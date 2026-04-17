삶의 터전, 묵묵히 뿌리내린 나무에서 삶의 지혜를 배우다

오마이뉴스 시민 기자님의 따뜻한 시선으로 바라본 무주 금강 숲길의 굽이진 소나무부터 어릴 적 추억의 벚나무, 직접 심어 가꾼 배롱나무까지, 삶의 희로애락을 함께한 나무들에 대한 이야기가 담겨 있습니다. 나무의 꿋꿋함과 적응력을 보며 삶의 지혜를 배우고, 묵묵히 자리를 지켜온 당산나무의 역사에 경의를 표합니다.

오마이뉴스의 슬로건은 모든 시민이 기자라는 점입니다. 시민 각자의 일상을 담은 이야기를 뉴스 형식으로 싣고 있습니다. 여러분의 삶의 이야기가 오마이뉴스에 실리면 그 자체가 뉴스가 됩니다. 지금 여러분의 이야기를 들려주세요. 언제부터 그곳에 있었나요? 어쩌다 그곳에 자리 잡게 되었나요? 오랜 세월 힘들거나 외롭진 않았나요? 무주 금강 숲길을 걷다가 문득 멈춰 섰습니다. 깊은 겨울잠에서 깨어나 봄을 맞이하는 숲은 새들의 짝을 찾는 노래로 활기가 넘쳤습니다. 살랑이는 봄바람을 타고 오는 숲의 향기, 나무 향기, 흙냄새가 싱그러웠습니다. 강가를 따라 이어지는 소나무 숲길을 걷다가 바위틈에 물가 쪽으로 쓰러지듯 서 있는 소나무 한 그루가 눈에 들어왔습니다. 외지고 위태로운 곳에 아슬아슬하게 자리 잡은 그 나무에 자꾸만 시선이 머물렀습니다. 어렵게 뿌리를 내렸을 나무는 그 자리에서 꿋꿋하게 버티며 자라고 있었습니다. 함께 걷던 동행들도 탄성을 지르며 사진을 찍었습니다.

