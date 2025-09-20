삼권분립 논란 심화…대법원장 사퇴 요구로 치닫는 정치적 대립

사법부 개혁을 둘러싸고 조희대 대법원장 사퇴 요구가 거세지는 가운데, 삼권분립 원칙과 권력 서열 논쟁이 격화되고 있다. 이재명 대통령의 '협치'에 대한 입장과 여당의 강경 노선, 그리고 야권의 비판이 얽히면서 정치적 갈등이 심화되고 있으며, 내년 지방선거까지 협치 부재 상황이 지속될 것이라는 전망이 나온다.

더불어민주당 지지자들 사이에서 '협치를 말하는 자가 수박'이라는 비판이 만연하며, 이재명 정부 출범 이후 고위직 임명에 대한 의심의 시선이 끊이지 않고 있다. 이재명 대통령은 취임 100일 기자회견에서 '협치'에 대한 자신의 견해를 밝히며, 여야 내란특검 연장 합의 철회에 대한 입장을 드러냈다. 그는 정부조직법 개편과 내란 진실 규명을 위한 특검 연장이 타협의 대상이 될 수 없다고 강조했다. 특히, '대한민국에는 권력의 서열이 분명히 있다'는 발언은 삼권분립 원칙에 대한 논란을 촉발시켰다. 정청래 더불어민주당 최고위원의 대법원장 사퇴 요구와 강유정 대통령실 대변인의 원칙적 공감 발언, 그리고 야권의 비판이 잇따르면서 조희대 대법원장 거취를 둘러싼 논쟁이 격화되고 있다. 우상호 정무수석은 사법부 개혁 취지에 대한 원칙적 공감을 표명했지만, 대통령실은 조희대 대법원장 거취에 대해 논의하거나 계획이 없다고 밝혔다.

\양재진 연세대 행정학과 교수는 다수결 민주주의의 맹점을 보완하기 위해 사법부가 존재하며, 선출직 권력이 더 크더라도 사법부의 독립성을 보장하는 것이 중요하다고 설명한다. 그는 사법부의 임기가 선출직보다 더 긴 '보완 장치'를 통해 다수결의 위험성을 최소화한다고 강조했다. 김유정 전 민주통합당 의원은 사법부의 비판이 자초된 측면이 있다고 지적하며, 내란 형사재판 관련 문제, 윤석열 전 대통령 구속 취소에 대한 침묵, 그리고 지귀연 판사의 유흥업소 출입 의혹 감사 결과 등을 예시로 들었다. 김철현 정치평론가는 정치권의 압박이 조희대 대법원장의 자진사퇴를 유도하는 여론 조성이라고 분석하며, 탄핵으로 이어지기 전에 사퇴를 유도하는 일종의 애드벌룬으로 해석했다. 홍형식 한길리서치 소장은 이재명 대통령이 지지층의 요구와 차기 대권을 위한 정치를 어떻게 조화시킬지가 딜레마라고 분석했다. 그는 여당과 대통령 간의 입장 차이가 현재 드러나는 '엇박자'의 본질이라고 지적하며, 과거 4대 개혁 입법 추진 과정의 실패를 예시로 들었다. 공희준 정치평론가는 2004년 열린우리당 개혁의 실패가 미숙함 때문이었다면, 2025년 민주당 개혁의 위태로움은 세대 재생산의 부재 때문이라고 분석했다.\하헌기 새로운소통연구소 소장은 정치권이 내란 종식과 국정 운영 중 무엇에 집중해야 하는지에 대한 질문을 던지며, 여당이 내란 청산의 주체인 것처럼 행동하는 것은 엇박자를 낳는다고 지적했다. 그는 정당의 역할은 내란 청산을 위한 조건을 만드는 것이며, 현재는 국정 운영에 집중해야 한다고 강조했다. 주간경향이 접촉한 정치평론가들은 협치 실종과 강 대 강 대치 국면이 내년 지방선거까지 불가피할 것이라는 데 의견을 모았다. 김능구 폴리뉴스 대표는 이재명 대통령이 민생 경제를 위한 협치와 내란 척결을 위한 타협 불가 입장을 밝혔지만, 국민의힘은 탄핵과 내란을 인정하고 사과할 경우 지지층을 잃을 수 있기 때문에 지금과 같은 강경 노선을 유지할 수밖에 없다고 분석했다. 따라서 협치의 정치는 내년 지방선거 때까지 어려울 것으로 전망된다





