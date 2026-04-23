삼멘 열풍에 코스피 사상 최고치… 개인 투자자 '묻지마 투자' 확산

삼성전자와 SK하이닉스에 대한 개인 투자자들의 강한 믿음과 밈(Meme) 문화 확산으로 코스피 지수가 사상 최고치를 경신했습니다. 중동 전쟁의 불안감에도 불구하고 기업 실적에 대한 기대감과 학습 효과가 투자 심리를 자극하고 있습니다.

더 이상 의심하지 않겠습니다. 삼성전자 와 아멘의 합성어인 '삼멘'이라는 신조어가 등장할 정도로, 삼성전자 주가가 장중 22만 9500원까지 치솟으며 사상 최고치를 경신한 23일 오전, 온라인 증권 커뮤니티에는 이러한 긍정적인 반응이 쏟아져 나왔다.

코스피 지수는 전날 대비 57.88포인트(0.9%) 상승한 6475.81에 마감하며 사흘 연속 최고치를 갈아치웠고, 장중에는 6500선마저 돌파하는 기록적인 상승세를 보였다. 이러한 상승세의 주된 원인은 SK하이닉스의 역대 최대 분기 실적 발표로, 반도체주를 중심으로 매수세가 집중되었다. SK하이닉스와 삼성전자는 각각 3.22%, 0.16% 상승하여 122만 5000원, 22만 4500원에 거래를 마감했다.

중동 전쟁의 지속적인 불안감에도 불구하고 주가는 멈추지 않고 상승하고 있으며, 투자자들은 전쟁의 충격에 점차 무뎌지고 지정학적 리스크보다는 기업의 실적에 더 큰 비중을 두고 있는 것으로 분석된다. 물론 실적에 대한 기대감은 이미 시장에 어느 정도 반영되어 있었지만, 지수 상승의 배경에는 개인 투자자들의 강력한 믿음이 자리 잡고 있다는 분석이 지배적이다. 실제로 이날도 개인 투자자들은 코스피 시장에서 4514억원어치의 주식을 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 반면 외국인과 기관은 각각 538억원, 3296억원 규모의 주식을 매도했다.

개인 투자자들은 전쟁으로 인한 불확실성 속에서도 반도체주에 대한 집단적인 충성심을 보여주고 있으며, 이를 반영하듯 관련 '밈'(Meme, 온라인 유행 콘텐츠)이 빠르게 확산되고 있다. 온라인 투자 커뮤니티에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장을 주제로 한 게시물들이 다수 올라왔다. 한 투자자는 최 회장의 사진과 함께 '사고, 물 타고, 기도하라'라는 문구가 담긴 AI 생성 이미지를 올리며 '하멘(하이닉스+아멘)'이라고 표현했고, 또 다른 투자자는 이 회장의 사진을 올리며 '가족은 파는 게 아니다. 또 하나의 가족, 삼성전자'라는 메시지를 전달했다.

한 개인 투자자가 이 회장의 사진과 함께 '설명할 시간이 없어 어서 타'라는 글을 올리자, 다른 투자자는 '형 바로 탈게요'라며 즉각적인 반응을 보이기도 했다. 이는 의구심을 버리고 계속 매수하라는 메시지로 해석된다. 대학생 박모(23)씨는 '친구들과 만나도 요즘 주식 이야기를 많이 한다. 하나의 문화나 게임처럼 자리 잡은 것 같다'고 말했다.

이러한 투자 문화가 힘을 얻는 배경에는 학습 효과가 자리한다. 과거 지정학적 리스크가 발생하더라도 결국 반도체 등 대형주는 다시 상승했다는 경험이 쌓이면서, 악재가 발생하더라도 '버티면 오른다'는 인식이 강화되었다는 분석이다. SK하이닉스 주주 이모(35)씨는 '지난해 11월 SK하이닉스가 하루에 7%, 9%씩 급락했을 때는 공포감이 상당했지만, 올해 연초 11거래일 연속 상승하는 경험을 한 이후로는 '고통만큼의 보답이 주어진다'는 믿음이 더욱 강해졌다'고 밝혔다. 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 팔지 말고 사야 한다는 메시지를 담은 밈(Meme) 이미지 또한 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산되고 있다.

하지만 전문가들은 최근 증시의 상승세가 실적 기대를 반영한 측면이 있더라도, 중동 전쟁이 지속되고 있는 만큼 과열된 심리는 경계해야 한다고 지적한다. 한지영 키움증권 연구원은 '국제유가, 원-달러 환율 등 지표들은 통상 주식시장과 다른 방향성을 보이는 경향이 있는데 현재는 같은 방향으로 움직이고 있다'며 '누군가는 잘못된 방향성에 베팅을 하고 있을 가능성을 시사한다'고 분석했다. 따라서 투자자들은 신중한 접근과 함께 시장 상황을 면밀히 주시해야 할 것이다





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