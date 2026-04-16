삶의 깊은 슬픔을 견뎌내는 당신에게, 안현미 시인의 ‘깊은 일’

한국작가회의 시분과위원회 연재 ‘시로 읽는 오늘’, 안현미 시인의 ‘깊은 일’을 통해 삶의 고통과 슬픔을 견뎌내는 이들에게 건네는 위로와 성찰의 메시지를 전달합니다. 시인의 결연한 의지와 삶의 무게를 감당하는 고독한 여정을 조명합니다.

한국작가회의 시분과위원회는 ‘ 시로 읽는 오늘 ’이라는 연재를 통해 독자들에게 깊은 울림을 주는 시를 매주 두 편씩 소개합니다. 시로 하루를 시작하는 습관이 우리 사회의 갈등과 전쟁을 줄이는 데 기여할 수 있다고 믿습니다. 독자들은 시의 힘 있는 언어를 통해 튼튼한 내면을 가꿀 수 있으며, 다양한 시적 표현을 접하며 새로운 시민적 감수성을 함양할 수 있을 것입니다. 이 연재는 세계의 첨예한 문제들을 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 엄선하여, 전문적인 추천 글과 함께 독자들에게 제공합니다. 이번 주 소개할 시는 안현미 시인의 ‘ 깊은 일 ’입니다. 이 시는 ‘그날 이후’라는 강렬한 문장으로 시작하며, 겪어낸 슬픔을 온 생애로 견뎌내고 있는 사람들의 이야기를 담고 있습니다. 시인은 ‘아무래도 이번 생은 무책임해야겠다’ 혹은 ‘나부터 죽고 봐야겠다’와 같은 다소 극단적인 표현을 통해, 현재의 고통스러운 삶을 내려놓고 새로운 방식의 삶을 모색하려는 의지를 드러냅니다.

이는 단순히 절망적인 선언이 아니라, 더 이상 자신을 옭아매는 미움이나 과거의 상처에 얽매이지 않고, 스스로의 삶을 책임지겠다는 역설적인 결의를 보여줍니다. ‘혼자 밥 먹는, 혼자 우는, 혼자 죽는 사람’으로 살아가겠다는 다짐은 누구도 대신할 수 없는 삶의 무게를 스스로 감당하겠다는 각오를 담고 있습니다. 시의 마지막은 ‘찬성할 수도 반대할 수도 있지만 침묵해서는 안 되는’이라는 문장으로 마무리되며, 우리가 마주한 현실 앞에서 능동적인 태도를 견지해야 함을 강조합니다. 이 시는 삶의 깊은 슬픔과 그 슬픔을 마주하는 개인의 고독하지만 단단한 의지를 섬세하게 그려냅니다. 추천글을 쓴 우은주 시인은 안현미 시인의 ‘깊은 일’이 ‘그것은 깊은 일’이라는 구절로 시작과 끝을 맺으며 시 전체를 관통하는 메시지를 효과적으로 전달한다고 평합니다. ‘그날 이후’라는 말은 독자 각자의 슬픔을 불러일으키며, 겉으로 드러나는 슬픔의 모습 뒤에 숨겨진 이면의 고통을 짐작하게 합니다. 살아남은 자들은 삶을 사는 것이 아니라, 그저 견뎌내고 있음을 시인은 말합니다. 시인이 ‘나부터 죽고 봐야겠다’고 말하는 것은 현재의 자신을 내려놓음으로써 역설적으로 살아가려는 의지를 드러내는 것이며, 더 이상 과거에 얽매이지 않겠다는 다짐입니다. 혼자 밥 먹고, 울고, 죽는 사람으로 살아가겠다는 고백은 누구도 대신할 수 없는 삶의 무게를 온전히 스스로 감당하겠다는 결연한 의지를 보여줍니다. ‘찬성할 수도 반대할 수도 있지만 침묵해서는 안 되는’ 상황에 놓인 사람들을 향해, 시인은 그저 곁에 조용히 함께하겠다고 말합니다. 누구도 온전히 알 수 없는 너무나 깊은 슬픔 앞에서, 우리는 침묵 대신 이 시를 읽으며 그 의미를 되새겨야 할 것입니다. 이 시는 깊은 개인적 고뇌와 사회적 현실에 대한 성찰을 동시에 담고 있어, 독자들에게 깊은 생각거리를 던져줍니다. 안현미 시인은 2001년 ‘가을’로 등단했으며, 시집 ‘아무도 흔들 수 없는 춤’과 ‘네가 가면 나는 다시’ 등을 발표하며 한국 현대시의 흐름에 중요한 족적을 남겼습니다. ‘깊은 일’이 수록된 시집 ‘네가 가면 나는 다시’는 2020년에 출간되었습니다. 이 시는 개인의 내면 깊숙한 곳에 자리한 슬픔과 상처, 그리고 그것을 극복하려는 인간의 강인한 의지를 섬세하게 포착하고 있습니다. 독자들은 이 시를 통해 자신 안의 슬픔을 직면하고, 삶의 무게를 짊어지고 나아갈 용기를 얻을 수 있을 것입니다. ‘시로 읽는 오늘’ 연재를 통해 독자들이 시의 아름다움과 힘을 느끼고, 보다 성숙한 시민으로 성장하는 계기가 되기를 바랍니다





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