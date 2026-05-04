삼성·하이닉스 성과급 논쟁 넘어선 한국 경제의 구조적 문제

삼성전자와 SK하이닉스의 기록적인 성과급 논쟁은 단순한 노사 갈등을 넘어 한국 경제의 구조적인 문제점을 드러내고 있습니다. 수출 거대기업의 영향력 확대, 소득 불균형 심화, 거시경제 변동성 증가 등 다양한 측면에서 심층적인 분석과 해결책 모색이 필요합니다.

최근 한국 경제 뉴스를 한 단어로 요약하면 ‘ 삼성전자 · SK하이닉스 (삼전·하이닉스) 성과급 ’입니다. 인공지능(AI) 슈퍼사이클 속에서 두 회사의 영업이익이 급증하면서 성과급 논쟁도 함께 뜨거워지고 있습니다.

SK하이닉스는 영업이익의 10%를 상한 없이 성과급으로 지급하기로 결정했습니다. 삼성전자 노조는 영업이익의 15%를 요구하며 파업까지 예고한 상황입니다. 그러나 이 논쟁은 단순히 “성과급을 얼마나 지급할 것인가”라는 노사 갈등에 그치지 않습니다. 성과급을 지역화폐로 지급하여 내수 진작에 기여해야 한다는 주장과, 성과급을 국민과 나눠야 한다는 의견, 그리고 이에 반대하는 재산권 및 시장질서 논쟁이 첨예하게 대립하고 있습니다.

두 기업의 이익이 조세, 복지, 분배, 정의에 대한 문제로까지 확대되는 양상입니다. 이번 추가경정예산의 재원이 삼전·하이닉스가 납부한 법인세에서 나왔다는 사실도 주목할 만합니다. 경제학 연구에서는 이러한 회사를 ‘수출거대기업(Export Superstar)’이라고 정의합니다. 30여 개국의 비석유 수출 데이터를 분석한 결과, 상위 1개 수출 기업이 평균 14%, 상위 5개 기업이 30%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 특정 산업의 비교우위, 즉 ‘국가적 경쟁력’이 사실상 한두 개의 거대 기업에 의해 결정되기도 합니다.

삼전·하이닉스는 이러한 정의에 정확히 부합합니다. 반도체는 한국 수출의 약 4분의 1을 차지하며, 메모리 수출의 대부분은 이 두 회사가 담당합니다. 코스피 시가총액, 상장사 영업이익, 연구개발 및 설비 투자에서 이들이 차지하는 비중을 종합하면 “한국 경제의 양대 기둥”이라는 표현이 과장이 아님을 알 수 있습니다. 수출은 평균적인 ‘많은 기업’이 아닌 극소수의 거대 기업에 의해 좌우되는 구조로 변화했습니다.

그 결과, 한 나라의 산업별 수출 구조와 비교우위, 거시 변동까지 소수 기업의 성과와 충격에 따라 크게 흔들릴 수 있습니다.

“삼전·하이닉스 실적이 곧 한국 경제 성장률”이라는 말은 단순한 농담으로 치부할 수 없습니다. 해외 수요가 증가할수록 몇 가지 현상이 동시에 발생합니다. 첫째, 이미 수출 비중이 큰 거대 기업의 성장률은 더욱 높아지고, 작은 수출 기업, 내수 기업, 자영업자는 상대적으로 어려움을 겪습니다.

기업 간 소득 분배의 격차가 심화되는 것입니다. 2024~2025년의 데이터를 살펴보면, 반도체 슈퍼사이클이 소수 거대 기업에 이익을 집중시키는 현상을 명확하게 확인할 수 있습니다. 2024년 SK하이닉스는 매출 66조 원, 영업이익 23조 원을 기록했고, 1년 뒤인 2025년에는 매출 97조 원, 영업이익 47조 원을 달성하며 영업이익률 49%라는 제조업에서는 보기 드문 수익성을 보였습니다. 같은 해 삼성전자는 매출 333조 원, 영업이익 43조 원을 올렸습니다. 두 회사를 합치면 연간 영업이익만 90조 원에 육박합니다.