'와, 저 나무 좀 봐. 하필이면 저런 곳에서 저렇게 잘 자랐네.' 좋은 곳에서 곧게 뻗은 나무만이 아름다운 풍경을 만드는 것은 아닌가 봅니다. 외진 곳에서 휘어져 자란 나무도 숲길을 더욱 빛내주고 있었습니다. 물가 쪽으로 굽어 자란 나무의 모습이 위태로워 보이기도 했지만, 그 모습에서 경외감마저 느껴졌습니다. 어릴 적부터 저는 나무를 좋아했습니다. 초등학교 시절, 넓은 운동장에는 커다란 벚나무 한 그루가 있었습니다. 이른 봄이면 벚나무에는 곱고 화사한 꽃이 만발했습니다. 하얀 벚꽃 잎이 바람에 흩날릴 무렵, 우리는 벚나무 아래 모여 선생님의 풍금 소리에 맞춰 노래를 불렀습니다. 꽃이 지고 잎이 돋아나더니, 연둣빛 열매가 맺혔고 이내 빨갛게 익어갔습니다. 6월 중순이면 달콤한 검은 버찌가 주렁주렁 열렸습니다. 아이들은 버찌를 따 먹고 싶어 매일 벚나무 아래를 맴돌았습니다. 하지만 무서워서 높은 나무 위로는 올라가지 못하고 발만 동동 굴렀습니다. 지금은 아무도 먹지 않는 버찌지만, 그때는 더없이 맛있는 간식이었습니다. 몇몇 남자아이들만이 나무 위로 올라가 입술이 새까맣게 될 때까지 버찌를 따 먹곤 했습니다. 제가 올라가겠다고 하면 여자아이들은 잘 올라갈 수 있도록 엎드려 주거나, 손으로 받쳐주거나, 엉덩이를 밀어주기도 했습니다. 때로는 미끄러져서 떨어지기도 했지만, 친구들에게 버찌를 따주고, 버찌가 익어가는 동안 늘 벚나무 주변에서 함께 시간을 보냈습니다. 지금도 가끔 그때를 추억하며 버찌를 따 먹곤 합니다. 처음에는 쌉싸름하지만 끝 맛은 달콤한 버찌의 매력은 여전합니다. 주변 사람들에게 권해보지만, 한 알도 채 먹지 못하고 뱉어버리는 경우가 대부분입니다. '아니, 이렇게 맛없는 걸 어떻게 드셨어요?' 달콤한 간식이 넘쳐나는 요즘, 누가 체리가 아닌 버찌를 먹겠냐는 말에 세월의 격세지감을 느낍니다. 시골 할머니 집 뒤뜰에는 아주 커다란 보리수 나무가 있었습니다. 버찌가 익어갈 무렵이면 보리수 열매도 함께 익어갔습니다. 어른들이 모두 보리를 베거나 모내기를 하러 들판으로 나가면, 저는 노란 주전자를 들고 보리수 나무에 올라갔습니다. 가지에 주전자를 걸어놓고 실컷 열매를 따 먹은 후, 주전자에 보리수 열매를 가득 담아 내려와 동생들에게 나누어 주곤 했습니다. 10월에서 11월 무렵이면 감나무의 감이 주홍빛으로 탐스럽게 익어갔습니다. 할머니는 대나무 끝을 갈라 만든 긴 감 장대로 감을 땄지만, 저는 직접 감나무에 올라갔습니다. 감나무에 오를 때마다 할머니는 걱정하며 말리셨습니다. '감나무는 가지가 약해서 잘 부러지니, 높은 가지에는 올라가지 말고 어서 내려오거라.' 고등학교 시절에는 학교 앞 가로수 중, 가지가 매끈하게 늘어진 멋진 버드나무를 '내 나무'로 점찍어 두었습니다. 학교에서 힘든 일이 있거나 친구와 다툰 날이면, 그 버드나무를 찾아가 꼭 껴안고 속마음을 털어놓으며 위로를 받았습니다. 결혼 전에는 마당이 있는 단독 주택에 살았습니다. 어느 식목일 날, 도청에서 묘목을 나눠주는 행사에 참여하여 석류나무 한 그루를 얻어 와 마당 구석에 심었습니다. 이 묘목은 우리 집 마당에서 매년 예쁜 꽃을 피우고 석류 열매를 맺으며, 제가 결혼할 때까지 함께 했습니다. 결혼 후에는 아파트 1층에 살면서 세 명의 아이들을 키웠습니다. 바로 앞 정원에는 커다란 소나무 한 그루가 있었습니다. '소나무야, 반가워. 너와 우리 가족이 이 아파트에서 건강하고 행복하게 잘 살자.' 저와 아이들은 자주 나무에게 인사를 건네며 많은 이야기를 나눴습니다. 남편 역시 저만큼 나무를 좋아합니다. 어린 시절을 시골에서 보낸 탓인지, 우리는 나무를 심을 수 있는 작은 땅이라도 한 평 갖기를 간절히 소망했습니다. 함께 의논하며 경치 좋은 땅을 찾아다녔습니다. 20년 전, 마침내 첩첩산중인 진안에서 마음에 드는 땅을 구입하게 되었습니다. 경계 측량을 마치자마자 우리는 각자 좋아하는 나무를 심기 시작했습니다. 저는 한여름에도 100일 동안이나 진분홍 꽃을 피우는 배롱나무를 심었습니다. '좋은 자리에 심었으니 튼튼하게 잘 자라렴.' 아파트 정원의 나무와는 눈으로만 소통했지만, 제 나무를 직접 심고 대화하니 감개무량했습니다. 남편은 느티나무가 무성하게 자라면 그늘 아래 정자를 짓겠다는 야무진 꿈을 품고 느티나무 두 그루를 심었습니다. 아들과 딸은 각자 소나무 한 그루씩을 심으며, 자신이 태어난 계절을 상징하는 '여름이', '겨울이', 그리고 '새봄이'라는 이름도 지어주었습니다. 20년이 지난 지금, 여름이, 겨울이, 새봄이는 건강하고 늠름하게 잘 자라고 있습니다. 어디를 가나 제 눈에는 가장 먼저 나무가 들어옵니다. 때로는 시골 마을길을 걷다가 마을 입구에서 몇 백 년 된 느티나무와 팽나무를 만나기도 합니다. 진안 괴정마을 입구에 있는 700년 된 느티나무 앞에 서면, 저도 모르게 경건해집니다. 우리 조상들이 당산제를 지냈듯, 나무에서 뿜어져 나오는 기운을 느낄 수 있었습니다. 그 나무가 살아온 수많은 세월이 눈앞에 보이는 듯했습니다. 마을의 당산나무는 곧 마을의 역사였습니다. 아이들이 자라 어른이 되는 모습을 지켜보았을 것이고, 마을 집집마다의 사연도 속속들이 알고 있을 것입니다. 나무는 묵묵히 마을 사람들에게 한여름 시원한 그늘을 내어주며 안녕을 빌었을 것입니다. 나무는 처음 뿌리를 내린 그 자리에서 죽을 때까지 움직이지 않고, 주어진 환경에 적응하며 살아갑니다. 조금 불편하다고 불평하거나, 삶이 뜻대로 풀리지 않는다고 칭얼거리지도 않습니다. 나무처럼 묵묵히 살아가는 지혜를 배우겠다며 저는 나무에게 말했습니다. '나도 당신처럼, 제가 서 있는 위치에 불평하지 않고 자연에 순응하며 잘 살아갈게요.' 나무에게 깊은 경의를 표하며 숲길을 지나 나왔습니다. * 걸었던 길: 무주읍 소이 나루 공원 주차장에서 출발하여 금강 숲길, 아일랜드 생태 테마파크, 앞섬다리, 임도를 거쳐 소이 나루 주차장으로 돌아오는 총 14.7km 코스였습니다. * 점심 식사: 무주에서 어죽과 어탕 손수제비, 도리뱅뱅이를 즐겼습니다. 덧붙이는 글: 이 기사는 브런치에도 함께 게재되었습니다





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