지고 있더라도 정부는 개별 종목 레버리지 ETF 출시에 이어 국민연금의 국내 주식 투자 비중을 높이는 방안을 검토 중이다. 정부가 단순히 증시 부양만을 위해 시장에 개입하면 안 되며, 시장 변동성으로 인해 발생할 수 있는 충격을 최소화하기 위해 리스크 관리에도 만전을 기해야 한다





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