한국 상장사 250여 곳이 한 해 동안 벌어들인 이익 228조 원 가운데, 거의 절반에 가까운 몫을 삼전·하이닉스 두 회사가 차지하는 구조가 되었습니다. 이들 기업의 반도체 부문 수억 원대의 성과급과, 수출 기업, 내수 기업 노동자, 자영업자의 상대적 박탈감이 동시에 느껴지는 상황입니다. 둘째, 기업 내 소득 분배의 변화입니다. 노동분배율은 기업이 창출한 부가가치 가운데 임금으로 배분된 몫의 비율을 의미합니다.

수출 거대기업이 등장하면 이 노동분배율이 변화합니다. 하이닉스 사례를 간략하게 계산해 보면, 부가가치비율을 두 해 모두 매출의 40%로 가정할 때, 2023년에는 부가가치 13조 원 가운데 인건비 8.2조 원이 지급되어 노동소득분배율이 약 63% 수준입니다. 2024년에는 부가가치가 26조 원대로 두 배 이상 증가하는 반면, 인건비는 12.2조 원으로 소폭 증가하여 노동소득분배율이 약 46%로 17%포인트가량 감소하는 것으로 추정됩니다. 매출과 이익은 폭발적으로 증가했지만 새로 창출된 부가가치의 더 큰 몫은 노동이 아닌 자본이 가져간 것입니다. 셋째, 거시경제 차원의 위험입니다.

상위 몇 개의 수출 거대기업의 개별적인 충격이 국가 경제 성장률까지 의미 있게 영향을 미칠 수 있습니다. 반도체 호황과 불황이 곧바로 성장률, 투자, 고용, 세수에 영향을 미치는 한국에서 이러한 메커니즘은 쉽게 확인할 수 있습니다. 업황이 좋은 해에는 성장률, 주가, 임금이 동시에 상승하고, 업황이 나쁜 해에는 반도체 한 품목의 침체가 한국 경제 전체를 흔들립니다. 그럴수록 경제정책 당국은 “산업 다변화”를 강조하면서도 실제로는 거대 기업의 투자와 보상, 입지 결정을 주시합니다.

현 정부의 지방균형발전 정책도 삼전·하이닉스의 도움 없이는 성공하기 어려울 것입니다. 거대 기업의 거시 영향력이 클수록 정책, 언론, 교육까지 그 궤도에 종속되기 쉽습니다. 의대 쏠림 현상을 막을 수 있는 유일한 희망이 SK하이닉스 성과급이라는 말까지 나오는 상황입니다. 넷째, 시장 지배력 확대와 정치·사회에 대한 영향력 행사입니다.

매출이 소수 상위 기업에 집중될수록 부가가치는 상승하고, 상승분은 노동이 아닌 자본으로 흘러갑니다. 이는 기업 내부에서의 노동-자본 분배 논쟁(성과급, 임금, 배당, 사내 유보 등)과 함께 산업 정책, 나아가 정치와 언론에 대한 영향력으로 이어집니다. 이를 ‘메디치 악순환’이라고 부릅니다. 돈으로 권력을 사고, 권력으로 규칙과 시장을 자기에게 유리하게 바꾸고, 그 결과 더 많은 돈과 권력을 쥐게 되는 순환 고리입니다.

삼전·하이닉스를 두고 “국가대표”, “안보 자산”이라는 수사가 난무할수록, 이 기업들이 법과 규제, 세제와 노동정책에서 ‘특별 대우’를 요구하고 실제로 누릴 가능성도 커집니다. 수출 거대기업의 경제적 힘은 곧 정치적 힘으로 전환됩니다. 그렇다면 우리는 수출 거대기업 현상에 어떻게 대처해야 할까요. 첫 번째는 보수 언론이 성과급 논쟁을 다루는 낡은 프레임에서 벗어나는 것입니다.

그들은 “무능한 노조의 끝없는 욕망”을 비판하는 데 집중하고 있습니다. 이러한 논조가 일부 사실을 지적하고 있다 하더라도 전체적으로는 비생산적입니다. 정작 문제의 핵심에서 벗어나 있기 때문입니다. 21세기 선진국 자본주의 시장 경제의 특징은 비교적 명확합니다. 산업 구조 차원에서는 소수 거대 기업으로의 집중과 노조 가입률 하락이, 거시경제 차원에서는 생산성과 잠재 성장률의 둔화가 동시에 진행되고 있습니다.

삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 투자 실기 논란을 떠올려 봅시다. 당시 원인 분석은 2010년대 후반 HBM을 ‘당장 돈이 안 되는 틈새시장’으로 보고 개발 조직을 축소하거나 중단한 경영진의 전략 판단, 그 과정에서 핵심 인력이 경쟁사로 이직한 인재 및 조직 관리 실패, 의사 결정이 느리고 위계적인 ‘수직적 제국’ 조직 문화에 맞춰져 있었습니다. 지금 우리에게 필요한 것은 노조의 욕망을 비난하는 데 에너지를 쏟는 것이 아니라, 거대 기업이 만들어내는 기업 간·기업 내 소득 분배의 변화와 거시경제 변동성에 어떻게 대응할지 해법을 모색하는 것입니다. 두 번째는 정치와 제도의 문제입니다.

수출 거대기업을 통제한다는 것은 결국 기업이 규칙을 자기 뜻대로 바꾸지 못하게 막는 일입니다. 현 정부의 SK하이닉스 사례만 보더라도 그 긴장이 드러납니다. SK하이닉스는 대규모 투자를 명분으로 지주회사 금산분리 규제 완화를 대통령에게 직접 요청했고, 이 요구는 곧바로 정책 논의의 중심에 놓였습니다. 수출 거대기업의 말 한마디가 언제든 규제 틀을 흔드는 계기가 될 수 있음을 보여주는 장면입니다.

쿠팡의 미국 로비 사례도 비슷한 위험을 보여줍니다. 쿠팡은 수년간 워싱턴 정가에 막대한 로비 자금을 쏟아 붓고 정치 네트워크를 확장해 왔습니다. 그 결과 한국 정부의 조사에 반발한 쿠팡 측 미국 의원들이 “한국 정부가 미국 기업을 차별한다”고 공개적으로 압박하는 일까지 벌어졌습니다. 규칙을 만드는 정치 공간에 기업이 직접 개입하여 해외 정치력을 지렛대로 자국 규제까지 되돌리려 한 것입니다.

이러한 상황에서는 기술, 데이터, 플랫폼 지배력 남용을 일반 경쟁 정책보다 더 높은 수준에서 감시하고 제재해야 합니다. 대기업 광고와 후원에 과도하게 의존하는 언론, 기업 연구비에 기대어 활동하는 학계는 거대 기업에 “기준점을 정하는 권력”을 키워줍니다. 공영 및 비영리 미디어와 공공 정책 연구를 통해 거대 기업을 비판하고 감시할 수 있는 제도적 공간을 확보해야 합니다. 공정경제 정책을 전문적으로 연구하는 독립 연구 기관 하나 제대로 갖추지 못한 현실도 되짚어볼 대목입니다.

이상적인 상태는 국가와 기업의 힘이 서로를 견제하되 어느 한쪽도 절대 강자가 되지 않는 ‘골디락스 균형’입니다. 삼전·하이닉스의 성과급 갈등은 ‘먹고 살만한 사람들의 배부른 싸움’만이 아닙니다. 한국형 수출 거대기업 시장 경제의 구조적 긴장이 표면으로 드러난 사건입니다. 해외 수요와 기술 혁신이 몇몇 기업을 세계 정상으로 끌어올렸고, 그 성공은 다시 국내 노동과 산업 구조, 정치와 여론까지 재편하고 있습니다.

“성과급을 얼마나 지급할 것인가”는 중요한 질문이지만 거기서 멈춰서는 안 됩니다. 우리는 함께 물어야 합니다. 이 수출 거대기업이 한국 사회의 지속 가능성을 해치지는 않는가. 수출 거대기업의 힘이 경제를 살리면서도 정치와 사회까지 장악하지 않게 만들 제도적 장치는 무엇인가.

성과급 협상은 언젠가 끝나겠지만, 수출 거대기업을 어떻게 통제할 것인가는 한국 경제가 앞으로 피할 수 없는 질문입니다





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삼성전자 SK하이닉스 성과급 수출거대기업 소득불균형

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